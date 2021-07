Qualitatives Wohnen mit Aussicht im PanoramaPark Grenchen

Grenchen «PanoramaPark Grenchen» soll qualitatives Wohnen mit Aussicht und individuellem Ausbau ermöglichen Ein Bauunternehmen aus Muri will an der Bettlachstrasse in Grenchen fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Eigentumswohnungen für gehobenere Ansprüche realisieren. Oliver Menge 22.07.2021, 05.00 Uhr

Einer der letzten grösseren Bauplätze in der Nähe des Stadtzentrums wird überbaut. Die Ramseier+Stucki Architekten AG aus Muri wird zwischen der Werner Strub-Strasse und der Sonnenrainstrasse in Eigenregie fünf Mehrfamilienhäuser mit 18 Eigentumswohnungen realisieren.

Das alte Haus samt Garage kommt weg

Auf dem Land steht südlich noch ein altes Haus mit aktuell vier Wohnungen, das Elternhaus des Dr. Hunziker, direkt an der Strasse eine alte Doppelgarage. Land und Haus gehören einer Erbengemeinschaft, die das Land in Kürze an die r+st bau ag – so der Firmenname – überschreiben wird, sobald die Einsprachefrist abgelaufen ist, wie Corinne Hutmacher, Vertreterin der Erbengemeinschaft, auf Anfrage erklärt. Sowohl das Haus als auch die Garage werden abgerissen. «Es war das Elternhaus meines Vaters, also die Grosseltern haben dort gewohnt», sagt Corinne Hutmacher. Aber sie seien schon lange gestorben und niemand von der Erbengemeinschaft habe einen Bezug zu Grenchen.

Das Haus sei in einem baulich schlechten Zustand, man habe nur noch das Nötigste gemacht, meint Corinne Hutmacher weiter. Das bestätigt auch der letzte Mieter, der eben sein Auto mit seinen Habseligkeiten belädt: «Im Keller sind schon die Wurzeln der Bäume durch die Wand gewachsen, es ist feucht, im Erdgeschoss hat's Schimmel und das Elektrische ist aus dem letzten Jahrhundert» ... Selbst er findet es ganz in Ordnung, wird die «alte Hütte» abgerissen. Von den vier Wohnungen war offenbar eine schon jahrelang nicht mehr vermietet worden.

Dreistöckig mit Einstellhallen

Es entstehen drei Einstellhallen mit insgesamt 26 Parkplätzen, welche von jeder Wohnung direkt und im Trockenen erreichbar sind. Pro Haus werden drei bis vier Wohneinheiten realisiert, wie Stefan Hählen, Leiter Marketing bei r+st, erklärt: «Wir gewähren Wohnqualität, weil mehrheitlich auf jedem Stock nur eine Wohnung geplant ist.» Von den 18 Wohnungen werden 16 als 4,5-Zimmer-Wohnungen mit rund 120 Quadratmetern Bruttofläche geplant, zwei sind 5,5-Zimmer-Gartenwohnungen.

Aber dadurch, dass Wände verschoben oder weggelassen werden können, ist es auch möglich, dass ein potenzieller Käufer sich eine loftähnliche Wohnung mit nur 2,5 Zimmern bauen lässt, die Räume dadurch einfach entsprechend grösser werden.

Hohe Qualität zu ortsüblichen Preisen

«Unsere Firma ist bekannt für individuelle und qualitativ hochstehende Architektur», sagt Hählen. Dazu gehört auch, dass potenzielle Käufer den Innenausbau individuell wünschen können. Die r+st architekten ag mit rund 40 Mitarbeitenden agiert bei all ihren Bauprojekten als Bauherr mit eigenem Architekturbüro, übernimmt die Ausführung und die Vermarktung.

Wie tief man in die Tasche greifen muss, um an der Bettlachstrasse 127-135 eine Wohnung zu kaufen, lasse sich abschliessend noch nicht sagen, sagt Hählen. Aber es sei ein schönes Projekt mit hoher Wertigkeit. Die Preise würden sich im ortsüblichen Rahmen bewegen und entsprächen einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Man will im September mit der Vermarktung beginnen und ist momentan daran, die Dokumentation mit Illustrationen fertigzustellen.

Die fünf «qualitätsvollen Punktbauten» würden harmonisch in die bestehende Quartiersituation eingefügt, versichert Hählen weiter. Weil die meisten Wohnungen eine eigene Etage belegen, gibt es von allen vier Seiten Tageslicht. Alle Wohnungen verfügen zudem über vorgelagerte, gedeckte Sitzplätze «mit Blick auf das Alpenpanorama oder die parkähnliche Anlage», wie Hählen sagt.

Die Einsprachefrist läuft noch bis zum 29. Juli. Hählen rechnet mit Einsprachen, ist aber davon überzeugt, dass man in der Diskussion mit den Einsprechern mögliche Ängste und Bedenken relativieren könne. «Wir suchen auch das Gespräch mit den Eigentümern ringsherum, um allfällige Fragestellungen im Vorfeld zu diskutieren. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem PanoramaPark ein qualitätsvolles Projekt realisieren, dass das attraktive Quartier weiter aufwertet.»

Das Projekt stellt unter Beweis, dass sich auch im unteren Teil der Stadt gute Bauprojekte realisieren lassen, wenn die richtigen Unternehmen dahinter stehen. Das Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ist ja nur einen Steinwurf weit entfernt.