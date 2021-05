Grenchen Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Wohnungswesen wird zum Ärztezentrum Ein Team von drei Grenchnern hat sich zum Ziel gesetzt, dem Ärztemangel in der Region entgegen zu wirken. Dafür suchten sie geeignete Räumlichkeiten, um in Grenchen ein integratives Ärztezentrum realisieren zu können. Dank der Vermittlung des Stadtpräsidenten François Scheidegger konnten sie mit dem ehemaligen Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) eine ideale Lokalität finden. Das Projekt soll bis Ende 2022 umgesetzt werden. 20.05.2021, 11.28 Uhr

Das ehemalige Verwaltungsgebäude wird zum Ärztezentrum. Zvg, BWO

Die drei Grenchner - der Mediziner Dr. med. Raphael Tièche (Gruppenpraxis Grenchen), Daniel Zumbach (M9 Architektur und Bauleitung) und Mark Rüfenacht (WADSACK - Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung) - wollen mit der Realisation ihres gemeinsamen Projekts einen Beitrag zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung und zur Attraktivität für Spezialärzte in der Stadt Grenchen leisten. Mit dem Erwerb der Liegenschaft durch die eigens dafür gegründete ProVision Group AG mit Sitz in Grenchen ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung getan.