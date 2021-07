Bootshafen Grenchen: Naturschützer machen Einsprache

Grenchen Pro Natura und Vogelschutz haben Einsprache erhoben gegen Bootshafen Gegen das Projekt eines Bootshafens an der Aare wurden zwei Einsprachen von Naturschutzverbänden eingereicht. Sie sind nicht grundsätzlich gegen das Projekt, fordern aber Verbesserungen. Andreas Toggweiler 02.07.2021, 05.00 Uhr

Bereits im Jahr 2005 wurde ein Projekt für einen Bootshafen ausgearbeitet (Bild). Ein neues Projekt liegt jetzt beim Kanton zur Beurteilung.

Ende Mai hat die Stadt Grenchen beim Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn das Baugesuch für den Bootshafen Grenchen eingereicht. Gegen das Projekt sind zwei Einsprachen eingegangen.

Sie stammen von zwei Naturschutz-Organisationen: Pro Natura und VVS/BirdLife Solothurn, wie beim kantonalen Bau- und Justizdepartement zu erfahren ist. Beide Organisationen betonen, dass sie nicht grundsätzlich gegen den Bootshafen sind. «Dieser führt mittelfristig immerhin dazu, dass ‹wilde› Bootsanlegeplätze aufgehoben werden müssen», schreibt etwa die Organisation VVS/BirdLife Solothurn auf eine entsprechende Anfrage.

«Ersatzmassnahmen fehlen»

Die Organisation fordert, dass die bundesrechtlich geschützte Ufervegetation, die für den Bau des Hafens entfernt werden muss, angemessen ersetzt werden soll. «Diese Ersatzmassnahmen, die das Natur- und Heimatschutzgesetz in solchen Fällen fordert, fehlen komplett im aktuellen Projekt», heisst es.

Weiter hat man auf die Problematik der Lichtverschmutzungen im Bereich ökologisch wertvollen Ufer- und Gewässerbereich aufmerksam gemacht.

Im Baugesuch fehlen laut der Organisation Angaben zum Beleuchtungskonzept.



Der Bootshafen soll rechts (flussabwärts) vom Restaurant Fischerhaus gebaut werden.

Seitens Pro Natura werden dieselben Mängel moniert, wie Nicole Hirt erklärt. Dies sei umso unverständlicher, als man an einer Videokonferenz mit der Bauherrin im Vorfeld der Auflage auf die fehlenden Ersatzmassnahmen aufmerksam gemacht habe, erklärt die Grenchner Gemeinderätin und Pro Natura-Vertreterin.

Mehr Grün – weniger Versiegelung

Wie die Ersatzmassnahmen aussehen könnten, sei Verhandlungssache, meint Hirt. Beispielsweise könne man in Bereichen schwacher Ufervegetation die Bestockung verdichten. «Persönlich könnte ich mir auch vorstellen, dass man Alleebäume im Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes pflanzt und diese als Teil der Ersatzmassnahmen gelten.»

Überhaupt sei der Begrünung und Beschattung beim Projekt hohe Priorität einzuräumen. Ebenso müsste die Bodenversiegelung im Bereich des Parkplatzes minimiert werden.

Auch Hirt betont, dass Pro Natura nicht grundsätzlich gegen den Bootshafen sei. «Wir wollen einfach das beste Projekt erreichen.»

Man dürfe sich keine Illusionen machen:

«Im Zeitalter von Corona, wo alle sich ein Wohnmobil kaufen, werden auch diese Bootsplätze im Handumdrehen vergeben sein»,

schätzt Hirt. Danach folge eine beträchtliche Zeit, wo es mehr Bootsplätze denn je an der Aare habe – nämlich bis die langjährigen Mietverträge der bisherigen Plätze auslaufen und diese zurückgebaut seien.

Stadt will nicht kommentieren

Seitens der Stadt Grenchen, welche das Projekt ausgearbeitet hat, die Umsetzung aber einem Investor überlassen will, ist noch keine Stellungnahme zu den Einsprachen erhältlich. Stadtbaumeister Aquil Briggen lässt immerhin durchblicken, dass er eine Einigung mit den Einsprechern für möglich hält.

Das Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn ist aufgrund der Bestimmungen der Sonderbauvorschriften des kantonalen und kommunalen Zonen- und Gestaltungsplanes «Aarbrügg Ost/Bootshafen» die zuständige Baubehörde für die Verfahrensleitung. Zurzeit laufen bilaterale Gespräche, zwischen der Stadt als Bauherrin und den Einsprechern. Eine allfällige Baubewilligung wird danach vom kantonalen Baudepartement erteilt.

Finanzierung noch nicht definitiv gesichert

In Grenchen wird das Projekt für einen Bootshafen schon seit Jahren gewälzt, scheiterte aber bisher an fehlenden Investoren. Ein Unternehmer aus der Region scheint jetzt willens, die Finanzierung zu übernehmen, was die Stadt dazu bewegte, planerisch in die Offensive zu gehen.

In einer Stellungnahme zu einer Motion der SP-Fraktion, die einen Masterplan Aareufer fordert (vgl. Kasten), heisst es allerdings, die Realisierung des Bootshafens sei «leider noch nicht ganz gesichert». Damit sei die Finanzierung gemeint, präzisiert der Stadtbaumeister auf entsprechende Nachfrage.

Laut dem eingereichten Bauprojekt soll der Hafen Anlegeplätze für total 73 Boote verschiedener Grössen haben. Die Bootsplätze bekommen Wasser- und Stromanschlüsse. Dazu kämen «weitere gängige Service-Installationen», wie es heisst.

Nicht vorgesehen ist ein Restaurant, da das bestehende Restaurant Fischerhaus im Westen unmittelbar an den Bootshafen angrenzt.

Die SP möchte, dass der Werkhof der Baufirma Marti aufgehoben wird. Unrealistisch, meint die Stadt.

