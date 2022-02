Grenchen Stadtpolizei-Auflösung: Unterschriften, Beschwerde gegen Gemeinderatsentscheid und Erklärungen der Politiker Am Mittwoch wurden Unterschriften für eine Urnenabstimmung in Sachen Stadtpolizei eingereicht. Die GLP reicht Beschwerde gegen den Entscheid des Gemeinderates ein. Und die Fraktionen im Gemeinderat bekräftigen ihre Haltung. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Die Fraktionen des Gemeinderats lancieren eine «Kommunikationsoffensive». Hanspeter Bärtschi

Christian Riesen und einige seiner Helferinnen und Helfer bei der Unterschriftensammlung haben am Mittwoch Stadtschreiberin Luzia Meister 656 Unterschriften übergeben. Gut sechs Prozent der Stimmberechtigten fordern, dass über die Zukunft der Stadtpolizei abgestimmt wird.

«Wenn dies nicht geschieht, dann wird man mich an Volksabstimmungen gesehen haben», erklärt Rentner Urs Frank, der an der Rebgasse wohnt. Zusammen mit seiner Frau Monika hat er innert kurzer Zeit im Quartier über 150 Unterschriften gesammelt. An Gemeindeversammlungen gehe er zwar in der Regel nicht, doch wenn die Stadt hier kneife, dann werde er auch nicht mehr zur Urne gehen, meint er. Dann sei nämlich endgültig bewiesen, «dass die machen, was sie wollen».

Fünf Prozent der Stimmberechtigten können laut Gemeindeordnung eine Gemeindeversammlung einberufen. «Als stimmberechtigte Person in Grenchen verlange ich, gemäss Gemeindeordnung, dass für dieses Geschäft (Stadtpolizei, Anm. d. Redaktion) eine Gemeindeversammlung einberufen wird, bei der dieses Geschäft beraten wird. Ich werde an dieser Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung verlangen», heisst es auf dem Unterschriftenbogen.

Einreichung der Unterschriften mit GLP-Gemeinderat Patrick Zberg (links), Christian Riesen und Stadtschreiberin Luzia Meister. at.

Die erforderlichen Unterschriften habe man innert 84 Stunden erreicht, erklärte Riesen bei der Übergabe. Seither habe man gar nicht mehr weiter gesammelt.

Entscheid wird jetzt Juristenfutter

Die lokale GLP will zudem eine Beschwerde beim Amt für Gemeinden einreichen, wie GLP-Gemeinderat Patrick Zberg anlässlich der Unterschriftenübergabe bestätigte. Dass das Schwimmen gegen den Strom der Kleinpartei auch Aufmerksamkeit liefert, stellt Zberg nicht in Abrede. «Uns geht es aber um die Sache.»

«Mit dem Beschluss ‹Aufhebung des Polizeikorps› hat der Gemeinderat der Stadt Grenchen die politischen Rechte gemäss §200 Abs. 1 Buchstabe g des Gemeindegesetzes verletzt», schreibt auch Riesen in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Dies sei ein Verstoss gegen die Gemeindeordnung.

So gesehen sei die Unterschriftensammlung «eigentlich obsolet», meint Riesen. Rechtliche Abklärungen hätten ergeben, dass bereits das Geschäft vom 16. November 2021, bei dem es um die Kündigung (Regierungsratsbeschluss 2021/1890) des Vertrages mit dem Kanton ging, vor die Gemeindeversammlung bzw. sogar an die Urne gehört hätte. «Denn, die Finanzkompetenz lag nicht beim beschliessenden Gemeinderat.»

«Also, bei der Stadtpolizei geht es ja um Ausgabensenkung, nicht um Ausgabenerhöhung», meinte dazu Stadtschreiberin Luzia Meister vor Ort in einer ersten Reaktion. Was die Unterschriften betrifft, sei klar, dass man diese jetzt überprüfen werde und auch das inhaltliche Anliegen «ernsthaft prüfen» wolle.

«Der Stadtpräsident hat ja gerade das versucht, nämlich eine Urnenabstimmung durchzuführen. Dies war rechtlich nicht möglich.»

Dies meint Mitte-Fraktionschef Matthias Meier-Moreno. Er und die drei anderen Fraktionschefs im Grenchner Gemeinderat hatten sich am Dienstagabend in einem ausführlichen Mediencommuniqué zu Wort gemeldet.

Warum wird so spät kommuniziert?

Darin legen sie dar, warum sie zum Schluss gekommen sind, die Stadtpolizei zu redimensionieren. Doch warum erst jetzt? - «Wir haben bisher zu wenig und zu wenig ausführlich kommuniziert und vielleicht auch die falschen Begriffe verwendet», meint Mitte-Fraktionschef Matthias Meier-Moreno. Das hole man nun mit dem ausführlichen Mediencommuniqué nach. «Darin erklären wir auch, dass es nicht um eine Abschaffung, sondern um eine Verkleinerung und Neuverteilung der Aufgaben geht», meint Meier.

«Wir werden immer noch eine Gemeindepolizei haben und dafür schauen, dass in der Übergangsphase niemand vergessen wird», erklärt er weiter. Dass vor und nach der Gemeinderatssitzung vom November kaum kommuniziert wurde, hänge mit zweierlei Überlegungen zusammen.

Einerseits sei dem Rat schon klar gewesen, dass mit der Kündigung des Vertrags mit dem Kanton der entscheidende Schritt erfolgt sei. «Seit den Sparseminaren im Frühjahr war dieser Weg vorgezeichnet.» Das weit im Voraus zu kommunizieren, sei aber nicht zweckmässig gewesen, da es zu verfrühten Auflösungserscheinungen bei der Stadtpolizei geführt hätte.

Im November war noch vieles unklar

Andererseits sei zum Zeitpunkt der Novembersitzung auch noch nicht klar gewesen, wie die künftige Aufgabenabgrenzung lauten wird. «Diese wurde erst über die Feiertage von Robert Gerber und Christian Ambühl erarbeitet.» Die Diskussionsgrundlage sei somit eher schmal gewesen.

SP-Fraktionschef Alex Kaufmann führt weitere Gründe für die Informationsoffensive seitens der Fraktionen an. «Heute wurden Unterschriften eingereicht als Reaktion auf unseren Entscheid. Dieser wird darin auch stark kritisiert. Uns geht es darum, aufzuzeigen, dass wir gute Gründe haben, so zu handeln.» Man dürfe die grossen Schlagzeilen nicht allein den Gegnern überlassen und müsse geschlossen Präsenz markieren.

Alles im Zeichen der Finanzen

Zentrales Thema seien die Finanzen, meinen sowohl Kaufmann als auch Meier-Moreno. Der Gemeinderat müsse die Verantwortung wahrnehmen, insbesondere mit der kantonalen Steuersenkungs-Initiative. Kaufmann:

«Allein schon der Gegenvorschlag reisst ein Loch von zwei Millionen in unsere Stadtkasse. Da müssen wir Vorkehrungen treffen.»

Und eines räumen die Politiker ebenfalls ein, wenn auch gewunden: Die Vorlage (Stand November) in die Gemeindeversammlung vom Dezember zu bringen, wäre ein Hochrisiko-Experiment gewesen.

