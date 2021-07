Die Firma «KS Schild Immobilien AG» wurde 2017 gegründet und hat ausser der Bewirtschaftung von Immobilien auch den Zweck, Immobilien zu bauen oder weiterzuverkaufen. Sie wurde von den zwei in der Schweiz wohnhaften türkischen Staatsangehörigen, A.B. und C.D., gegründet, von denen C.D. schon ein Jahr später aus dem Verwaltungsrat ausschied. H.S. ist noch in anderen Firmen tätig, so unter anderem bei einer Firma «Schild Investment Holding AG», Luzern, die er 2020 zusammen mit einem weiteren türkischen Staatsangehörigen, E.F. gegründet hatte und der er bis Mitte Januar 21 angehörte. Die Firma existiert noch in Luzern und ist nicht in Konkurs, die beiden türkischen Verwaltungsräte sind allerdings beide Mitte Januar 21 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Neu ist ein G.H. aus Wynau, eine weitere Person mit einem fremdländischen Namen, dort als einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift aufgeführt. Worauf der Name «Schild» bei diesen Firmen zurückzuführen ist, bleibt allerdings offen.

Weiter stieg A.B. 2018 in ein vom bereits erwähnten C.D. 2016 gegründetes Unternehmen «Blackwidder GmbH» ein. Auch diese Luzerner Firma, die sich mit dem Betrieb von Gastrofirmen und dem Handel von Tabak und Zigaretten befasst, gibt es offiziell noch. Auf der im Telefonverzeichnis angegebenen Nummer meldet sich allerdings ein italienisches Restaurant, dessen Besitzer dieser Zeitung mitteilte, er habe seit mindestens zwei Jahren nichts mehr von A.B. gehört und die Firma Blackwidder gebe es nicht mehr unter dieser Telefonnummer.