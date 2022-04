Grenchen: Erfolgreiche Grafik-Triennale 2021

Grenchen Triennale-Präsident: «Jetzt ist die Chance für einen Generationenwechsel» Die Triennale-Leitung hat dem Kunsthaus Grenchen 547 Grafiken übergeben. Das Präsidium der Grafik-Werkschau ist weiter vakant. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Der scheidende Triennale-Präsident Philipp Glocker (rechts) übergab dem Kunsthaus (Vertreten durch Stiftungspräsident Hanspeter Rentsch, links) 546 Donationen aus dem «MiniPrint»-Wettbewerb. at.

Die 22. Grenchner Triennale 2021 war ein grosser Erfolg. Dies unterstrich Triennale-Präsident Philipp Glocker anlässlich der Generalversammlung des Kunstvereins Grenchen. Glocker muss es wissen, denn seit 37 Jahren hilft er beim Grenchner Traditionsanlass mit. Und zum ersten und vielleicht auch letzten Mal hat er die Triennale 2021 präsidiert.

Nach einer in Grenchen eher umstrittenen Triennale 2018, bei der der Kanton seine Mittel an das Engagement eines professionellen Kurators knüpfte, verzichtete die Triennale 2021 auf die Unterstützung und kehrte zu ihren Wurzeln zurück. «Das bedeutete noch Beiträge der öffentlichen Hand von 30'000 Franken statt 160'000 Franken Aber dennoch ist das Budget aufgegangen», erklärt Philipp Glocker.

Zwar liegt noch keine detaillierte Schlussabrechnung vor. Das liege vor allem daran, dass die Bankverbindungen zu Künstlern aus exotischen Destinationen nicht immer funktionierten. Glocker erzählte:

«822 internationale Zahlungsaufträge haben wir ausgelöst, in 50 Fällen kam der Betrag zurück.»

Weiter berichtete er schmunzelnd: «Heute muss man ja alle Bankarbeiten quasi selber erledigen, das schaffen halt manche Triennale-Teilnehmende nicht auf Anhieb. Selbst für unsereiner ist es ja anspruchsvoll geworden».

Der Erfolg der Triennale misst sich auch in Zahlen: 1400 Besucherinnen und Besucher in 10 Tagen – 200 mehr als an der Triennale 2018, und das trotz Corona-Rahmenbedingungen – lassen sich mehr als sehen.

Dank günstiger Preise viel verkauft

Über 700 Künstler aus der ganzen Welt, darunter sehr viele aus Übersee, haben ihre Werke eingesandt. 500 Grafiken für total 43'000 Franken konnten verkauft werden. Dies war auch den moderaten Preisen zu verdanken, welche die Grafikerinnen und Grafiker aus dem Süden für ihre Werke verlangten. Glocker: «Es gab viele Grafiken mit Preisen zwischen 40 und 100 Franken zu kaufen.»

Mehr als zwei Drittel der Kunstschaffenden die am Holzschnitt-Wettbewerb «MiniPrint» mitgemacht haben, haben sodann ein Werk der Triennale gespendet. Diese Werke wiederum, 546 an der Zahl, konnte Philipp Glocker dem Kunsthaus-Präsidenten Hanspeter Rentsch übergeben, dazu eine grössere Grafik, bestehend aus Drucken verschiedener Künstlern und in verschiedenen Techniken, die den Titel «Karte der Schweiz» trägt.

»Karte der Schweiz», eine weitere Schenkung der Triennale an das Kunsthaus Grennchen. at.

Das Konzept von Kurator Kardo Kosta (Evilard), der ehrenamtlich gearbeitet hat wie alle Helfenden, ist laut Glocker also aufgegangen. «Der neue Triennale-Präsident oder die neue Präsidentin findet somit eine solide Grundlage. Auch die Finanzen sind in Ordnung.»

Allein, einen Nachfolger an der Triennale-Spitze hat Glocker bis jetzt nicht gefunden. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel, meint Glocker, der anlässlich der Triennale im vergangenen Herbst zurücktrat. Er zeigt sich zuversichtlich, dass sich bis zur nächsten Ausgabe ein Nachfolger findet. Es bleibt noch zweieinhalb Jahre Zeit.

Lieber selbstständig bleiben

Wobei, ein Jahr vor der Triennale 2024 sollte man sich spätestens an die Arbeit machen, meint Glocker. Der Aufwand sei nicht zu unterschätzen, auch wenn er eine Professionalisierung nicht als nötig erachtet. Die Unabhängigkeit vom Kanton sei vorzuziehen, meint er.

Auch für den Standort der nächsten Triennale macht sich Glocker keine Sorgen. Man finde in Grenchen genügend leer stehende Gebäude.

Zum Schluss der Kunstverein-GV stellten Hanspeter und Christine Rentsch ihr neues Kunst-Schaulager für zeitgenössische Schweizer Malerei und Skupltur vor. Dieses befindet sich in Bau an der Ecke Bahnhofstrasse/Gibelstrasse und die Eröffnung dürfte voraussichtlich im kommenden August erfolgen – sofern es nicht zu weiteren Lieferengpässen komme. Die Situation sei zurzeit vorab bei elektronischen Komponenten kritisch.

In diesem Zusammenhang wurde auch bekannt, dass das historische Kutscherhaus, das zum Ensemble gehört, jetzt definitiv auch saniert wird und künftig für Anlässe genutzt werden kann.

Die Jahresgrafik des Kunstvereins «Schillf im Mondschein» (Linoldruck) stammt vom Künstler Markus Leibundgut. at.

