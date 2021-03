Grenchen Zu viel Geheimnisse bei den Gemeinderäten – aber ist das ein Problem? Der abtretende Bettlacher SVP-Gemeinderat Leonz Walker warf der Lokalexekutive vor, zu viele Traktanden vertraulich zu besprechen. Diese wehren sich und sagen, dass es berechtigte Gründe gäbe, die Öffentlichkeit auszuschliessen. Jocelyn Daloz 20.03.2021, 05.00 Uhr

Der Grenchner Gemeinderat tagt wegen der Coronakrise im grossen Theatersaal des Parktheaters. Hanspeter Bärtschi

«Was gibt es zu verbergen?» Diese Frage stellte Leonz Walker, abtretender SVP-Gemeinderat von Bettlach, in einem Leserbrief. Vor einem Monat gab er in diesem bekannt, dass das heikle Geschäft um das Schulhaus Bettlach Ischlag seit Monaten unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werde. Er störte sich nicht nur an das Geheimnis betreffend des Schulhauses – sondern an der Praxis im Allgemeinen.

Sein Vorpreschen war ganz und gar nicht nach dem Geschmack von anderen Gemeinderäten und der Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut, die ihm vorwarf, der Sache «massiv zu schaden».

Denn Bestandteil der Diskussionen waren die Verhandlungen mit dem Architekturbüro, mit dem man sich überworfen hatte und einen Ausweg suchte.

Es gibt durchaus berechtigte Gründe, die Öffentlichkeit auszuschliessen

Grundsätzlich ist es den Gemeinderäten erlaubt, Traktanden vertraulich zu besprechen. Das Gemeindegesetz regelt, dass Verhandlungen zwar öffentlich sein sollen, dass Stimmberechtigte die entsprechenden Unterlagen einsehen können, aber dass Gemeinderäte auch beschliessen können, die Öffentlichkeit auszuschliessen, wenn es wichtige Gründe gibt.

Die Datenschutzbeauftragten des Kantons erläutern in einem Musterblatt, welche «wichtige Gründe» gegeben sein können. Dazu gehören die Wahrung des Steuergeheimnisses oder die Vertraulichkeit von Sozialversicherungsdaten oder wichtige öffentliche Interessen wie Vertragsverhandlungen.

Die Gemeinde Bettlach konnte somit argumentieren, dass sie mit der öffentlichen Besprechung der Angelegenheit um das Schulhaus Ischlag ihrer Position als Verhandlungspartner mit dem Architekturbüro schadet.

Könnte es aber sein, dass Bettlach übermässig viel davon Gebrauch macht und es eventuell nicht immer gerechtfertigt ist? Wirft man einen Blick auf die Situation, stellt man fest, dass Bettlach in der letzten Amtsperiode nur minim mehr vertrauliche Traktanden protokollierte als etwa Selzach und Grenchen.

Etwa 10 Prozent der Traktanden

Bei allen drei sind es etwa rund 10 Prozent aller Traktanden. Für die Datenschutzbeauftragte Judith Peterman sind diese Zahlen aber schwierig zu beurteilen – es kann immer wieder vorkommen, dass Personal oft wechseln muss oder wichtige Geschäfte gerade legitimieren, dass man sich oft und vertraulich unterhalten muss.

Ein Problem könnte eventuell darin liegen, dass Traktandentitel nicht aufgeführt werden – im Gegensatz zu Grenchen, wo die Stadtschreiberei angibt, um was für ein Geschäft es geht. Daraus lässt sich dann leicht ziehen, weshalb es vertraulich ist. «Personalgeschäft» steht etwa oder «Entscheid Erlasswesen». Diese Praxis ist auch eine Empfehlung der Datenschutzbeauftragten, wie Julian Power, Stellvertreter von Peterman, bestätigt.

Seminare im Vorfeld der Gemeinderatssitzungen

Powell bekräftigt ausserdem, dass die Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen und Regierungsratsstizungen – also von exekutiven Gremien – ein Unikum in der Schweiz darstellt. Das ist im Grunde genommen wie, wenn der Bundesrat seine Sitzungen öffentlich machen müsste. Diese Tradition ist im Kanton Solothurn seit Jahrzehnten Usus und weitgehend unbestritten.

In Grenchen werden seit einiger Zeit auch Themen unter den Gemeinderäten in sogenannten ad-hoc «Seminaren» besprochen, so zurzeit etwa bei der Konsensfindung hinsichtlich der Schnürung eines Sparpakets – aber gemäss dem Stadtpräsidenten François Scheidegger dienen diese lediglich für die Meinungsfindung. Sie haben sich auch bewährt bei der Erarbeitung des «Kompass Stadtentwicklung» und bei der Einigung auf ein Projekt für die Gestaltung des Südbahnhofs.

«Wichtig ist, dass Dinge besprochen werden und schlussendlich im Rat abgestimmt wird»,

bekräftigt Powell.