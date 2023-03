Saison-Bilanz Skilift Grenchenberg: Es ist schon Schluss

Wintersport Offiziell wäre an diesem Wochenende auf dem Grenchenberg Schluss – die Saison ist aber schon seit Wochen wegen Schneemangels zu Ende Die Wintersaison auf dem Grenchenberg dauerte nur gerade zehn Tage. Wenigstens fielen diese Tage auf die Sportferien, sodass die Saisonbilanz nicht ganz so katastrophal aussieht. Oliver Menge Jetzt kommentieren 09.03.2023, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Piste beim neuen Tellerlift konnte nur an zehn Tagen präpariert werden. Bild: Oliver Menge

Um es vorwegzunehmen: Verglichen mit anderen Stationen im Jura, wie beispielsweise Les Prés-d’Orvins im Berner Jura, war die Wintersaison auf den Grenchenbergen einigermassen in Ordnung. Denn immerhin konnte der eine Lift, der neue Tellerlift für Anfänger, während zehn Tagen in Betrieb genommen werden. In Les Prés-d’Orvins liefen die grossen Lifte an keinem einzigen Tag, nur die kleinen, rund 50 Meter langen Kinderlifte waren an wenigen Tagen in Betrieb.

An anderen Stationen, wie dem Balmberg, Langenbruck, Schwengimatt oder Hohe Winde, war die Situation vergleichbar zu der auf den Grenchenbergen: Erst kurz vor den Sportferien gab es etwas Schnee, aber im Grunde zu wenig.

Marc Schneider vom Skilift auf dem Grenchenberg. Bild: Carole Lauener

Wie Marc Schneider, Betriebsleiter der Skilifte auf den Grenchenbergen, erklärt, war der Einsatz des Pistenfahrzeugs auf der grossen Piste am Nordhang nicht möglich – der grosse Lift wurde also erst gar nicht in Betrieb genommen.

Der neue, 380 Meter lange Tellerlift hingegen liegt auf eher flachem Gelände, wo man zusätzlich Schnee von ausserhalb auf die Piste bringen konnte. Das habe es ermöglicht, den Lift in der ersten Woche der Sportferien in Betrieb zu nehmen, in der auch die Skischule des Skiklubs Selzach Unterricht für Anfänger anbot. Mit den rund 50 Skifahrerinnen und Skifahrern pro Tag sei der Lift gut ausgelastet gewesen.

Seit der Saison 2018/19 ist auf dem Berg ein neues (Occasions-)Pistenfahrzeug im Einsatz. Bild: zvg

Viel zusätzlicher Aufwand und viel Handarbeit

«In der zweiten Woche wurde es dann aber so warm, dass wir nicht mehr mit dem grossen Fahrzeug auf die Piste konnten», erklärt Schneider. Will heissen, nach Pistenschluss war viel Handarbeit angesagt: Von Hand und mit dem kleinen Pistenfahrzeug wurde Schnee auf die Piste geschaufelt, sodass der Betrieb weiterlaufen konnte.

«Aber schon am Mittwoch der zweiten Woche stiegen die Temperaturen auf 15 Grad, bei starker Sonneneinstrahlung. Da schmolz der Schnee förmlich weg.» Also wurde der Betrieb eingestellt – früher als geplant.

Beschneien – ja oder nein?

Angesichts der Tatsache, dass man doch immerhin über eine halbe Million Franken für den neuen Lift ausgegeben hat, dürfte sich der eine oder die andere fragen, ob es nicht an der Zeit wäre, über eine Beschneiungsanlage nachzudenken. Denn die Temperaturen im Januar und Februar wären tief genug gewesen – nur am Schnee hatte es gemangelt.

Doch Marc Schneider winkt ab. Für die Skilift Grenchen AG sei das absolut kein Thema, und das aus verschiedenen Gründen: Zum einen sei so eine Anlage eine Rieseninvestition, die man sich nicht einfach so schnell leisten könne. «Dann braucht es viel Wasser, das wir nicht haben auf dem Berg. Wir können uns nicht aus irgendeinem Bergsee bedienen, wie das andernorts möglich ist.»

Und schliesslich sei auch der Bau einer solchen Anlage in der Juraschutzzone wohl kaum möglich. «Wir können nicht einfach den Boden aufreissen, um die notwendigen Leitungen zu verlegen. Und ausserdem braucht der Betrieb einer solchen Anlage sehr viel Strom.» Er und seine Leute zögen es vor, mit dem Schnee zu arbeiten, der vorhanden sei.

Auch im Sommer gibt es einiges zu tun

In den Sommermonaten stehen die jährlichen Revisions- und Unterhaltsarbeiten an, um die Anlagen auf einem technisch sauberen Stand zu halten, erklärt Schneider, der den Skiliftbetrieb zusammen mit seinem Stellvertreter Xaver Egloff leitet und den Einsatz der Freiwilligen organisiert; Schüler und Pensionäre, die tageweise an den Liften zum Einsatz kommen.

Hansruedi Däpp von den Bergbahnen Adelboden bei der Revision des Skiliftes auf dem Grenchenberg im Jahr 2009. Unten steht Christoph Rauber von der Skilift Grenchen AG. Bild: zvg

«Vor allem beim alten Lift braucht es etwas mehr Liebe und man muss immer dranbleiben», sagt Schneider. Sonst drohten plötzlich grössere Investitionen. Beide Lifte werden in einem Zweijahresrhythmus durch die Interkantonale Kontrollstelle für Seilbahnen geprüft, alle zwei Jahre werden auch die Seile geprüft, um die grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Nun bleibt nur zu hoffen, dass der nächste Winter etwas früher etwas mehr Schnee bringt. Schnee, der dann auch liegen bleibt. Auf dem Berg ist bis dahin alles bereit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen