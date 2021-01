Grenchen Die Rodania Gastro AG will sich offenbar vom Parktheater trennen – der jetzige Wirt möchte als neuer Pächter übernehmen Zwar sind die Verträge rund ums Restaurant Parktheater noch nicht unterschrieben, aber die Gerüchteküche brodelt in Grenchen heiss. Auch die Stadt als Eigentümerin des Parktheaters hat grosses Interesse an einer einvernehmlichen Lösung. Oliver Menge 30.01.2021, 05.00 Uhr

Argim Asani, Geschäftsführer des Restaurants des Parktheaters

Hanspeter Bärtschi

Vorausschickend muss gesagt werden, dass alles, was die Zukunft des Parktheaters, insbesondere des Restaurants betrifft, einer Stillschweigevereinbarung der beteiligten Parteien unterliegt. Dies um zu verhindern, dass «am Ende nur ein Scherbenhaufen übrig bleibe», wie es seitens der rodania, Stiftung für Schwerbehinderte, auf eine simple Anfrage hin hiess.

Der Vertrag zwischen Stadt und Rodania Gastro AG läuft aus.

Fakt ist, dass der Vertrag zwischen der von der Stiftung eigens zum Zweck gegründeten Rodania Gastro AG und der Stadt Grenchen Ende Februar ausläuft. Und weil niemand auch nur im Entferntesten von einer frühzeitigen Vertragsverlängerung sprach, wie das sonst allgemein üblich wäre in solchen Fällen, musste man davon ausgehen, dass sich die Rodania Gastro AG vom Parktheater zurückziehen will. Das wurde auf Anfrage hin weder bestätigt noch dementiert.

Kommt dazu, dass der jetzige Wirt, Argim Asani, vor rund eineinhalb Monaten kurz vor dem erneuten Lockdown kein Geheimnis daraus machte, dass er grosses Interesse hätte, den Vertrag mit der Stadt zu übernehmen. Das war offenbar noch bevor man ihm den Mund verbot.

Asani hatte den Posten als Wirt und Geschäftsführer des Restaurants Parktheaters im Herbst 2018 übernommen, nach nicht weniger als vier Wirtewechseln seit der Ära Rolf und Marietta Meier, die im Juni 2012 endete. Und wie von allen Seiten zu hören ist, macht er seine Sache sehr gut. Der erfahrene Gastronom war schon früher in leitenden Positionen tätig und er hat das Restaurant zu einer der ersten und beliebtesten Adressen in Grenchen und der Umgebung gemacht.

Das vergangene Jahr allerdings war auch fürs Parktheater schwierig: Zwar konnte Asani die Beschränkung der Anzahl Gäste aufgrund der grosszügigen Platzverhältnisse auf ein erträgliches Mass reduzieren, indem er das Foyer mit Tischen bestückte. Aber auch er hatte, wie alle anderen Gastrobetriebe, zuerst unter dem Lockdown zu leiden und danach im Sommer unter den weiteren Massnahmen bis hin zur aktuellen, erneuten Zwangsschliessung. Kommt dazu, dass praktisch alle Veranstaltungen im Parktheater abgesagt wurden und folglich auch von daher keine Einnahmen zu erwarten waren. Der Grossteil des Personals war in Kurzarbeit, das Parktheater schrieb tiefrote Zahlen, wie es aus gut unterrichteter Quelle heisst.

Der Nussknacker von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Die Ballettschule Barbara Bernard zeigte den Ballettklassiker im Parktheater Grenchen im Dezember 2016. Solche Anlässe fehlten letztes Jahr komplett.

Oliver Menge

Daran konnte die Stiftung, die hinter der Rodania Gastro AG steht, wenig Freude haben. Und man darf vermuten, dass es auch für die Stiftungsaufsicht quer in der Landschaft liegen dürfte, wenn eine gemeinnützige Stiftung in einem komplett anderen Bereich Verluste schreibt und decken muss. Zieht man das in Betracht, erstaunt es nicht, möchte die rodania, Stiftung für Schwerbehinderte, diesen Klotz am Bein so rasch als möglich loswerden.

Die Stadt musste immer viel bezahlen.

Warum also dauert es so lange und weshalb das Stillschweigen? Wie diese Zeitung weiss, geht es hier um Verhandlungen zwischen der Stiftung und der Stadt Grenchen. Seit die Rodania das Parktheater 2015 übernahm, stand es zwischen den beiden Parteien mehrmals auf Messers Schneide. Und immer ging es ums Geld. 2017 beispielsweise machte sich die Gemeinderatskommission GRK vor Ort selber ein Bild, als es seitens der Rodania Gastro AG hiess, die Küche genüge den Ansprüchen nicht mehr und müsse für rund eine Million saniert werden.

Dies knapp zwei Jahre, nachdem sich alle einig gewesen waren, die grosse Küche des Restaurants sei perfekt für die Bedürfnisse der Stiftung, da dort auch die Mahlzeiten für das Wohnheim und die Aussenwohngruppen zubereitet werden und zudem die Möglichkeit bestehe, geschützte Arbeitsplätze für leicht beeinträchtigte Menschen in der Küche oder im Service zu schaffen.

Die Stadt hatte bereits 2009, als ihr das Gebäude «offiziell» noch gar nicht gehört, bereits fast zwei Millionen in den Umbau der Bühne investiert. Kaum hatte sie das Ensemble im Sommer 2017 «offiziell »erworben, musste sie erneut Geld in die Finger nehmen. Für den Ersatz von Küchengeräten wurden 235'000 Franken aufgewendet, der Anschluss an den Nahwärmeverbund Zentrum kostete 100'000 Franken.



Mit anderen Worten: Es war nie sonderlich gut Kirschen essen zwischen den Pächtern und den Eigentümern. Bis Asani kam. Und eine neue Leistungsvereinbarung: Der Theaterbetrieb wurde ausgegliedert und an den Verein Cosmos rund um Angel Rodriguez, Sandra Sieber und Corinne Mayer übertragen. Der neue Wirt machte seine Sache gut. Stadt und die Rodania Gastro AG beteuerten noch im Jahr vor Corona ihre ausgezeichnete Zusammenarbeit und den wieder gefundenen Konsens.

Das «Gstürm» gehört der Vergangenheit an und man will gemeinsam und konstruktiv in die Zukunft schauen

So hiess es damals gegenüber dieser Zeitung. Dann kam das Virus und alles war auf den Kopf gestellt.

Nebst finanziellen gibt es noch andere Interessen

Jetzt geht es offenbar wieder um Geld. Was die Rodania Gastro AG jetzt fordert oder bereit ist, einzuwerfen, wird geheim gehalten. Wie aus gut unterrichteter Quelle zu erfahren ist, geht es darum, dass sie der Stadt das Inventar im Parktheater verkaufen möchte. Und erfahrungsgemäss sind die Vorstellungen über die Höhe der Beteiligung unterschiedlich. Die Stadt ihrerseits stellt ebenfalls Bedingungen: Stadtpräsident François Scheidegger hatte bei anderer Gelegenheit die Idee aufgeworfen, der Rodania ein Stück Land abkaufen zu wollen, um es den Tamilen, die bisher in einem Gebäude der Rodania eingemietet sind, im Baurecht abzugeben.

Diese haben nämlich an der Lengnaustrasse eine Parzelle für den Bau eines Tempels gekauft, wo die Stadt lieber Gewerbe ansiedeln würde. Dieser Landtausch bedingt natürlich das Entgegenkommen der Rodania. Weiter ist gut vorstellbar, dass die Stadt darauf besteht, dass «die Zähler auf Null» gestellt werden, will heissen, Argim Asani nicht mit der Belastung eines Schuldenbergs in den neuen Pachtvertrag einsteigen muss. Denn dann wäre das Experiment wohl schon zu Beginn zum Scheitern verurteilt.

Man darf gespannt sein, ob es tatsächlich gelingt, eine gütliche Einigung zu finden. Denn dem umtriebigen und innovativen Wirt wäre es zu gönnen, das Parktheater mit der schönsten Gartenterrasse weit und breit wieder zu neuen Höhenflügen zu bringen. Dass er es könnte, hat er längst bewiesen.