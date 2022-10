Bahnrennen: Saisonstart im Velodrome Grenchen

Grenchen Tissot Velodrome: Eine spannende Saison mit nationalen und internationalen Meisterschaften auf der Bahn beginnt Mit den Schweizer Meisterschaften im 1-Kilometer-Zeitfahren der Männer-Elite startet das Tissot Velodrome am Donnerstag in die Saison. Die schnellste Bahn Europas feiert ausserdem nächstes Jahr das 10-Jahre-Jubiläum. André Weyermann Jetzt kommentieren 05.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schweizer Vierer mit Claudio Imhof, Valere Thiebaud, Alex Vogel und Simon Vitzthum in Aktion beim Final im Team-Verfolgungsrennen an den Europameisterschaften im Velodrome Suisse in Grenchen am Mittwoch, 6. Oktober 2021. Peter Klaunzer / Keystone

Das Velodrome feiert nächstes Jahr das 10-Jahr-Jubiläum. Wie CEO Peter Wirz ankündigte, sind im Jubiläumsjahr 2023 auch spannende Anlässe für Partner und Sponsoren sowie für die gesamte Bevölkerung geplant.

Sportlich stehen vom 8.-12. Februar als Höhepunkt die Europameisterschaften auf dem Programm. Bereits zum dritten Mal ist Grenchen damit Austragungsort der kontinentalen Meisterschaften nach 2015 und 2021, als man kurzfristig für das nicht mehr genehme Weissrussland einsprang. Die EM organisiert das Velodrome-Team mit «grosser Hilfe» von Swiss Cycling, wie Peter Wirz betont.

Vom 30. März bis 1. April werden Schweizer Meisterschaften in fast allen Bahnrad- Disziplinen der Elite, der Nachwuchskategorien sowie im Paracycling bei den Frauen wie bei den Männern ausgetragen. Zusätzlich können die Jüngsten beim Kids-Cup auf grosser Bühne zeigen, was sie im Lauf des Jahres gelernt haben.

Gegen Ende dieses Jahres (16. und 17. Dezember) misst sich die Weltelite an der prestigeträchtigen «Track Cycling Challenge», einem Wettbewerb der höchsten Kategorie des Internationalen Radsportverbandes UCI. Es werden wiederum Fahrerinnen und Fahrer aus etwa 20 Nationen erwartet, die um Ehrenpreise und Preisgeld wetteifern.

Los geht es aber bereits diesen Donnerstag ab 17.15 Uhr. Im Kilometer-Zeitfahren gilt es, aus dem Stand möglichst schnell zu beschleunigen und diese Geschwindigkeit dann auch über die vier Bahnrunden beizubehalten.

Ein erlesenes Feld wird an den Start gehen, sind doch alle vier «Silberhelden» der EM 2021 in der Mannschaftsverfolgung gemeldet: Claudio Imhof, Simon Vitzthum, Valère Thiébaud und Alex Vogel. Gespannt darf man sein, ob der junge Nicolò de Lisi oder allenfalls der routinierte Lukas Rüegg in den Kampf um die Medaillen eingreifen können.

Das Programm sieht zusätzlich Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen, der Paracycler, der Frauen-Elite, der Nachwuchsfahrer sowie der «Senioren» (Ü40) vor.

Infos und Ticketing: tissotvelodrome.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen