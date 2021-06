Grenchen Zum 2. Weltkrieg-Jubiläum: Er dokumentiert den D-Day in seinem eigenen Museum 6. Juni: Der Grenchner Ueli Ruch dokumentiert die Luftlandeoperationen des «längsten Tages» , die sich zum 77. Mal jähren, in seinem eigenen Museum. Peter Brotschi 05.06.2021, 05.00 Uhr

Ueli Ruch in seinem D-Day Museum. Peter Brotschi

Eigentlich hätte der 5. Juni in die Menschheitsgeschichte eingehen sollen, dann wurde es aber ein Tag später: Schlechtes Wetter über dem Kanal zwischen der britischen Insel und Frankreich erzwang eine Verschiebung der Invasion um 24 Stunden. In der Morgenfrühe des 6. Juni 1944, es war ein Dienstag, begann die Operation «Overlord» an der Küste der Normandie der alliierten Streitkräfte. Damit wurde die Westfront zur Befreiung Europas von Nazideutschland eröffnet. Elf Monate später endete der Zweite Weltkrieg.

Die Invasionstag ist bekannt als D-Day. Tausende Soldaten sterben zwischen der Morgen- und Abenddämmerung auf beiden Seiten der Front. Mit Filmlegenden wie «Der längste Tag», «Band of Brothers» und «Der Soldat James Ryan» bleibt der D-Day auch 77 Jahre später im öffentlichen Bewusstsein, nachdem nun fast alle an diesem Ereignis beteiligten Wehrmänner diese Welt verlassen haben. Einer, der das Gedenken an diesen Tag auch hochhält, ist der Grenchner Ueli Ruch. Der 6. Juni ist in seiner Agenda jedes Jahr speziell markiert.

Sein kleines Haus liegt an idyllischer Lage in Grenchen, wie die Adresse Waldheimstrasse verrät. Die Schlacht an der Küste der Normandie ist geografisch wie gedanklich sehr weit weg. Doch neben dem Hauseingang sind unübersehbar Tafeln aufgehängt, die auf die grosse Leidenschaft des Urgrenchners hinweisen und dass sich an dieser Stelle sein «D-Day-Museum befindet». Doch wie kommt ein Grenchner, der zwei Jahre nach der Invasion geboren wurde, zu einer solchen Sammlung?

Sein Vater und der Film «Der längste Tag» weckten sein Interesse

Schon die Erzählungen seines Vaters Franz Ruch, der als Wehrmann die Grenzbesetzung am Rhein miterlebt hatte, weckten das Interesse von Ueli Ruch an diesen speziellen Tag des Zweiten Weltkriegs. «Richtig erwischt hat es mich dann mit dem Film ‹Der längste Tag›», sagt er. Er begann mit dem Sammeln von militärischem Material, das er in der Normandie erwerben konnte.

«Mit der Zeit merkte ich, dass ich mich bei der Sammeltätigkeit auf ein Teilgebiet beschränken musste. Da ich mich für die Fliegerei und das Fallschirmspringen interessiere, lag es nahe, mich auf das Material der 82. und der 101. Luftlandedivisionen zu konzentrieren, die in der Nacht auf den 6. Juni 1944 bei Sainte-Mère-Eglise und Sainte-Marie-du-Mont hinter der Landungsküste Utah-Beach abgesprungen waren».

Damit kommt man unweigerlich zur berühmten Filmszene und wahren Begebenheit des US-Fallschirmjägers John Steele, der am Turm der Kirche von Sainte-Mère-Eglise hängen blieb, während seine auf dem Kirchenplatz landenden Kameraden von deutschen Soldaten sogleich erschossen wurden. Unzählige Male stand Ueli Ruch auf diesem Platz im malerischen Sainte-Mère-Eglise.

«Ich habe nicht notiert, wie oft ich in der Normandie war, vielleicht gegen fünfzigmal»,

sinniert er. Er kennt die berühmten Schauplätze der alliierten Landungsoperationen und ihre Museen wie seine Hosentasche.

D-Day Museum. Peter Brotschi

Ruch hat unzählige Original-Gegenstände gesammelt

Doch Ueli Ruch lebt nicht nur von den Erinnerungen an die Reisen zur Normandie. In seinem Heim richtete er mit dem gesammelten Material das D-Day-Museum ein. Hier findet man sämtliche Ausrüstungsgegenstände, welche die Luftlandetruppen bei sich führten: Von der Notration, Kompass, Karten, Sanitätsmaterial über die Fallschirme und alle Uniformteile bis zu den Funkgeräten und Waffen.

Schaufensterpuppen zeigen originalgetreu, wie enorm bepackt die Fallschirmjäger aus den Flugzeugen sprangen. In vielen Vitrinen sind die originalen Ausrüstungsgegenstände sorgfältig präsentiert. An den Wänden hängen Fotos der Menschen und Schauplätze, man wähnt sich nicht am Waldrand in Grenchen, sondern mitten in Sainte-Mère-Eglise.

Auch die Originalfotos der Männer der «Easy Company», die durch die Fernsehserie «Band of Brothers» berühmt geworden ist, sind zu sehen. Dokumente, Abzeichen, Tafeln und viele Flugzeugmodelle ergänzen die Ausstellung zu Ehren der amerikanischen Luftlandetruppen.

Ueli Ruch will mit seinem Museum an den Beginn der Befreiung Europas durch die Invasion erinnern. An die ungezählten jungen amerikanischen Männer, die in der Dunkelheit der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 über einem fremden Kontinent in feindliches Territorium abspringen mussten – oftmals direkt in den Tod. Er will auch daran erinnern, dass Krieg keine guten Seiten hat. «Krieg ist Sch...», sagt er unmissverständlich.

An der Ohama Beach verloren 3000 Soldaten innerhalb weniger Stunden ihr Leben. Peter Brotschi

Keine Chance auf Vergessen geben

Auch dieses Jahr wird er wieder seine Koffer packen, um ein paar Tage in der Normandie zu verbringen. Einer der Besuche gilt sicher auch der berühmt-berüchtigten Omaha-Beach, wo die Allierten den grössten Blutzoll der Landungsoperationen zahlten. Ein wunderschöner weisser Strand in geschwungener Linie wie aus dem Bilderbuch bei Vierville-sur-Mer. Ein Strand aber, bei dem am D-Day vom Morgen bis zur Mittagsstunde gegen 3000 Menschen gestorben sind.

«Nie könnte ich an diesem Strand baden», gibt Ueli Ruch zu verstehen. Lieber steht er oben auf der Düne und schaut im Gedenken hinunter auf den Ort des Geschehens, das nie vergessen gehen darf. Oder er zeigt auf Anfrage gerne sein Museum. Der kleine Beitrag eines Grenchners, damit dieses Vergessen keine Chance hat.

Vor der berühmten Kirche von Sainte-Mère-Eglise: Der Grenchner Ueli Ruch mit dem Kriegsveteranen Howard Manoïan, der in der Invasionsnacht nicht weit von dieser Stelle auf dem Friedhof landete. Peter Brotschi

Befreundet mit Veteranen Auf seinen Reisen in die Normandie lernte Ueli Ruch Veteranen kennen, die an der Luftlandung teilgenommen hatten. So etwa Howard Manoїan. Der US-Amerikaner armenischer Abstammung landete in der Invasionsnacht rund 150 Meter vom Kirchenplatz entfernt auf dem Friedhof von Sainte-Mère-Eglise. Er machte dann den ganzen Feldzug mit von der Normandie über die Ardennen bis zum Kriegsende in Aachen und wurde drei Mal verwundet. Seit 1997 kannte Ruch den Veteranen und erfuhr, nachdem er sein Vertrauen gewonnen hatte, auch einiges über seine Kriegserlebnisse. Manoїan verstarb 2011 im Alter von 87 Jahren in seiner Heimat in Virginia.

Das private Museum von Ueli Ruch über die in der Normandie abgesprungenen Luftlandetruppen kann besichtigt werden. Interessenten können sich unter der Tel.-Nr. 079 439 97 55 gerne melden.