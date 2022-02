Jahrzehnte für Grenchen: Hubert Bläsi (65) schaut zurück

Pensionierung «Wie nach einem sportlichen Wettkampf»: Der Grenchner Gesamtschulleiter Hubert Bläsi geht in Pension Der Grenchner Gesamtschulleiter Hubert Bläsi geht nach 45 Jahren im Dienste der Schulen in Pension. 25 Jahre war er ausserdem in verschiedenen politischen Ämtern aktiv. André Weyermann Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter Grenchen, geht in Pension. Hanspeter Bärtschi

Es ist ein Zeichen der Zeit: Heute kann Gesamtschulleiter Hubert Bläsi seinen 65. Geburtstag feiern, demzufolge wird er am kommenden Montag bereits seinen letzten Arbeitstag absolvieren. Der gebürtige Grenchner (im Rötiquartier aufgewachsen) stand als Lehrer, Schulvorsteher und die letzten sechs Jahre eben als «Kopf» der Schulen in den Diensten der Stadt.

Er engagierte sich im Laufe seiner Laufbahn zudem in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, amtete als Schulinspektor im Wasseramt. Daneben fand der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder noch Zeit, sich der Freiwilligenarbeit zu widmen (Privater Unterstützungsverein, Pro Juventute, Rotes Kreuz, Budgetberatung, Mütter-Väterberatung).

25 Jahre in politischen Ämtern

Schliesslich hat er sich 25 Jahre politisch auf kommunaler (unter anderem als Vizestadtpräsident, Parteipräsident und Fraktionschef im Gemeinderat) wie auch auf kantonaler Ebene eingebracht. Hubert Bläsi ist bekannt und beliebt in der Stadt, beim «einfachen Bürger» wie bei den Meinungsmachern. Seine offene, liebenswürdige und humorvolle Art kommt an.

Er hat in seinen verschiedenen Positionen viel erreicht, musste aber auch schwierige Momente verdauen. Hubert Bläsi gilt als äusserst pflichtbewusst und zuverlässig. Während Jahrzehnten hat er also gelehrt, geformt, kreiert, diskutiert, argumentiert und wohl auch das eine oder andere Mal themenbezogen gestritten.

Und jetzt soll «einfach» Schluss sein?

«Ich komme mir vor wie nach einem sportlichen Wettkampf. Man gibt Vollgas bis zum Ziel, gönnt sich nach dem Schlusspfiff eine Verschnaufpause, analysiert seine Leistung, ortet, was als Nächstes machbar wäre und entscheidet dann, ‹ob es gut ist, wie es ist› oder welchen Herausforderungen man sich noch stellen will», äussert er sich dazu.

Erst mal zurücklehnen

Er wolle das Ganze erst mal ruhen lassen und dann entscheiden. Anfragen und Optionen für zukünftige Tätigkeiten habe es schon gegeben:

«Ich habe die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen.»

Es ist kein Geheimnis, dass die zuständigen Gremien in Grenchen lange gerungen haben, ob man der geleiteten Schule mit einem «Primus inter Pares» wieder einen «gewählten Chef» voranstellen soll, eine Person, die die grösste Volksschule im Kanton nach aussen repräsentiert.

Als dann entschieden wurde, einen Gesamtschulleiter einzusetzen, «habe ich gewusst, dass ich die Elemente besitze, um mich auf diesen Posten bewerben zu können». Es seien viele Erwartungshaltungen geschürt worden, auch von Seiten der Lehrerschaft. Einige hätten vielleicht nicht verstanden, dass sich seine Arbeit verlagert habe, er nun vor allem auf der strategischen Ebene tätig sein musste.

Er war fassbar und für alle ansprechbar

Nicht, dass er sich nun in sein «Kämmerchen» verkrochen und irgendwelche Pläne ausgearbeitet hätte. Nein, er war als Gesamtschulleiter fassbar, für jede und jeden erreichbar und er hörte zu.

Allein, bei einer Organisation mit fast 1800 Schülerinnen und Schülern, 240 Lehrpersonen sowie etlichen weiteren Mitarbeitenden ist es schlicht nicht möglich, jeder und jedem jederzeit gerecht zu werden. «Es ist eine schwierige Aufgabe, wo man viel Druck aushalten muss, öfters allein dasteht. Aber ich habe diese Arbeit gewollt und bereue den Schritt nicht», erklärt Hubert Bläsi.

Im Übrigen bleibe für seine Nachfolgerin, der er möglichst viele Erfolgserlebnisse wünscht, noch einiges zu tun. Vor allem bei den grossen Brocken «Lehrplan 21», «Schulraumplanung» und «spezielle Förderung» gebe es Baustellen, die bearbeitet werden müssen, um eine positive Entwicklung gewährleisten zu können.

Den Fokus auf das Gute richten

Der scheidende Gesamtschulleiter fügt aber sogleich bei: «Bei allen problembeladenen Herausforderungen darf nicht vergessen werden, welche Leistungen tagtäglich an unserer grossen Schule von vielen Mitarbeitenden erbracht werden. Das Positive soll und darf immer wieder betont werden und man sollte es nicht unnötig überlagern.»

«Mir persönlich ist es vergönnt gewesen, Bildung mit verschiedenen Hüten kennen zu lernen, sie aus mannigfaltigen Blickwinkeln zu erleben und Beurteilungen aus verschiedenen Erlebniswelten wahrzunehmen. Dabei ist etwas immer gleich gewesen. Stets ist es darum gegangen, mit Menschen und ihrem Handeln umzugehen», zieht Hubert Bläsi ein persönliches Fazit. Es sei aber stets seine Absicht gewesen «korrekt, ehrlich, fair und möglichst kompetent zu agieren».

Ein Kämpfer für die Grenchner Sache

Mit Hubert Bläsi geht ein engagierter Bürger in Pension, der sich weit über die Region hinaus stets für Grenchen starkgemacht hat, der dies auch nach schmerzhaften Erfahrungen wie der Nichtnomination zum Stadtpräsidiumskandidaten oder die nach fünf Legislaturen verpasste erneute Wiederwahl in den Kantonsrat («seine» FDP hat zwei Sitze verloren) weiterhin getan hat: «Vielleicht war ich dabei jeweils zu blauäugig, habe mich an Absprachen gehalten und selber zu wenig Werbung für mich gemacht.»

Wie auch immer er die Zukunft gestalten will, es ist anzunehmen, dass der vielseitig begabte und engagierte Pensionär seine Schaffenskraft weiterhin in irgendeiner Form der Gemeinschaft zur Verfügung stellen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen