Wie smart ist Grenchen, Sascha Nussbaumer?

Grenchen «Was nützt es, wenn ein Schalter digital ist und dahinter immer noch jede Menge Papier produziert wird?» – das sagt der Präsident des lokalen Smart City Lab Der Verein Hauptstadtregion führte in Grenchen eine Tagung zum Thema «Smart Communities» durch. Sascha Nussbaumer, Präsident des lokalen Smart City Lab, erklärt, wie das in Grenchen funktioniert. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.04 Uhr

Sascha Nussbaumer, Präsident des Vereins Smart City Lab Grenchen. zvg

Was ist das Ziel des Smart City Lab Grenchen?

Sascha Nussbaumer: Der Verein Smart City Lab Grenchen wurde am 8. April 2021 gegründet, mit dem Ziel, unter Einsatz von digitalen Technologien eine effiziente, ökologische und sozial inklusive Stadtentwicklung im Lebensraum Grenchen und Umgebung zu fördern.

Was heisst das konkret?

Wir vernetzen Interessenvertreter aus Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung, damit Veränderungen in Gesellschaft und Technologie frühzeitig erkannt und aktiv begleitet werden können. Wir unterstützen den Wissenstransfer zwischen den Interessenvertretern, mit Veranstaltungen zu Themen wie E-Government, Mobilität, Umwelt und Energie, Wirtschaft – inklusive Landwirtschaft, Smart Living und Smart Citizen, also Partizipation in der Gesellschaft und in demokratischen Prozessen. Eine politische Agenda betreiben wir aber nicht.

Was haben Sie seit der Gründung im Frühjahr 2021 bereits erreicht und was sind Ihre nächsten Projekte?

Wir haben inzwischen 13 juristische Personen als Mitglieder und fünf Privatpersonen. Wir haben bereits zehn Anlässe durchgeführt mit 217 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Highlights davon waren das Meet-up zu Bürgerpartizipation, Cybersecurity und Fake News, das Projekt Umweltnetzwerk (grenchen.pulse.eco) und der Kids Lab am Digitaltag in Solothurn, an dem wir ebenfalls dabei waren. Im nächsten Jahr ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit Energie Schweiz unter Einbezug der breiten Bevölkerung (Strombezüger) geplant. Es heisst «Smart Energy Coach» und hat zum Ziel, den Energieverbrauch in Privathaushalten für Konsumenten in einer App besser sichtbar – und damit auch steuerbar – zu machen. Geplant sind auch weiterhin Meet-ups und Projekte zu interessanten Themen um Smart City.

Digitale Vernetzung stösst auch auf zunehmende Skepsis – etwa bei Mobilfunkantennen. Wie reagiert man beim Smart City Lab darauf?

Wir sind gegenüber Technologien und Produkten prinzipiell neutral. Es ist nicht Aufgabe des Smart City Lab, die eine oder andere Technologie oder Produkte zu fördern. Wir sind hier als öffentliche Plattform bestrebt, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zur Digitalisierung aufzunehmen und dies in Meet-ups zusammen mit Experten sowie wissenschaftlichen Fakten zu thematisieren. So haben wir etwa das Thema Fake News in einem Meet-up thematisiert und dazu einen Experten engagiert, der sich mit dem Thema auskennt. Das Thema haben wir an diesem Anlass in einer Podiumsdiskussion vertieft und die Teilnehmer an der Diskussion beteiligt.

Ein weiteres Thema, dass ich mir für die Zukunft gut vorstellen kann, ist der Einfluss der sozialen Medien auf die Demokratie.

Jedoch ist auch hier die individuelle Risikobewertung zwischen subjektiver und objektiver Wahrnehmung nicht immer kohärent, das heisst, die Toleranz gegenüber digitalen Anwendungen ist in der Bevölkerung sehr unterschiedlich. Bei solchen Themen können wir als Vermittler dienen und dies an Meet-ups möglichst neutral thematisieren.

An Tagungen wie dieser in Grenchen wird ja viel geredet. Was war für Sie die wichtigste Erkenntnis?

Ich komme zum Schluss, dass bei der Digitalisierung noch vieles brachliegt, insbesondere im öffentlichen Sektor. Hier habe ich den Eindruck, dass im Kanton Solothurn die Politik eher bremst, als vorwärtsmacht. Mir ist bewusst, dass die Thematik demokratiepolitisch komplex ist. Aber auch interne Prozesse liessen sich sicher ganz stark vereinfachen. Was nützt es, wenn ein Schalter digital ist und dahinter immer noch jede Menge Papier produziert wird?

