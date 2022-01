Grenchen Sackgasse mit 55 Meter breiter Einfahrt: «Das Chaos wurde programmiert» Anwohner der Haldenstrasse haben genug von Rasern und Elterntaxis. In einer Petition fordern sie die Einführung einer Tempo 30 Zone. Initiant René Meier: «Mit der neuen Überbauung am Ende der Strasse ist die Situation unerträglich geworden.» Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Verkehrschaos am «Elterntaxistand» Haldenstrasse zvg

Immer wieder gibt die Verkehrssituation an der Haldenstrasse zu reden. Bisher primär wegen der Elterntaxis für das Haldenschulhaus oder einem inzwischen schweizweit bekannten Anwohner eingangs Strasse, der aus seinem Anwesen eine Art «Kunstwerk» mit skurrilen Plakaten und Verzierungen gemacht hat. Früher geriet er auch immer wieder mit den Fahrerinnen der Elterntaxis aneinander, die dann die Polizei und nationale Regenbogenpresse aufboten.

115 Personen haben unterschrieben

René Meier, Initiant der Petition. at.

Vor etwa fünf Jahren wurde am Ende der Strasse dann auch noch eine Grossüberbauung mit mehreren Dutzend neuer Wohnungen in den Hang hinein gebaut. «Das hat das Fass endgültig zum überlaufen gebracht. Das Chaos wurde programmiert», findet Anwohner René Meier. Die Situation ist für ihn und 115 weitere Unterzeichnerinnen und Unterzeichner einer Petition unerträglich geworden.

Diese wurde zusammen mit einer fotografisch illustrierten Dokumentation vor Weihnachten dem Stadtpräsidenten übergeben.

«Die Haldenstrasse mit dem Schulhaus, den Elterntaxis, den kleinen Häusern, der verdichteten Bauweise und der gestuften bewohnbaren Hangverbauungen, den rücksichtslosen Schnellfahrenden und Lockerparkierenden ...»

Mit diesen Worten ist Meiers Präsentation überschrieben, in der er auf 11 Seiten die Situation schildert. Als Massnahme schlagen die Petitionäre die Errichtung einer Tempo-30-Zone vor.

Die auf der ganzen Länge der Haldenstrasse erlaubten 50 km/h seien angesichts des Schulhauses und der nun dichten Besiedlung nicht vernünftig, wird argumentiert. «Das gefährdet alle, die sich im Strassenbereich bewegen: Fussgänger, Velofahrerinnen oder Autofahrer, die parkieren oder Ein- und Ausfahrten benützen möchten.»

Die Einfahrt in die Haldenstrasse ist über 50 Meter breit. zvg

Geradezu grotesk mute an, dass die (einzige) Einfahrt der Sackgasse Haldenstrasse als 55 Meter breiter Trichter mit Verkehrsinsel in der Mitte gestaltet wurde, weiter hinten – gerade vor Meiers Haus – wird die Strasse dann künstlich verengt, auf noch 3,50 Meter, wie Meier gemessen hat. «Und dies mit Tempo 50 und Gegenverkehr.»

Mit 50 Sachen auf dem Trottoir

Was er manchmal zum Fenster hinaus beobachten könne, lasse ihm das Blut in den Adern gefrieren: «Da wird bisweilen mit 50 km/h aufs Trottoir hinaus ausgewichen. Die abgeschrägten Randsteine laden ja gerade dazu ein. Nicht auszudenken, was da mit schwächeren Verkehrsteilnehmern passieren kann, heute, wo ja viele noch mit zwei bis drei Tonnen schweren SUVs unterwegs sind.» Und bevor er mit eigener Hand einen Pflock in die bepflanzte Verengung geschlagen habe, seien die Autos und Lieferwagen oft kurzum über die Rabatte hinweg gefahren.

Die Grenchner Bevölkerungsschicht, die noch Kinder hat, ist oft mit grossen bis sehr grossen Autos als Elterntaxis in der Sackgasse unterwegs. Sie bleiben dann in der künstlichen Verengung vor dem Haus Nummer 18 stecken und können auf der schmalen Strasse aufgrund der gigantischen Wendekreise ihrer Fahrzeuge kaum mehr wenden. «Aber denken Sie, die würden aufgrund dieser Erfahrung schlauer und das Kind mal laufen lassen in die Schule? Nein - mehrmals täglich ziehen die das durch.»

Weiter hinten wird die Fahrbahn auf 3,50 Meter verengt. zvg

Durch die Elterntaxis entsteht dann gegenüber der Blauen Zone mit abgestellten Autos eine weitere stehende Kolonne, dazwischen gibt es Durchgangsverkehr. «Kinder rennen herum, Türen werden auf und zugeschlagen, für die Ambulanz wäre kein Durchkommen möglich», meint Meier.

Mühsamer Kampf gegen Elterntaxis

Dass den Anwohnern da der Kragen platzt, ist für Stadtpräsident François Scheidegger nachvollziehbar. Das Problem der Elterntaxis sei allgegenwärtig. «Erst kürzlich gab es diesbezüglich eine Aussprache mit dem Elternrat im Schulhaus Eichholz», erklärt er. Dort sei die Situation leider auch nicht besser und man suche dauernd nach praktikabeln Lösungen. Keine Lösung sei jedenfalls, Wendemöglichkeiten zu schaffen, wie jetzt im Eichholz vorgeschlagen. «Das würde ja die Elterntaxis nachgerade fördern», meint der Stapi.

Die Petition wird jetzt von der Gemeinderatskommission behandelt.

Ausweichen aufs Trottoir ist Alltag. zvg

Angesichts der Situation hätten die Petitionäre auch gleich ein Fahrverbot für Autos fordern können, mit Ausnahmen für Anwohnerinnen und Anwohner. Das würde das Problem der Elterntaxis und die Tempoexzesse gleichzeitig lösen. Meier dazu:

«Ich habe gehört, dass ein solches Verbot früher hier existierte, aber wir wollen ja realistisch bleiben, denn nur schon Tempo 30 Zonen haben es in Grenchen schwer genug.»

«Beim Nordbahnhof ging es allerdings schnell. Dort ist jetzt sogar eine Begegnungszone», ergänzt er nach kurzer Überlegung. «Vielleicht besteht ja noch Hoffnung.»

Die Liegenschaft vis a vis des Eingangs Haldenschulhaus zieht viele Schaulustige an. Oliver Menge

Manchmal hilft das Zureden

Inzwischen stellt er sich gelegentlich zusammen mit Gleichgesinnten auf die Strasse und versucht den Autofahrern zu erklären, wie gefährlich die Situation ist. Etwa, wenn wieder mal Schaulustige aus der halben Schweiz anreisen, um die Situation bei der erwähnten Liegenschaft zu checken. «In Gesprächen kann man ab und zu was erreichen. Besser wären aber griffige Massnahmen die von der Polizei auch kontrolliert werden.»

Meier bedankt sich bei allen, die die Petition unterstützt haben oder für geeignete Massnahmen Verständnis zeigen. «Aber insbesondere bei jenen, die heute schon so fahren, wie es sich auf einer Quartierstrasse gehört.»

