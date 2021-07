Oropax in Grenchen: Klamauk und Wortwitz auf der Wasserbühne

Grenchen «Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp...?»: Komiker-Duo Oropax unterhält in der Badi Das Chaos Theater Oropax sorgte in der Badi Grenchen für leichtfüssige Unterhaltung und Klamauk zur Ferienzeit. Andreas Toggweiler 23.07.2021, 11.16 Uhr

Auftritt Komikerduo Oropax im Schwimmbad Grenchen: die Brüder Thomas (l.) und Volker Martins als Anemone und Clownfisch. Hanspeter Bärtschi

Das Duo aus Süddeutschland wurde einmal mehr vom Solothurner «Kofmehl» in die Region geholt, diesmal in die Badi Grenchen. Ein Ort, wo dank der grosszügigen Anlage mit grosser Freiluft-Tribüne das sich bereits wieder schliessende Corona-Zeitfenster genutzt werden konnte für einen unbeschwerten und maskenfreien Sommerabend mit Freunden.

Die Sprach- und Klamaukakrobaten von Oropax setzen dabei auf ihre bewährte Mischung von Kalauern (Sprachwitz) - heute könnte man auch von einer Abwandlung von Slam Poetry reden - und einem Revival von Wasserspielen, wie man sie vom völkerverbindenden TV-Badiplausch «Spiel ohne Grenzen» der 1970er-Jahre in Erinnerung hat.

Hoher Seegang auf der schwimmenden Bühne

Eine schwimmende und schwankende Bühne, verbunden mit allerlei skurrillen Utensilien und Kostümen bot allein schon die Grundlage für Situationskomik. Die beiden Brüder Volker und Thomas Martins betraten die Bühne im Ölzeug und Neopren-Anzug, was wohl auch als ein Tribut an den Wetterverlauf an der bisherigen Tournee zu verstehen ist, wo es zum ersten mal seit der Premiere nicht regnete.

Bald zeigte sich, dass man mit dem Neoprenanzug auch Schabernack treiben kann. So aufgeblasen kam der Protagonist am Ende daher, wie die Schiller-Zitate, die zur Aufpump-Aktion rezitiert wurden: «Wer wagt es, Rittersmann oder knapp, zu tauchen in den Grenchner Schlund...?»

Aufgeblasene Sache: Volker Martins rezitiert Schiller im Neoprenanzug. Hanspeter Bärtschi / SZ

Als unförmiges Michelin-Männli übte sich der Volker Martin anschliessend als Solo-Synchronschwimmer und Boot für seinen Bruder. Slapstick und Sprachwitz wechselten sich nonstop während 90 Minuten ab. Ob als Bilater-Aal, Alge Algebra, Käpten Schwimmnudel und Subadmiral Gnocchi, Bi-Biene auf dem Gänseblümchen oder Friedhofsgärtner auf der Laubbläser-Hovercraft - den beiden scheinen auch nach Jahrzehnten auf der Bühne die bisweilen absurden Ideen nicht auszugehen.

Wenn Bettlach zu Depplach wird

Natürlich trieben sie auch mit dem Publikum Schindluder. Etwa wenn Bettlach zu Depplach mutiert und ein Verzahnungstechniker - in der Uhrenmetropole ein gängiger Beruf - ohne lang zu fragen in die Zahnarztbranche transferiert wurde. Nun, sie wussten es schon besser, aber Verballhornungen sind halt das Kerngeschäft von Oropax.

Gegen Ende der Vorstellung, als sich der fast volle Mond allmählich in voller Pracht über die grossen Bäume in der Badi erhob, war man effektiv geneigt, für einmal die Pandemie Pandemie sein zu lassen und sich den immer raffinierteren Wortspielen hinzugeben. Bis zum Schluss folgte ein Kalauer auf den nächsten, unterbrochen von Blödelnummern, bisweilen mit der heute nötigen Prise Derbheit und Frivolität.

Zwischendurch bewegten sich die beiden auch im weiteren Badi-Gelände und turnten auf dem Sprungturm herum. Dass dabei die wasserdichten Mikrofone stets mitmachen, nimmt man mit Erstaunen zur Kenntnis. Das Duo konnte wegen der Pandemie schon seit längerer Zeit nicht mehr auftreten und war laut Tour-Sprecherin Selina Limacher sehr erpicht darauf, wieder vor Publikum spielen zu dürfen.

Auftritt Komikerduo Oropax im Schwimmbad Grenchen Hanspeter Bärtschi / SZ Thomas wagt sich sogar auf den aufgeblasenen Volker. Hanspeter Bärtschi Die erste Reihe wird bei Oropax-Shows stets zumindest ein bisschen nass. Hanspeter Bärtschi Meerjungmänner in Aktion. Hanspeter Bärtschi Der Schweizer und das Meer. Hanspeter Bärtschi Volker mimt eine Anemone Hanspeter Bärtschi Clownfisch Thomas hat super viel Spass. Hanspeter Bärtschi

Im Schwimmbad campiert

So sehr genossen die beiden offenbar den lauen Sommerabend in Grenchen, dass sie nach der Vorstellung kurzentschlossen auf dem Badigelände campierten. Natürlich mit dem Plazet von Chef Badmeister Paul Markus Joss.

Stand jetzt ist auch wieder eine Weihnachtstournee («Eilig Abend») geplant, welche am 8. Dezember im «Kofmehl» in Solothurn gastiert. Ansonsten läuft ab 15. September das Bühnenprogramm «Testsieger am Scheitel» mit dem das Duo am 19. September im Stadttheater auftreten will.