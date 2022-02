Schnitzelbank: Exklusive Einblicke bei Grenchner Stadtratten 2022

Grenchen Trotz «Impro-Fasnacht»: Die Grenchner Stadtratten haben geliefert Exklusiv: Einige Schnitzelbänke der beliebten Grenchner Bänkler «Stadtratten». Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.02.2022, 11.52 Uhr

Vorsicht - Stadtratten zvg

Mir Städtliratte chöi halt eifach nid verstoh

Wieso der Pierin Vincenz jetzt vor Gricht muess goh

Nur will är im Rotliecht-Milieu i der Nacht

Es bitz Spese meh als s’Johr dür süsch het gmacht

Wenn är si Hand dört ufe Frauebruscht duet lege

isch doch klar, wott är nur sini Kunde pflege.

Der ehemalige Raiffeisenchef Pierin Vincenz verlässt den Prozess im Zürcher Volkshaus. Michael Buholzer / KEYSTONE

Stadtpolizei

üse Gmeindrot entscheidet churz und knapp

mir schaffe üsi Polizei doch eifach ab

I der Hoffnig, dass denn d’Stadt eso

Wieder chönn i schwarzi Zahle cho

Mir hei s’Gfüehl, das ganze sig e Furz

Vo däm GRK Mitglied im grüene Schurz

Donnerstag Abend: Schuelschwänzer beim «Apéröl» vor dem Granicum. Jose R. Martinez

Berset

Wenn üsi Bundesröt wäg Corona do

Hüfig gmeinsam gsehsch vor de Medie stoh

Und wäg der Lag all’ ärnschti Gringe mache

Gsehsch nur der Berset zwüschenine öppe lache

Är freut sich druf, grad nochhär i sim Charre

Sich vom Chauffeur loh zu sire Fründin fahre

Bundesrat Alain Berset an einer Medienkonferenz. Peter Schneider / KEYSTONE

Soleure

Nur will d’Vögel i der Nacht nüm schlofe chönne

Sötte d’Liechter ufem Wissestei nüm brönne

Der Vogelschutz dä meint das sigi es Verbräche

Und wott drum mit alte Traditione bräche

We das dure chunnt de wärde dir de gseh

findsch in Soledurn denn keini Lüchte meh.

Die drei Hellsten. Zvg / Solothurner Zeitung

Windpark

S’ letschte Wanderfalkepärli fieret do

das Bundesgrichtsurteil und isch gottefroh

cha me vier vo dene Windrad glich no stelle

obwohl die Vogelschützer das nid so hei welle

Denn wenns gschiffet het, de chönnte si eso

Bi dene Windrad ihri Flügu tröchne loh.

Aus der «Gränchner Gosche» 2022 zvg

Hôtel de Ville

Bi üs im Stadthus, do isch me zimli froh

Hei d’Narre d’Stadtregierig hür nid übernoh

Denn wenn d’Narre albe s’Zepter übernäh

Denn duet das jewils furchtbar Unrueh gäh

So chöi si das Johr dank der Covid-Katastrophe

Au über d’Fasnacht eifach zfriede witer schlofe

Guggenmusik bei Apero vor dem Cranicum. Jose R.martinez José de Mena (Schlagzeug) mit seiner Band im Bistro Bambi. Jose R.martinez José de Mena (Schlagzeug) mit seiner Band im Bistro Bambi. Jose R.martinez José de Mena (Schlagzeug) mit seiner Band im Bistro Bambi. Jose R.martinez José de Mena (Schlagzeug) mit seiner Band im Bistro Bambi. Jose R.martinez José de Mena (Schlagzeug) mit seiner Band im Bistro Bambi. Jose R.martinez Masken parat für die Schnizelbank. Jose R.martinez

