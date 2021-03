Grenchen Trotz Einschränkungen startet das Museum mit einem vielfältigen Angebot Das Kultur-Historische Museum Grenchen ist wieder offen. Es gibt allerhand zu sehen und neue Ausstellungen künden sich an. André Weyermann 05.03.2021, 05.00 Uhr

Museumsleiter Marco Kropf freut sich, dass das Kultur-Historische Museum wieder Besucherinnen und Besucher empfangen kann. André Weyermann

Endlich, das Kultur-Historische Museum konnte diesen Mittwoch seine Pforten wieder öffnen. Die Freude von Museumsleiter Marco Kropf war demensprechend gross, auch wenn es wegen der epidemiologischen Situation noch Einschränkungen gibt. So sind nur 22 Personen auf einmal zugelassen und höchstens 5 Personen können sich als Gruppe die Ausstellungen zu Gemüte führen. Dazu herrscht eine generelle Maskenpflicht.

Noch sind keine Veranstaltungen und Führungen erlaubt, ausser für die Schulkinder. Und hier, so kann Marco Kropf berichten, herrscht bereits ein reges Interesse: «Überhaupt ist die Zusammenarbeit mit der Volksschule und ihrem Gesamtschulleiter Hubert Bläsi sensationell.»

Zu sehen gibt es an der Absyte auch so noch genug. Die Dauerausstellung natürlich, welche in sechs Themenkreisen die Entwicklung Grenchens vom Bauerndorf zur Technologiestadt aufzeigt und die Sonderausstellung «Sammeln und Inventarisieren eine grosse Baustelle», welche Hintergründe zur Arbeit des Museums beleuchtet.

Eindrückliche Schau zum Arbeiterwohnen

Und dann kommen zwei Schauen zu ihrem Recht, welche wegen den herrschenden Umständen noch kaum zu ihrer verdienten Aufmerksamkeit gekommen sind. Einerseits wird unter dem ebenso originellen wie «gwundrig» machenden Titel «von Gemüsebeeten und Einbauküchen» das Arbeiterwohnen insbesondere im 20. Jahrhundert untersucht und eindrücklich veranschaulicht.

Und schliesslich wird noch bis zum 18. April das Stadtorchester Gastrecht haben. Der Grenchner Vorzeigeverein feiert sein 100-jähriges Bestehen und hat seine Geschichte in einer feinen Ausstellung aufgearbeitet. Gezeigt werden verschiedenste Plakate, Voranzeigen, Notenbücher, Fotos, Instrumente, Dirigentenstöcke und vieles mehr.

Michel Lüthi

«Wir haben versucht, die Ausstellung im dritten Stock chronologisch einzurichten, also von den Anfängen unter Karl Brock bis zum jetzigen Dirigenten Ruwen Kronenberg», berichtet Museumsleiter Marco Kropf. Dazu kommen wie gewohnt Multimediastationen mit Bild und Musik. Konzertausschnitte oder Statements von Protagonisten in der langjährigen Geschichte des Orchesters gibt es da zu geniessen.

Ab Mitte Juni ist eine weitere Gastausstellung dem Militärverein gewidmet, genauer gesagt dem 150-Jahr-Jubiläum des Unteroffiziervereins und dem 125-jährigen Bestehen der Offiziersgesellschaft. Gegen Ende Jahr beleuchtet zudem eine Sonderausstellung die Medizinaltechnik in unserer Region. Und noch ein weiteres Bijou hat das KHM zu bieten. Die Trafostation gleich oberhalb des Museums wird zu einem Schaulager für Führungen über alles, was Energie ausmacht (in Zusammenarbeit mit der SWG).

Arbeit hinter den Kulissen ging nicht aus

Während der verschiedenen Schliessungen des Museums ist das Team um Marco Kropf nicht untätig geblieben. Es wurde inventarisiert, das Backoffice auf Vordermann gebracht, die Sammlung gepflegt und insbesondere die Digitalisierung und der Auftritt in den sozialen Medien intensiviert.

Und noch eine gute Meldung: Das Museum wird im Sommer offenbleiben. Laut Marco Kropf sind schon einige Veranstaltungen angedacht: Zum Mannlos-Stein etwa, zur Bergstrasse, die 100-Jährig wird, oder auch zum «Grossätti us em Läberberg» Franz Josef Schild (200 Jahre alt).

www.museumgrenchen.ch

Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag, jeweils 14.00-17.00 Uhr