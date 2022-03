Grenchen: Schulheim Prägelz für Flüchtlinge eher ungeeignet

Grenchen Vorschläge für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen – Stadtpräsident Scheidegger: «Nicht alle Ideen sind gleich praktikabel» Grenchner Politiker bringen das Schulheim Prägelz ins Spiel – laut Stadtpräsident François Scheidegger gibt es bessere Lösungen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Ferienheim Grenchen in Prägelz (BE) . Patrick Furrer

Die Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen in der Schweiz stellt auch die Frage nach deren Unterbringung in den Raum. In einem Mediencommuniqué schlägt die FDP Grenchen vor, das Schulheim der Stadt Grenchen dafür zur Verfügung zu stellen.

Es liegt in der Gemeinde Prägelz hoch über dem Bielersee und wird hauptsächlich von den Grenchner Schulen benutzt. «Nachdem der Gemeinderat am 8. März einen Betrag von 20’000 Franken als Spontanhilfe für das Hilfswerk UNICEF gesprochen hat, ist die FDP überzeugt, dass das Angebot des Ferienheimes Prägelz an UNICEF oder andere Hilfsorganisationen insbesondere auch für unbegleitete minderjährige eine passende Zwischenlösung darstellen kann», schreibt die FDP.

«Unbürokratische Lösung»

Das gehe unbürokratisch und auch ohne Gemeinderatsentscheid. Letzte Woche hatte bereits Mitte-Gemeinderat Peter Brotschi in einem Mail an den Stadtpräsidenten diesen Vorschlag gemacht.

«Ich wurde inzwischen von verschiedenen Seiten mit Vorschlägen angegangen, wie man auch in Grenchen Personen unterbringen könnte, die aus der Ukraine geflüchtet sind», erklärt Stadtpräsident François Scheidegger.

«Es ist zu begrüssen, dass sich die Leute diesbezüglich Gedanken machen»,

meint der Stadtpräsident weiter. Allerdings seien nicht alle Vorschläge gleich praktikabel. Gerade das Schulheim Prägelz komme aufgrund der dortigen Mehrbettzimmer wohl eher weniger in Frage. «Es gibt wahrscheinlich besere Lösungen.»

Scheidegger betont, dass gerade bei der Platzierung Minderjähriger die Unterkunft noch nicht einmal das zentrale Problem sei. «Viel wichtiger ist in diesem Fall die Gewährleistung der entsprechenden Betreuung.»

Abwarten, was der Kanton möchte

Die Stadt sei durchaus bereit, einen Beitrag zu leisten, warte aber zunächst ab, welche Erwartungen und Wünsche von den primär zuständigen Instanzen (Bund und Kanton) an die Gemeinden herangetragen werden.

Sollte das Schulheim Prägelz dennoch benötigt werden, wäre es 2022 nur noch während vereinzelter Wochen frei, vor allem gegen Ende Jahr. Ansonsten müssten Reservationen abgesagt werden.

