Sperrung Grenchenbergstrasse: Pächter sind frustriert

Bürgergemeindepräsident Edy Sperisen sagt auf Anfrage, er habe in den letzten 14 Tagen mindestens zehnmal mit Vreni Schneider vom «Untergrenchenberg» telefoniert und kenne die Vorwürfe durchaus. Nur stimme halt einiges nicht, was kolportiert werde. Man wisse sehr wohl und schon länger, dass die Stützmauern saniert werden müssen, und habe letzten Herbst für 55’000 Franken ein Gutachten erstellen lassen.

Tatsache sei, dass man ein Baugesuch für die im Gutachten festgestellten sieben Abschnitte gestellt habe und dieses Baugesuch nun wegen Einsprachen, die nur zwei Abschnitte beträfen, blockiert sei. Es leuchte aber auch jedem vernünftigen Menschen ein, dass man nicht für jeden einzelnen dieser Abschnitte ein eigenes Gesuch stellen konnte, dieser bürokratische Aufwand wäre unverhältnismässig gewesen, sagt Sperisen.

Grundsätzlich könne man ohne Baubewilligung nicht bauen, sagt Sperisen. Aber Tatsache sei eben auch, wie man jetzt durch die plötzliche Absenkung gesehen habe, dass hier eine Notsituation bestehe und deshalb die Strasse jetzt gesichert werden müsse und nicht erst, wenn der nächste Schadenfall auftrete. Denn die Grenchenbergstrasse sei eine wichtige Strasse, die man nicht einfach schliessen könne. Etliche Existenzen auf dem Berg seien davon abhängig, dass sie befahrbar und sicher sei.

Aus diesem Grund will die Bürgergemeinde die Arbeiten an den Abschnitten, die nicht in der Grundwasserschutzzone 1 liegen, weiterführen und die Mauern dort sichern – in der Hoffnung, niemand schiebt ihr einen Riegel. Während der Arbeiten, die einige Wochen dauern dürften, wolle man am Wochenende und in den Randzeiten, in denen nicht gearbeitet werde, im Bereich der jeweiligen Baustelle einen wechselseitigen Einbahnverkehr für PW und Kleinbusse ermöglichen. Ziel sei es, so rasch als möglich fertig zu werden. Schon diesen Samstag soll es so weit sein, wenn alles klappt.

Sowohl SWG als auch Kanton und Bund – Letzterer, weil es sich hier um die Erschliessung von Landwirtschaftsbetrieben handle – dürften sich wiederum an den Kosten beteiligen, schätzt Sperisen, wie bereits vor drei Jahren. Wenn man alle Abschnitte jetzt saniere, würden sich die Gesamtkosten auf etwa 500'000 Franken belaufen, schätzt Sperisen. Er stellt auch den Pächtern auf dem Berg eine Entschädigung in Aussicht, die Höhe sei aber noch nicht festgelegt.