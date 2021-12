Der Grenchner Beschrifter Marcel Hartmann setzt neu auf Stein

Grenchen Weg vom Kunststoff – hin zu Stein und Metall: Marcel Hartmann hat seine Firma T-Rex neu definiert T-Rex ist in Grenchen und im ganzen Kanton Solothurn eine bekannte Firma für Beschriftungen und Grossformatdrucke aller Art. Jetzt hat Inhaber und Gründer Marcel Hartmann sein Tätigkeitsfeld erweitert, dank des Grenchner Bildhauers Sini. Oliver Menge Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Marcel Hartmann von T-Rex Werbetechnik und Bildhauer Sini in der Halle von Hartmann. Oliver Menge

Im Atelier, einer grossen Industriehalle im Vollenweider-Areal an der Tunnelstrasse, ist es laut und staubig. Auf einer CNC-Maschine liegt ein Grabstein. Ein Schleifkopf fräst die Konturen einer Blume in den Stein, der für das Grab einer kürzlich verstorbenen Frau bestimmt ist. Bildhauer Sini wird später von Hand die Konturen weiter ausfräsen und ihnen Tiefe verleihen, sodass eine wunderschön gestaltete Magnolie den gelblichen Stein zieren wird.

Marcel Hartmann bei der Arbeit. Oliver Menge

Am Steuerpult einer weiteren CNC-Maschine steht Marcel Hartmann, der die Blume nach einer Handskizze in eine dreidimensionale Vorlage umgewandelt und programmiert hat. Auf dieser zweiten Maschine schneidet er aus einer etwa drei Zentimeter dicken Marmorplatte einzelne Buchstaben aus. Sie passen auf den Hundertstelmillimeter in eine schwarze Steinplatte, aus der dieselben Buchstaben ausgeschnitten wurden. Hinter der Steinplatte beleuchten LED-Lampen die eingesetzten Marmorbuchstaben, die lichtdurchlässig sind.

Leuchtschrift komplett aus Stein (ausser den Lampen ...): Weisse Marmorbuchstaben werden in einen schwarzen Stein eingelegt, Marmor ist lichtdurchlässig. Oliver Menge

Eine Leuchtschrift aus Stein? Hier ist etwas am Entstehen, das es so noch nie gab, eine exklusive Weltneuheit, made in Grenchen. Im Atelier von Hartmann liegen weitere Muster herum, Steinplatten mit eingesetzten Schriften aus rostigem Stahl, Holzplatten mit speziellen Reliefs, Skulpturen, Figuren. Kombinationen aus Stein, Aluminium oder Chromstahl.

Buchstaben aus rostigem Stahl werden in einen Stein eingelegt. Oliver Menge

Wie alles begann

Die Firma T-Rex Werbung & Beschriftung GmbH von Marcel Hartmann ist bekannt in Grenchen und darüber hinaus: Er stellt seit 1997 zusammen mit seiner Partnerin und Freelancern Flaggen für Anlässe, individuelle Textildrucke, Bodenbeschriftungen, Schaufenster- und Fahrzeugbeschriftungen her. Auch Grossformatdrucke, wie die Skyline von New York am Rock am Märetplatz 2018 oder die Electrifly-In Werbung beim Flughafen.

Rock am Märetplatz 2018: Die Skyline von New York, made by T-Rex Grenchen. Oliver Menge

Das Tissot Velodrome war lange Hartmanns Kunde. Er montierte nicht nur die Netzanlage in der Halle, sondern klebte auch praktisch die gesamte Werbung. Die Leuchtschriften am Gebäude sowie das nur aus der Luft sichtbare Logo auf dem Dach wurden von T-Rex hergestellt. Hartmann war ständig dort anzutreffen, bis er einen Zusammenbruch erlitt wegen Überbelastung und etwas kürzertreten musste. Seither gehört das Velodrome nicht mehr zu den Stammkunden.

Die Pandemie zwang ihn zum nächsten Schritt

Dann kam Corona. Und vom 1. April 2020 an hatte T-Rex praktisch keine Aufträge mehr. «Im Mai 20 machte ich 0 Franken Umsatz, das hat es noch nie gegeben, normalerweise bewegten sich die Umsätze pro Monat so um die 20'000–30'000 Franken.» Auch seine Partnerin, die im Druckatelier als Angestellte arbeitet, hat seit Pandemiebeginn sozusagen keine Arbeit mehr. Keine Veranstaltungen heisst auch keine Plakate oder Flaggen, Firmen haben ihre Budgets für Werbung und Beschriftungen drastisch zurückgefahren, weil sie selber zum Teil kaum über die Runden kommen. Also, was tun? «Aufgeben war keine Option», sagt Hartmann. Eine Zeit lang konnte er sich mit dem Zuschneiden von Plexiglas oder Beschriftungen über Wasser halten, das in Geschäften im Rahmen der Corona-Schutzmassnahmen benötigt wurde. Aber dann musste ein neuer Schritt gewagt werden.

T-Rex Werbung & Beschriftung hat sich am Anfang der Pandemie auf die Herstellung von Plexiglasschutz verlegt. Tom Ulrich

Sini, ein Kunstbildhauer, hat seit sechseinhalb Jahren seine Werkstatt im Vollenweider-Areal. Unmittelbar neben Hartmann, der dort die Grossformat-Drucke herstellte. Rund 85 % von Sinis Tätigkeit umfassen das Gestalten und Bearbeiten von Grabsteinen. Sini hat unter anderem das neue Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Grenchen und die Steinplatten auf der Ehrentrappe entworfen und realisiert. Er gestaltet Brunnen und setzt Gartenrenovationen für Leute um, die etwas Spezielles wünschen, was Materialauswahl oder Linienführung angeht. Nebenbei, quasi in seiner Freizeit, wie er sagt, schafft er einzigartige, künstlerische Skulpturen.

Staub, Staub und nochmals Staub

«Ich habe ihn anfänglich gehasst», sagt Hartmann. «Weil, mit seiner Arbeit hat er Unmengen an Staub verursacht, etwas, das ich beim Drucken ganz und gar nicht gebrauchen kann.» Aber nach und nach lernten die zwei sich besser kennen und schätzen.

Ein wichtiger, aber eher mühsamer Teil bei der Grabsteingestaltung sei das möglichst exakte Fräsen der Schriften, erklärt Sini. Etwas, das man maschinell viel präziser bewerkstelligen könne, als von Hand. Die beiden hatten die Idee, dies auszuprobieren: Hartmann versuchte als Erstes, die Schriften mit seinem Laser, den er für Kunststoffe einsetzt, in den Stein zu brennen. «Das hat nicht funktioniert, der Stein bröckelt und verbrennt», erklärt Sini. Auf der Suche nach einer anderen Lösung stiess Hartmann auf das Thema CNC. CNC steht für «Computerized Numerical Control», der Steuerung von äusserst präzisen Maschinen über den Computer, auf dem dreidimensionale Muster erstellt werden und die Arbeitsschritte der Maschine programmiert werden. Hartmann sagt:

«Ich hatte vorher keine Ahnung von CNC, wusste nur, dass in der Industrie meist sehr genau geschnittene oder gefräste Teile in grossen Stückzahlen hergestellt werden.»

«Ich bin ‹nur› gelernter Maurer und habe ich mir bisher alles selber beigebracht, beispielsweise alles rund ums Thema Druck. Das war hier nicht anders.» Hartmann schaffte sich eine kleine Occasion-CNC-Maschine an und eignete sich übers Internet das nötige Wissen an. «Youtube und ich sind beste Freunde», sagt er schmunzelnd.

Damit fing die Zusammenarbeit zwischen Bildhauer Sini und Tüftler Hartmann an. Für Sini fräst er die Schriften oder Konturen in die Grabsteine, die der Bildhauer dann weiterbearbeitet. «Das heisst jetzt aber nicht, dass alle Grabsteine aus meiner Werkstatt maschinell gefertigt werden», betont der Bildhauer. «Meist sind nur die Schriften maschinell gefräst, das erleichtert mir die restliche Arbeit, rund 85 % ist immer noch reine Handarbeit.» Es gebe aber auch Grabsteine, die zu 100 % von Hand gefertigt würden.

Werkzeuge zum Bearbeiten verschiedenster Materialien. Oliver Menge

Mittlerweile stehen fünf wassergekühlte CNC-Maschinen in Hartmanns Atelier, unter anderem eine 4-Achsen-Maschine, mit der beispielsweise perfekt kreisrunde Kugeln aus Stein oder Metall gefräst werden können. «Mit den Maschinen kann ich bis zu 20 Zentimeter dicke Steinplatten oder mehrere Zentimer dicke Stahlplatten zurechtschneiden», sagt Hartmann.

Prototypen vom 3D-Drucker und aus Billigmaterial

«Sini entwirft die Sache auf dem Papier oder am Computer, er ist der Künstler», erklärt Hartmann. Beispielsweise eine geschwungene Säule, in sich drehend: «Ich programmiere dann anhand der Vorlage ein CNC-taugliches 3D-Modell. Oft erstelle ich mit dem 3D-Drucker ein Modell, um zu sehen, ob die Figur so ‹funktioniert›. Dann wird sie aus einem Billigmaterial auf der Maschine gefräst und erst, wenn Sini sein Okay gibt, kommt der edle Stein auf die Maschine.»

Kürzlich konnte er aus einer Konkursmasse 35 Tonnen Steinplatten erwerben. Platten aus erlesenen Steinsorten, darunter seltene Marmore aus dem Südtirol, die die Massenware aus Carrara an Qualität bei weitem übertreffen. «Damit habe ich für einige Zeit genug Material an Lager, um meine Ideen umzusetzen», sagt Hartmann. Denn er will auch in Zukunft Beschriftungen realisieren, einfach nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Stein und Metall. Marcel Hartmann sagt:

«Das eröffnet mir ein völlig neues Geschäftsfeld, das sich an ein Publikum richtet, die etwas Edles und Dauerhaftes wünschen, exklusiv und einzigartig, das es sonst nirgends gibt in Europa.»

Das jüngste Kind aus Hartmanns Atelier: Eine Leuchtschrift komplett aus Stein: Marmorbuchstaben in schwarzem Stein oder Granit werden von hinten beleuchtet. Zvg

Auf diesem Bild ist die Granitplatte gut erkennbar, in die die Marmorbuchstaben eingesetzt wurden. Zvg

Mit jedem Auftrag und jedem Kunden lerne er wieder dazu, sagt Hartmann. Wie beispielsweise bei den Arbeiten, die er für die neue Buser-Arena entwerfen und realisieren konnte, den Stelen aus Stein, Metall und Plexiglas und der Sponsorentafel aus rostigem Stahl.

Die Ehren- und Sponsorentafel, gefertigt von Marcel Hartmann. Oliver Menge

«Die Pandemie hat mich eines gelehrt», sagt Sini; «Entweder man bleibt stehen, jammert und gibt allen anderen die Schuld, oder man bewegt sich und riskiert etwas.» Hartmann bringt es so auf den Punkt: «Hätte ich diesen Schritt nicht gewagt, gäbe es meine Firma jetzt nicht mehr. Ich bin aber erst am Anfang: Die Möglichkeiten, die mir die CNC-Maschinen bieten, sind praktisch unbegrenzt.»

