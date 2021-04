Grenchen «Nicht füttern!»: Stadt weist auf richtigen Umgang mit Tauben hin Gibt es in der Stadt Grenchen zu viele Tauben? Die Stadtverwaltung sieht kein Problem, gibt aber hier einige Informationen zum Verhalten der Tiere und zum richtigen Umgang. 28.04.2021, 15.58 Uhr

zvg

Sporadisch beschweren sich bei der Stadtverwaltung Grenchen Einwohnerinnen und Einwohner über Tauben. «Unter anderem wird eine hohe Anzahl der Tiere beklagt, welche in der Stadt für Verschmutzung sorgen, aber auch falsche Schutzmassnahmen an Gebäuden, durch welche die Vögel verletzt werden», heisst es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.