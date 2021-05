Grenchen Schulklassen helfen dem Forstdienst eine Woche lang, die Bergstrasse herauszuputzen Ein ungewohntes Bild für manchen Velofahrer, der die Bergstrasse hochstrampelt: Jugendliche in Warnwesten, bewaffnet mit Gartenrechen, befreien das Strassenbord von Laub und losen Steinen. Oliver Menge 05.05.2021, 05.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b waren entlang der Bergstrasse im Einsatz. Oliver Menge

Heute sind 15 Jugendliche der Klasse 2b der Sek 1 bei der Arbeit. Sie reinigen das steile Strassenbord entlang der Bergstrasse, die zu den Grenchenbergen führt. Mit Rechen wischen sie das abgestorbene Laub und lose Steine auf die Strasse. Eine Gruppe von vier Jugendlichen schneidet mit Baumscheren Äste und junge Triebe ab, die am Bord gewachsen sind. Oder Äste von Büschen, die bereits zu nahe an die Strasse heran wachsen.

Es geht in erster Linie darum, Unfälle zu vermeiden

«Wir machen das, damit Autofahrer keine Angst haben, beim Kreuzen nahe ans Strassenbord zu fahren», erklärt Ueli Flury von der Gebrüder Flury AG, einem Forstunternehmen, das öfters für den Forstdienst der Bürgergemeinde im Einsatz ist, der die Arbeiten in diesem Abschnitt beaufsichtigt. «Hier fallen aus dem lockeren Untergrund auch immer wieder Steine auf die Strasse, die wir wegräumen müssen. Damit verhindern wir Unfälle, und das ist wichtig, denn wir befinden uns hier in einer Grundwasser-Schutzzone». Es wäre fatal, wenn bei einem Auto durch einen Stein beispielsweise die Ölwanne aufgeschlitzt würde und Öl auslaufen würde.

Stimmen und Eindrücke vom Einsatz:

«Es ist nicht das erste Mal, dass Klassen der Schulen Grenchen bei diesen Arbeiten helfen», erklärt Revierförster Patrik Mosimann. Die willkommene Hilfe während einer Woche kann der Forstdienst bereits zum fünften Mal in Anspruch nehmen. Jeden Tag von Montag bis Donnerstag kommt eine andere Klasse zum Zug. Und am Freitag dürfen diejenigen nochmals ran, die am besten gearbeitet und am meisten Einsatz gezeigt haben.

«Wir sind sehr froh über die Hilfe, denn so können wir Arbeiten machen, die mit dem eigenen Personal fast nicht zu meistern sind»

, sagt Mosimann. Er selber macht sozusagen den Finish mit einem Laubbläser hinter der ganzen Reinigungstruppe. Vor ihm schaufeln zwei seiner Mitarbeiter das Gros des Laubs und der Steine mit einem kleinen Schaufelbagger zusammen und kippen das Material auf der anderen Seite der Strasse in den darunterliegenden Wald. Das dürfen sie, denn schliesslich wird hier nicht Abfall gesammelt, sondern organisches und natürliches Material.

Einen Einblick in die Arbeitswelt gewähren

Emanuela Libertini, sie ist schulische Heilpädagogin im Schulhaus Zentrum, beaufsichtigt heute die Schülerinnen und Schüler der Klasse von Manuela Kaltenrieder. Sie ist beeindruckt, mit welchem Ehrgeiz die Jugendlichen zu Werke gehen. «Sie sind wirklich motiviert und arbeiten gut und gerne», sagt sie. Das sei natürlich nicht immer so, meint Mosimann. «Vor allem bei sich wiederholenden Arbeiten fangen sich die Kinder oft an zu langweilen, das sind sie ganz einfach nicht gewohnt». Aber dennoch sei es gut, ihnen einen Einblick in die Arbeitswelt geben zu können.

Das Wetter spielt heute noch mit: Der Wind hat zwar schon etwas aufgefrischt und weht einige der eben erst sauber zusammengerechelten Blätter wieder durch die Luft. Aber es regnet (noch) nicht. «Wenns regnet, ist es schon etwas problematischer», erklärt Mosimann. «Die Kinder kommen so angezogen, wie meistens: in eher ungeeigneten Kleidern für die Arbeit im Wald - Trainerhosen, Turnschuhe und obendrüber eine Jacke, die höchstwahrscheinlich nicht besonders wasserfest ist». Er könne die Kinder in dem Fall ja nicht durchnässt weiterarbeiten lassen, also müsse man früher abbrechen.

Zweige und Triebe werden bis etwa auf Kopfhöhe weggeschnitten. Oliver Menge

Auf die Frage, wie es ihnen denn gefalle, hier im Wald zu arbeiten, sagen die meisten der Gefragten, es sei toll, einmal etwas völlig anderes tun zu können. Sabrina beispielsweise sagt, es mache ihr Spass und es sei eine neue Erfahrung, die sie in ihrem Leben machen könne. Sie könnte es sich aber nicht vorstellen, ihre Berufswahl in diese Richtung zu lenken. Sie möchte Fachfrau Betreuung mit Schwerpunkt Kindern werden. Einer der Jugendlichen meint, das sei zwar schon abwechslungsreich hier, aber bei der Berufswahl tendiere er eher zu etwas mit Autos oder zu Logistik.

Erstmals macht ein Mädchen die Ausbildung zur Forstwartin in Grenchen

Das ist nicht bei allen Jugendlichen so. Letztes Jahr nahm ein Mädchen teil, dem es so gut gefallen hat, dass es sich später bei Revierförster Mosimann meldete. «Sie hat bei uns ‹geschnuppert› und noch andere Arbeiten erfahren können. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie nun ab August bei uns eine Lehre absolviert.» Der Umstand, dass die neue Lernende die einzige Frau unter lauter Männern sei, das sei für sie kein Problem - auch für die anderen Mitarbeitenden nicht. Ihn freue es sehr, dass sich eine Frau für diesen Beruf entscheide, sagt Mosimann. «Es ist auch für mich eine neue Erfahrung, ich habe noch nie ein Mädchen ausgebildet.»

Frauen seien eher selten in diesem Métier. Nicht selten sind jedoch Führungsposten mit Frauen besetzt, so auch zwei der Kreisförsterposten im Kanton: Daniela Gurtner ist Kreisförsterin des Forstkreises Solothurn, zu dem das Forstrevier Grenchen gehört, und Veronika Röthlisberger ist Kreisförsterin des Forstkreises Olten-Gösgen. Aber, so relativiert Mosimann, Frauen, die den Beruf als Forstwartinnen ausübten, seien doch eher selten.