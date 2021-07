Grenchen Urs Wirth: Pensionierung eines Heilpädagogen mit Leib und Seele inklusive einer gehörigen Portion Humor Urs Wirth hat die «Sonderschule» während Jahrzehnten geprägt und zu einem Ort der Integration gemacht. Oliver Menge 09.07.2021, 05.00 Uhr

Urs Wirth, Leiter der Heilpädagogischen Sonderschule, wird pensioniert. Hanspeter Bärtschi

Die Sonderschule Grenchen verliert ihr langjähriges Gesicht, ein sympathisches, engagiertes Gesicht, das in unserer Stadt mehr als nur bekannt ist. Morgen wird Urs Wirth in den Ruhestand treten, dies, nachdem er 41 Jahre an der Sonderschule unterrichtet hat, davon 37 Jahre als Schulleiter amtete.

Dem Schreibenden ist wohl bewusst, dass «Sonderschule» nicht mehr der korrekte Terminus ist. Aber viele Grenchnerinnen und Grenchner kennen das markante Gebäude an der Breitengasse nun einmal unter diesem Namen, wissen, welch wichtige Arbeit dort geleistet wird, und kennen persönlich einige der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, begegnen ihnen mit Respekt.

Das hat viel mit Urs Wirth und seinem Team zu tun. So setzte er sich vehement dafür ein, dass «seine Schule» im Zentrum bleibt und nicht irgendwo an die Peripherie verlegt wird.

Politiker mit grossem Netzwerk

Dabei halfen ihm sicher seine Kontakte als Politiker (20 Jahre Gemeinderat, davon vier als Vizegemeindepräsident, acht Jahre im Kantonsrat). Mit seinem Verhandlungsgeschick, seinem Fachwissen und einer einnehmenden, humorvollen Art gelang es ihm immer wieder, auch unkonventionelle Verbindungen zu schmieden, sich ein grosses Netzwerk zu erarbeiten.

Mit dem Resultat, dass sich «Normalbehinderte» und junge Menschen mit einem Handicap in unserer Stadt oft begegnen: Integration auf natürliche Weise und eben nicht erzwungen. Dazu beigetragen hat sicher, dass Sonbre-Fest, welches noch unter Wirths Vorgänger Paul Rüfenacht (1981) als kleineres Quartierfest aus der Wiege gehoben wurde und sich im Laufe der Jahre zu einem Sommerfest entwickelt hat, an welchem einfach «Tout Granges» teilnimmt.

Der Leiter der Heilpädagogischen Sonderschule Urs Wirth tritt ab. Hanspeter Bärtschi

Clevererweise hat man dabei schon zu Beginn die Quartierbewohner sowie ansässige Vereine mit einbezogen und mit dem Ehemaligentreff den Zusammenhalt der Schule gekittet. Dazu ist die Sonderschule ein offenes Gebäude für Vereinsaktivitäten (es gibt sogar einen Vereinsschlüssel) und das Gelände ist prinzipiell für die Bevölkerung zugänglich (Einschränkungen nun in der Pandemie).

Unter Urs Wirths Führung war das «Heilpädagogische Schulzentrum» (HPSZ), wie es nun im offiziellen Beamtendeutsch heisst, auch Trendsetter. Eine Tagesschule mit Mittagstisch im Hort wurde schon lange eingeführt, ebenso die Fünftagewoche, ehe diese an einer emotionalen Gemeindeversammlung für alle Schulen beschlossen wurde.

Eine ungewöhnliche Karriere

Ganz gradlinig verlief Urs Wirths Weg zum Heilpädagogen nicht. Er schloss das Lehrerseminar zu einer Zeit ab (1976), als ein eklatanter Lehrerüberschuss herrschte. Lehr- und Wanderjahre als Stellvertreter in manchen Gegenden des Kantons führten ihn schliesslich an die Werkklasse im Eichholz Grenchen, worauf er – teilwiese berufsbegleitend – Heilpädagogik studierte, seine Berufung fand und fortan an der Oberstufe der Sonderschule unterrichtete und schon drei Jahre später (1984) zum Leiter gewählt wurde.

Was macht denn nun die Faszination Heilpädagoge aus? «Es ist eine sehr differenzierte, vor allem kindbezogene Aufgabe. Man holt das Kind ab, dort, wo es steht. Für jeden Schützling bedarf es einer anderen Bildungsplanung. Das ist oft anspruchsvoll, aber jeder kleine Schritt vorwärts ist schon motivierend, sehen wir als Erfolgsprämie.» Intuition, Improvisationsvermögen, Flexibilität und eine gehörige Portion Humor seien die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wirken:

«Der Humor ist dabei das Salz in der heilpädagogischen Suppe.»

Eine weitere Besonderheit: Der Lehrplan muss nicht unbedingt als sakrosankter Fahrplan bei der Entwicklung der Kinder dienen. Da hat es dann schon Platz für Aussergewöhnliches: das Absolvieren der Töffliprüfung mit einer Gruppe zum Beispiel, das Erschwimmen von Medaillen an Wettkämpfen, das Lösen von Bustickets und den Gebrauch des öffentlichen Verkehrs, das Erstellen zusammen mit dem Künstler «Sauro» Zumstein eine Skulptur in der Badi (Seepferdli) und vieles mehr.

Ein positives Fazit

Welches Fazit zieht er denn über sein Wirken: «Ich bin zufrieden. Mein Werk ist getan», erklärt er unprätentiös und mit schon beinahe lakonisch wirkendem Understatement. «Mein Dream-Team hat mir vieles erleichtert. Dazu hat es bei uns nie grosse Fluktuationen bei den Angestellten in allen Funktionen gegeben. Schliesslich empfinde ich es als eine Art Ritterschlag, dass wir bei zwei externen Schulevaluationen jeweils mit hervorragend abgeschlossen haben.»

Langweilig wird es Urs Wirth nun bestimmt nicht werden. Bei seinen vielen Talenten wird bestimmt das eine oder andere Angebot an ihn herangetragen. Ob er sie annimmt? Es scheint fast, dass er andere, eigene Projekte vorantreiben wird, auch wenn er es etwas ruhiger angehen will. So möchte er eventuell das Segelfliegen erlernen, sich vermehrt der Musik (Keyboard und Arrangements) widmen, mit dem schweren Töff «den Easy Rider» geben.

Eines ist ganz sicher: Urs Wirth wird immer wieder für eine Weile Abtauchen (das Schnorcheln, Tauchen und die Unterwasserfotografie sind das grosse Hobby des scheidenden Schulleiters und seiner langjährigen Gattin «Mägi»).

Viel Schnauf wird er zudem bei seinem wohl ambitiösesten Vorhaben brauchen: der Aufarbeitung der Biografie und des musikalischen Vermächtnisses seiner weltberühmten Mutter (Jodlerin) Therese Wirth-von Kaenel.