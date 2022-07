Grenchenbergstrasse ist seit Freitagmorgen gesperrt

Strasse instabil Harter Schlag für den Tourismus auf dem Grenchenberg: Strasse ist ab sofort gesperrt Die Grenchenbergstrasse bleibt bis auf weiteres gesperrt, weil die Stützmauern nachgeben. Darunter leiden insbesondere Restaurants, die auf den Tourismus angewiesen sind. Dominik Bloch 1 Kommentar 29.07.2022, 18.10 Uhr

Die Grenchenbergstrasse ist seit Freitagmorgen zwischen Cadotschstein und dem Stierenberg gesperrt. Andreas Toggweiler

Eine direkte Fahrt mit dem Bus oder dem Auto von Grenchen auf den Hausberg ist zurzeit nicht möglich. Der Grund: Die Grenchenbergstrasse ist seit Freitagmorgen zwischen Cadotschstein und dem Stierenberg gesperrt. Weil eine der Stützmauern entlang der Strasse nachgibt, ist der Strassenaufbau instabil. Dies verunmögliche laut Renato Müller, Verwalter der Bürgergemeinde Grenchen, ein sicheres Befahren der Strasse.

Wie lange mögliche Sanierungsarbeiten dauern werden, ist laut Müller noch unklar und hängt von der Schadenentwicklung ab. Weitere Abklärungen werden nächste Woche zeigen, welche Sofortmassnahmen im Rahmen der geplanten Sanierungsarbeiten getätigt werden müssen.

Klar ist: Vorerst bleibt die Grenchenbergstrasse gesperrt. Die Buslinie 38 auf den Grenchenberg fährt, bis die Strassensperrung aufgehoben wird, nur noch bis zur Haltestelle Holzerhütte. Die einzige Alternative ist der zeitintensive Umweg über Court.

Eigentlich wollten über 600 Gäste auf den Grenchenberg

Unter der Strassensperrung leidet auch der Grenchner Tourismus. «Die Schliessung kommt zu einem sehr ungelegenen Zeitpunkt», so Christoph Siegrist, Präsident von Grenchen Tourismus. Während vier Wochen stünden momentan 20 Reisen vom aargauischen Reiseunternehmen Twerenbold nach Grenchen an.

Zukünftig bleiben die Reisegäste in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Zur Reise gehörte bis anhin ein Ausflug auf den Grenchenberg und eine Stadtführung durch Grenchen. «Die 40 Stadtführungen zum Thema Uhrenindustrie können wir nach wie vor durchführen», so Siegrist. Der Kaffeehalt auf dem Untergrenchenberg sei jedoch nicht mehr möglich.

Für die Reise nach Grenchen und auf seinen Hausberg meldeten sich mehr als 600 Gäste an. Die meisten sind Vielreisende, die von einem Treuebonus des Aargauer Reisebüros profitieren.

Diese und letzte Woche waren die ersten Bustouristen hier. Jene Reisenden, die für die nächsten beiden Wochen buchten, werden aber weiterhin den Weg nach Grenchen finden. Aufgrund der Strassensperrung gelangen sie jedoch nicht auf den Grenchenberg. «Das Alternativprogramm für den Ausflug auf den Grenchenberg ist aktuell noch in Abklärung», so Siegrist.

Die Strassensperrung hat nicht nur Einfluss auf den Tourismus aus dem Aargau. Er schränkt auch den regionalen Tagestourismus ein. Nur Fahrradfahrende und Wandernde kommen noch auf den Grenchenberg. Darunter leiden besonders die Restaurants auf dem Grenchenberg. Denn ohne Anbindung an Grenchen fällt bei ihnen ein grosser Teil ihrer Einnahmen weg. Deshalb besteht bei ihnen eine grosse Unsicherheit.

Sanierungsarbeiten verzögern sich wegen Einsprachen

Dass die über 100 Jahre alte Grenchenbergstrasse in einem schlechten Zustand ist, ist schon länger bekannt. Deshalb reichte die Bürgergemeinde Grenchen gemäss Müller im vergangenen Oktober ein Baugesuch zur Sanierung der Stützmauern ein, wonach diese in sieben Abschnitten saniert werden sollte. Doch gegen zwei Abschnitte habe es Einsprachen gegeben, was die gesamte Sanierung verzögert. Denn der Baustart hätte bereits im Frühjahr sein sollen.

Schon 2019 wurde die Bergstrasse beschädigt . Oliver Menge

Zudem wurde die Grenchenbergstrasse bereits 2019 wegen Schäden am Strassenbelag gesperrt. Ursache waren schwere Regenfälle, die den Strassenbelag unterspülten. Es entstand ein rund 40 Zentimeter grosses Loch im Belag, durch das man den Wald darunter sehen konnte. Die Bauarbeiten dauerten damals fünf Wochen und waren sehr kostspielig.

Übrigens: über die für Grenchen doch sehr bedeutende Verkehrsbehinderung wurde bis am Freitagabend nur auf verschiedenen Social-Media-Kanälen informiert. Nicht jedoch auf der Website der Stadt oder der Stadtpolizei.

