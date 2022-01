Grenchen «Schwerer Vorfall» über dem Flugplatz Grenchen: Zwei Maschinen sind sich gefährlich nahegekommen Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat wegen eines Zwischenfalls im Juli 2020 ermittelt. Damals ereignete sich über Grenchen eine gefährliche Annäherung einer Cessna und einer Pacific Aerospace, die Fallschirmspringer abgesetzt hatte. Béatrice Beyeler 31.01.2022, 17.10 Uhr

Ein Sommertag auf dem Flugplatz Grenchen (Archivfoto). Bild: Hanspeter Bärtschi

In ihrem Bericht schreibt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) von einem «schweren Vorfall». Was ist am 18. Juli 2020 über dem Flugplatz Grenchen passiert?