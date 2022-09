Die Kavallerie ist zurück auf dem Grenchenberg

Grenchenberg «Es ist happig, aber macht Spass»: Die Kavallerie zieht 50 Jahre nach ihrer Auflösung wieder über die Jurahöhen Zum Gedenken an die Abschaffung der Kavallerie in der Schweizer Armee vor 50 Jahren findet ein Gedenkritt in historischen Uniformen über die Jurahöhen nach Aarau statt. Eine Etappe führte auf den Grenchenberg. Margrit Renfer 1 Kommentar 22.09.2022, 14.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Berner Dragoner in ihren historischen Uniformen Margrit Renfer

In acht Tagen geht’s von Bière bis zum letzten Kavalleriewaffenplatz der Armee in Aarau. Anspruchsvoll und speziell sind die Kavalleriemanier und der militärische Dienstbetrieb. «Wir sind mit 66 Reitern und Pferden gestartet, leider mussten sechs aus gesundheitlichen Gründen aufgeben», sagt der Organisator des Gedenkritts Oberst Jürg Liechti aus Gurbrü.

«Nach Tagesanlässen alle zehn Jahre wollten wir einmal etwas Richtiges machen. Nur noch wenig Teilnehmende haben die Kavallerie miterlebt. Es ist faszinierend, miteinander in dieser traumhaften Umgebung unterwegs zu sein und Leuten zu begegnen, die ihre Türen öffnen», erzählt Liechti.

Die Kavallerieschwadron 1972 reitet auf dem Obergrenchenberg ein. Margrit Renfer

Die Kavallerieschwadrone seien gegründet worden, um das grosse Reiterwissen der Kavalleristen zu erhalten. Ohne Karabiner, in historischen und älteren Uniformen wird geritten. Einige tragen gar die 1898er-Uniform. Die sei angenehm zu tragen und halte warm. Besonders morgens bei Tagwache um 05.30 Uhr. Denn klamme Finger gibt es beim jetzigen schönen aber kalten Wetter auf den Jurahöhen beim Antrittsverlesen, Tränken und Füttern und Abbauen des Biwaks.

Die Ausrüstung (ohne Waffe) entspricht dem Zustand bei der Auflösung der Kavallerie vor 50 Jahren. Margrit Renfer

«Es ist happig, aber macht Freude und Spass, in grosser Formation zu reiten», sagt Fritz Scheurer aus Lengnau beim Tränken in Pery am grossen Brunnen. Zusammen mit Kollege Josef Christen aus Schwarzenbach sind sie sich einig, die Bilder und das Panorama beim Ritt der Sonne entgegen sind unvergessliche Momente.

«Für mich mit 76 Jahren ist es die letzte Gelegenheit, so etwas zu erleben»,

sagt der ehemalige Hufschmied Kurt Emmenegger von der Bereitermusik Bern. Er habe immer selber Pferde gehabt und ist jetzt mit seiner 15-jährigen «Comeback» dabei. Er schätzt die einmalige Kameradschaft, das unbeschreibliche Erlebnis, den gut organisierten Ritt. Wenn auch die Wege manchmal immer schmaler und steiniger würden.

Dragoner Jürg Liechti, Organisator des Ritts. Margrit Renfer

«Ich bin ein Rösseler», beschreibt sich Fritz Scheurer aus Lengnau. Es brauche das Gefühl für das Pferd, wenn man von ihm eine solche Leistung verlange. Sein 19-jähriger Fuchs Navara trägt ihn bis jetzt zuverlässig über die anspruchsvollen Strecken.

Jeden Tag gibt es Pferderevision. Die Pferde werden vom mitreitenden Tierarzt und dem Kommandanten untersucht und müssen vortraben. Fritz Scheurer sagt auch, dass für das Pferd das andere Pferd immer wichtiger sei als der Besitzer. Mit seiner Erfahrung kommt er auch mit heiklen Pferden zurecht.

Jürg Liechti bei der Pferdeinspektion nach dem Ritt. Margrit Renfer

Die Dragoner reiten immer in Formationen. Ausscheren liegt nicht drin. Scheurer war schon im Kindergarten fasziniert von Pferden. Wenn damals die Pferde auf dem Schulhausplatz in Lengnau gestellt wurden, dann sei er zu spät in die Stunde gekommen. Er war im Militär beim Train als Gefreiter Hilfe des Pferdearztes.

Einmarsch zu Trompetenklängen. Video: Margrit Renfer

Als Train hat ihn die Kameradschaft und der Korpsgeist mit dem Bindeglied Pferd an den Dragonertagungen gepackt. Sport und Pferd schafften Nähe, egal ob einer Offizier oder Soldat ist. Der Umgang mit dem Pferd sei das Entscheidende. An den Dragonertagungen sind die Familien im reinen Männergremium dabei.

Neben dem Tierarzt mit seinem eleganten Fuchs, ist auch Arzt Max Wassmer aus Solothurn mit unterwegs. Bis jetzt habe er noch nicht viel zu tun gehabt, doch angesichts der Jahrgänge der Teilnehmenden und weil sie manchmal weit im Gelände unterwegs seien, habe er den Defibrillator dabei. «Die wunderschönen Strecken durch den Jura mit so vielen Pferden, das Zusammenleben mit den Pferden und die starke und gute Kollegialität, das gemeinsame Singen, all das ist wunderbar» sagt Wassmer.

Fritz Scheurer aus Lengnau mit seinem Pferd Navara Margrit Renfer

Wenn die Dragoner über die militärische Reitertradition und die Kameradschaft sprechen, wird der Geist der Kavallerie spürbar. Das Pferd sei früher für das Militär wichtig gewesen und werde heute wieder für die Patrouille an der grünen Grenze eingesetzt.

Ernst Vögeli aus Unterseen. Margrit Renfer

Im Verhältnis zur Kampfkraft zu teuer, hiess es aber bei der Abschaffung der Kavallerie 1972. Für die Dragoner nicht ganz verständlich. Sie wurden auf die «verhassten» Panzer umgeschult. Der Gedenkritt sei eine Art, auf die Leistungsfähigkeit der Pferde aufmerksam zu machen.

Kurt Emmenegger (links) aus Bern und Werner Gerber aus Auswil. Margrit Renfer

Nach der Ankunft am Abend auf dem Grenchenberg heisst es, vor dem Abendessen Pferde einrücken, tränken, füttern, Material abladen – endlich um 21.00 Uhr ist Ausgang oder nach dem langen Tag eher Bettzeit in der Unterkunft.

Die Pferde haben ihre Ration verdient. Sie werden auf dem Obergrenchenberg verpflegt. Margrit Renfer

Zum Gedenkritt haben sich auch Dragoner aus Deutschland England angemeldet. Die Engländer fehlten wegen des Begräbnisses der Queen. Vom ehemaligen ersten schweren Reiterregiment des Prinz Karl von Bayern sagt Musikant Werner Vinzenz aus Alt Otting: «Mir gefällt die Landschaft und die Musik, auch wenn’s anstrengend ist» und striegelt sein Pferd weiter.

Pro Tag erhalten die Pferde acht Kilo Heu und vier Kilo Kurzfutter. Sie werden bei jeder Gelegenheit auf dem Marsch und in allen Biwaks getränkt. Die Pferde dürfen keine Beisser und Schläger sein, müssen an Anbinde- und Standhaltung und den Militärsattel gewohnt sein.

Kavallerie Schwadron 1972 und Berner Dragoner 1779 Das Jahr 1874 war das Geburtsjahr der Schweizer Armee. Die 24 Dragoner Schwadronen und 12 Guiden Kompanien der Kavallerie wurden auf 3500 Mann angelegt. Am 5. Dezember 1972 wird die Abschaffung der Kavallerie durch die Schweizer Bundesversammlung Tatsache. Der Tradition verpflichtet, gründeten 1995 ehemalige Kavalleristen die Schweizer Kavallerie Schwadron 1972. Im Kanton Bern sind dies die Berner Dragoner 1779. Sie sind ein militärischer, ausserdienstlicher Verein, welcher als Paradetruppe und Ehrenformationen unter dem Patronat des Kantons Bern steht. Sie präsentieren sich im eingeübten Formationsreiten und stellen hohe Ansprüche an die Ethik gegenüber dem Pferd, die Traditionen und die Freundschaft.

Die weiteren Stationen: 22.9.: Grenchenberg–Weissenstein–Hällchöpfli; 23.9.: Hällchöpfli–Alt Bechburg–Spittelberg und 24.9.: Spittelberg–Lostorf–Aarau

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen