«Stairway of Fame»: Grenchner Ehrentreppe erhält neue Geehrte

Grenchen «Stairway of Fame»: Ehrentreppe erhält mit Bruno Meier und Otto Sallaz zwei neue Geehrte Die Gemeinderatskommission hat auf Antrag der Kulturkommission die Schaffung von zwei weiteren Gedenksteinen für die Ehrentreppe zur Kenntnis genommen. Vor kurzem wurden Gedenksteine für Bruno Meier und Otto Sallaz gelegt. 19.12.2022, 11.14 Uhr

Die Ehrentreppe an der Absyte. Oliver Menge

Mit je einem Pflasterstein mit eingraviertem Namen wurden verdiente Persönlichkeiten aus der Grenchner Geschichte bei der Ehrentreppe verewigt. «Es gibt nicht einen Walk of Fame, sondern eine Stairway of Fame», sagte Stadtbaumeister Aquil Briggen zum Projekt, das 2020 an der Absyte eröffnet wurde. Vor kurzem sind zwei Gedenksteine für Bruno Meier und Otto Sallaz neu dazugekommen.