Grenchen: Wie man die Stadtpolizei retten könnte

Grenchen Wie die Grenchner Bevölkerung die Stadtpolizei noch retten könnte Eine Rettung der bewaffneten Stadtpolizei-Streifen durch die Bevölkerung – und gegen den Willen der Grenchner Politik – ist theoretisch möglich. Aber sie dürfte teuer werden. Eine Analyse. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Einsatzfahrzeuge der Stadtpolizei Grenchen. Oliver Menge

Eine Stadt mit schwachem Steuersubstrat und immer mehr abhängig vom kantonalen Finanzausgleich, die sich aber einen eigenen Ambulanzdienst, eine Stadtpolizei in Vollmontur und teure eigene Kinderkrippen leistet. Und noch die Steuern senken will.

Dass diese Rechnung nach der gegenwärtigen Auflösung der stillen Reserven nicht mehr aufgehen wird, hat der Grenchner Gemeinderat begriffen. Er gebärdet sich denn auch in den wichtigen Dossiers als einhellige Exekutive und lässt sich (bisher) nicht auseinanderdividieren. So wie es heute aussieht, wird die Stadtpolizei als Ordnungskraft bis Ende Jahr verschwinden und Teile davon in eine Gemeindepolizei überführt.

Wie gross die Verankerung der heutigen Stadtpolizei in der Bevölkerung ist, ist in einer Gemeinde, wo bald 40 Prozent keinen Schweizer Pass haben und vom Rest noch knapp 29 Prozent zur Urne gehen, schwer abzuschätzen. Sollte sich aber eine Solidaritätswelle mit der Stapo bilden, wäre folgender Weg zur Rettung des Status Quo denkbar:

Jeder und jede darf eine Motion einreichen

An der nächsten Gemeindeversammlung wird eine Motion eingereicht, die eine explizitere Formulierung in der Gemeindeordnung verlangt. Diese ist heute (vgl. Kasten) relativ offen gehalten und so wird etwa der Korpsbestand vom Gemeinderat festgelegt.

Stadtpolizei in der Gemeindeordnung § 65 1 Die Stadtpolizei sorgt für Sicherheit und Ordnung in der Stadt. Sie arbeitet mit der Kantonspolizei im Rahmen der Vereinbarung über die Zusammenarbeit und die Kompetenzabgrenzung zusammen. 2 Die Stadtpolizei erlässt Verkehrsmassnahmen und entscheidet über die Bewilligung von Betriebswegweisern. Sie ist für die Bewilligung von Veranstaltungen auf öffentlichem Grund zuständig und vertritt die Stadt gegenüber der Kantonalen Handels- und Gewerbepolizei. Sie ist ferner im Rahmen der entsprechenden Reglemente für die Belange der Marktpolizei und des Taxiwesens zuständig. 3 Der Gemeinderat bestimmt den Korpsbestand, erlässt ein Dienstreglement und regelt zusammen mit dem Regierungsrat die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei. 4 Der Gemeinderat wählt einen Polizeikommandanten oder eine Polizeikommandantin.

Die neue Formulierung müsste geschickt gewählt werden, denn im Zuge der Redimensionierung der Stadtpolizei wird der Gemeinderat ebenfalls die Gemeindeordnung anpassen (müssen) und hat dann zum Beispiel die Gelegenheit, dies als Gegenvorschlag zur Formulierung der Motionäre zu tun.

Doch bis dann dürfte die Sache längst gegessen sein. Denn Stand heute soll der Systemwechsel bis Ende Jahr erreicht sein. Wenn die Motion an der nächsten Gemeindeversammlung im Sommer eingereicht wird, wird sie an der Budgetgemeindeversammlung traktandiert.

Vorher kann der Gemeinderat Stellung nehmen dazu.

Er wird dann darauf hinweisen, dass man an einer Reorganisation der Stadtpolizei arbeitet und diese ja weiterhin zahlreiche lokale Aufgaben wahrnimmt. Er wird auf die Erfahrungen in Olten verweisen, wo die Stadtpolizei ebenfalls aus Kostengründen abgeschafft, bzw. zu einer Gemeindepolizei umgewandelt wurde. Und dass eine Stadtpolizei in Vollausbau die Stadt Grenchen so und so viele Steuerprozente kostet, und und und....

Eine Frage der Mobilisierung

Gegen diese Argumente werden die Freunde der Stadtpolizei mobilisieren müssen, wenn sie ihre Motion frühestens an der Dezember-Gemeindeversammlung (GV) durchbringen wollen. Wenn sie das gut machen, ist ihre Chance intakt. Denn bekanntlich ist die Beteiligung an GV-Beschlüssen noch viel geringer als an der Urne. Eine Handvoll engagierter Bürgerinnen und Bürger könnte die Notbremse noch ziehen.

Wenn die Motion an der Gemeindeversammlung eine Mehrheit fände, müsste die Stadt Änderungen, die voraussichtlich am kommenden Dienstag vom Gemeinderat eingeleitet werden, wieder rückgängig machen. Falls zudem kein vorteilhafter Vertrag mit der Kantonspolizei über die Abgeltung der Polizeileistungen der Stadt zustande käme, würde die Grenchner Bevölkerung weiterhin zweimal für Polizeileistungen zahlen. Für die Kantonspolizei und (freiwillig) für die Stadtpolizei.

Übrigens: In Olten wurde das dort mögliche Referendum nach dem Parlamentsbeschluss vom Dezember 2014 nicht ergriffen.

