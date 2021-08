Grenchen und Umgebung Als Versuch: Elektrobus der Carrosserie Hess fährt ab Dezember auf dem BGU-Netz Der Busbetrieb Grenchen und Umgebung BGU setzt den ersten rein elektrischen Bus ein. Ab Dezember 2021 kommt in einem auf drei Jahre befristeten Versuchsbetrieb ein 12 Meter Niederflur-Elektrobus des Typs lightTram® 12 Plug des Bellacher Busherstellers HESS AG zum Einsatz. 26.08.2021, 09.48 Uhr

Ein Beispielbild für ein Hess lighTram. zvg

Die zum Teil sehr starken Steigungen am Jurasüdfuss prägen das Einsatzprofil des BGU. Der Elektroantrieb biete hierzu «ideale Voraussetzungen», heisst es in einer Mitteilung der Carrosserie Hess AG. «Leise und kraftvoll beschleunigt der Bus selbst in starken Steigungen und rekuperiert beim Bergabfahren die Bremsenergie.»