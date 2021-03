Grenchen Wie Geissen das Leben im Bachtelen bereichern Das Internat des Sonderpädagogischen Zentrums Bachtele in Grenchen macht die Haltung von Geissen möglich. Die tierische Begleitung eignet sich gleichermassen für die Freizeit und die Therapie. Daniela Deck 15.03.2021, 05.00 Uhr

v.l. Brigitte Schmid, Nicolas Bula. Michel Lüthi

Seit dem Sommer bereichern drei Geissen das Leben im Sonderpädagogischen Zentrum Bachtelen. Ermöglicht wird die Haltung der Tiere durch das 365-Tage-Internat, für das zwei Wohngruppen permanent, auch in der Ferienzeit, im Bachtelentäli leben. Seit dem Juni haben sich Luna, Chelsea und Sabrina gut eingelebt, sodass sie kaum noch aus ihrer Weide ausbrechen; diese Namen haben aus den zahlreichen Vorschlägen der Kinder das Rennen gemacht. Die Verantwortlichen des Projekts ziehen eine erfreuliche erste Bilanz.

«Geissen sind einfach zu halten und die Kinder und Jugendlichen freuen sich an ihnen. Auch für uns Betreuer und Betreuerinnen sind die Tiere eine Bereicherung», sagt Nicolas Bula. Er koordiniert die Betreuung der Geissen und sorgt mit Unterstützung der Kinder dafür, dass die Futterkrippe gefüllt und im Stall eingestreut und ausgemistet wird. Alle zwei Monate komme der Tierarzt vorbei für die Klauenpflege der gelenkigen Kletterkünstlerinnen.

Der Wunsch nach Tieren auf dem Areal kam im Bachtelen seit Jahren gelegentlich zur Sprache. Das war keine neue Idee, schliesslich hielt früher jede Wohngruppe einige Kaninchen in ihrem Garten. Diskutiert wurde die Anschaffung von Eseln oder eben von Geissen. Doch es brauchte die Begeisterung und Studienabschlussarbeit von Sozialarbeiterin Anna-Lena Schneider, damit die Idee Gestalt annahm.

Kinder haben geholfen, den Stall bewohnbar zu machen



Der Unterstand auf dem Gelände des ehemaligen Robinsonspielplatzes wurde mit Hilfe der Internatskinder zum Stall umgebaut, die Wiese eingezäunt und mit Unterstützung der Gärtnerei mit Klettergelegenheiten versehen. Kurz vor den Sommerferien zogen, einige Monate verspätet, die drei einjährigen Geissen im Täli ein. Dabei handelt es sich um Pfauengeissen-Mischlinge, eine Schweizer Berggeissenrasse, die von Pro Specie Rara gefördert wird.

Michel Lüthi

Die Geissen verschaffen den Kindern nicht nur Gelegenheit zum Streicheln und Bürsten und zur Lebensschule im Rahmen des Ämtliplans. Die Tiere werden von den Therapeuten und Pädagogen gezielt in den Therapie- und Stundenplan eingebaut. «Der Umgang mit Tieren wirkt sich auf viele Störungsbilder sehr vorteilhaft aus. Das sehen wir zum Beispiel bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen immer wieder», sagt Brigitte Schmid. Sie ist Mitglied des Leitungsteams am Standort Bachtelen und Verantwortliche für den sozialpädagogischen Bereich.

Mitarbeitende hätten ihre Hunde zu Therapiehunden ausgebildet und würden diese zwischendurch in den Unterricht einbauen, sagt Schmid. Die guten Erfahrungen mit Hunden in Schule und Therapie hätten die Zentrumsleitung ermutigt, das tierische Spektrum, um die Geissen zu erweitern.

Meckern beim Spaziergang

Die Geissen hinten im Täli werden im Rahmen von Unterricht und Freizeit nicht nur besucht, sondern auf dem Areal auch regelmässig ausgeführt. Obwohl der Zaun unter Strom steht, seien die Tiere in den ersten Monaten mehrfach ausgerückt – allerdings kaum je weiter als bis zum nächsten Busch mit saftigen Blättern, erzählt Nicolas Bula schmunzelnd. «Im Ausbrechen sind Geissen ganz stark. Jetzt bleiben sie meistens innerhalb des Zauns, besonders, seit sie nach Neujahr Weihnachtsbäume geschenkt bekommen haben. Mit wahrer Begeisterung haben sie Zweige und Rinde von vier oder fünf Stück verputzt.»

Damit sich der Boden der Weide erholen kann, gehen die Geissen im Frühling für einige Wochen in die Ferien. Ob es in Zukunft einmal junge Geisslein geben wird, ist noch nicht entschieden. Die Haltung eines Geissbocks steht allerdings im Bachtelen nicht zur Debatte. Bula gibt zu bedenken: «Erstens würde man einen Bock wohl schon am Eingang vorn riechen und zweitens wäre er für den Umgang mit Kindern kaum geeignet.»