Grenchen Störungsanfällige Wasserversorgung: Baustellen legen die Schwachstellen des Grenchner Leitungsnetzes offen In den letzten Tagen ist es in Grenchen wieder zu mehreren Wasserleitungsbrüchen gekommen. Grund sind vermutlich Baustellen, beziehungsweise die damit verbundene Umleitung von Wasserströmen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 07.06.2022, 19.00 Uhr

Am Montag barst eine Leitung auf der Kapellstrasse. Andreas Toggweiler

Über Pfingsten waren in der Stadt verschiedentlich Baumaschinen unterwegs. Sowohl am Sonntag als auch am Montag kam es zu Wasserleitungsbrüchen, welche umgehend repariert werden mussten. Gemäss Angaben von SWG-Chef Per Just kam es am Sonntag zu einem Schaden an der Wissbächlistrasse und am Montag auf der Kapellstrasse.

Bereits am Donnerstag war das Ruffini-Hochhaus aufgrund eines Lecks in der Zuleitung einige Stunden ohne Wasser, genauer gesagt lief dieses in den Keller. Und zuvor, am Dienstag, 31. Mai, waren gleich zwei Schäden zu flicken: an der Erlenstrasse und an der Kastelsstrasse.

Häufung in den letzten Tagen

Seit mehreren Monaten war es zuvor an der «Wasserleitungsfront» ruhig. Woher die Häufung der vergangenen Tage? – Laut Per Just hängen die Vorfälle mit grosser Wahrscheinlichkeit mit Bauarbeiten zusammen:

«Wenn eine Leitung ersetzt wird, müssen Schieber verstellt werden und das Wasser umgeleitet. Das führt zu Druckschwankungen im Leitungsnetz», erklärt Just. An den schwächsten Punkten, die eventuell schon angerostet sind, kann in der Folge eine Leitung nachgeben.

Die Baumaschinen fahren auf. Andreas Toggweiler

Just ist deshalb nicht unbedingt überrascht. «Dass dies passiert, mussten wir leider befürchten.» Man sei deshalb nicht unvorbereitet gewesen und habe rasch reagieren können – trotz der Feiertage.

Frühzeitig korrodierte sogenannte Duktilgussleitungen haben den Pikettdienst der SWG und die Bauarbeiter von Panaiia&Crausaz in den letzten Jahren immer wieder auf Trab gehalten. Die SWG begann daraufhin mit einem neuen technologischen Verfahren, den Zustand der Wasserleitungen in der Stadt zu überprüfen. Die Prüfung gilt als abgeschlossen.

Vor allem Hauptleitungen überprüft

Hat man die Schwachstellen also nicht gefunden? – «Wir haben in erster Linie die Hauptleitungen überprüft, wo dies topografisch möglich war», erklärt Just. Das fein verästelte Zuleitungsnetz könne nicht flächendeckend gescannt werden.

Die Lecks der letzten Tage seien denn auch in eher kleinen Leitungen vorgekommen, mit dementsprechend kleineren Folgen, meint Just.

