Grenchen Neuer Campus Technik: Dieses Trio webt ein Netzwerk für Finanzen und innovative Ideen Bis Mitte 2023 soll beim Südbahnhof Grenchen der neue Campus Technik gebaut werden. Für den Betrieb wurde im Jahr 2020 eine AG gegründet. Jetzt werden Kapitalgeber gesucht. Andreas Toggweiler 15.05.2021, 05.00 Uhr

Wollen zusammen mit prominenten Wirtschaftsvertretern den Campus Technik Grenchen voranbringen: v.l. Enzo Armellino, Michael Benker und Erwin Fischer. Hanspeter Bärtschi

«Der Campus Technik ist eine einmalige Chance für die Industrie am Jurasüdfuss», erklärt Michael Benker. Der Direktor der Höheren Fachschule für Technik Mittelland (HFTM) ist Verwaltungsratspräsident der neu gegründeten Aktiengesellschaft, welche für den Betrieb des Campus Technik verantwortlich zeichnet.

Die Campus-Technik-Führungscrew erklärt, warum Firmen Anteile der AG zeichnen sollten. Andreas Toggweiler

Zusammen mit Enzo Armellino (Geschäftsführer von Swissmechanic Solothurn SM SO und Geschäftsführer Campus Technik AG) und Erwin Fischer, Präsident des Industrie- und Handelsverbandes Grenchen und Umgebung und ebenfalls Verwaltungsrat der Campus Technik AG, hat er in den letzten Wochen verschiedene Unterredungen geführt, mit dem Ziel, Mittel für den Aufbau des neuen Ausbildungszentrums zu beschaffen.

Eine Investition von Ernst Thomke

Bekanntlich baut die Grenchner Unternehmerfamilie Thomke das Ausbildungszentrum und vermietet der HFTM und dem Ausbildungszentrum von Swissmechanic Solothurn die Räumlichkeiten zu vorteilhaften Konditionen.

Das Ziel der Kapitalkampagne ist, Mittel in der Höhe von 3 bis 3,5 Mio. Fr. für den betrieblichen Start des Campus Technik zu beschaffen sowie Zusicherungen für wiederkehrende Betriebsbeiträge von 125'000 Fr. jährlich. Damit sollen beispielsweise Laboreinrichtungen, Mobiliar und Ausrüstung für den digitalen Unterricht der HFTM beschafft werden. Ebenso will SM SO ihren Maschinenpark für die Lehrlingsausbildung erneuern und braucht neues Mobiliar und Schulungsmittel. Auch für die Ausstattung des geplanten Bistros suchen sie Sponsoren.

Campus Technik Grenchen Siegerprojekt Stähelin Partner Architekten AG Basel. Zvg

Das zur Hälfte liberierte Aktienkapital beträgt 100'000 Fr. wovon die HFTM 60 Prozent hält und SMSO 40 Prozent.

Wichtiger Technologietransfer

Eine zentrale Bedeutung sollen die Mittel für die Entwicklung neuer Angebote für den Technologietransfer in die Praxis haben: In Entwicklung sind etwa Kompetenzzentren für Medtech-Training, Leichtbau oder für ein Smart City Lab. So führt seit diesem Jahr SM SO in Zusammenarbeit mit dem swiss4m Center (Bettlach) einen dreitägigen Grundkurs in Additiver Fertigung (3D-Druck) für Polymechaniker und Konstrukteure durch. Die HFTM startet mit dem Kursangebot «Leichtbau in Theorie und Praxis».

Auch möchte man durch die Vermietung des obersten Stockwerks des Campus-Gebäudes an Firmen weitere Synergien für den Technologietransfer schaffen. Man denkt an Technologiefirmen, welche der Start-up-Phase entwachsen und auf der Suche nach Opportunitäten in einem anregenden Umfeld mit jungen, technisch versierten Berufsleuten sind.

«Wenn wir ein Bildungs- und Technologie-Ökosystem schaffen können, schafft das Mehrwerte für alle Beteiligten»,

ist Michael Benker überzeugt. Auch Enzo Armellino betont, dass die Ausbildung der mechanischen Berufe zunehmend mit den Fachbereichen Elektronik und Informatik konvergiere. «Die Reformen der Bildungsgänge können da mitunter gar nicht mehr mithalten. Der Campus Technik soll dabei unseren Lernenden dereinst zeigen, wo die Musik technologisch spielt und die Breite der Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigen, die sie haben.» Und nicht zuletzt will die Institution ein wirksamer Katalysator zur Linderung des Fachkräftemangels im Tech-Bereich werden.

150 Neuanmeldungen der HFTM

Dabei ist klar, dass heutzutage lebenslanges Lernen nachgerade zu Technikberufen gehört. Das haben die Berufsleute längst begriffen. «Wir hatten dieses Jahr 150 Neuanmeldungen für unsere Lehrgänge, so viel wie noch nie», erklärt Benker.

Für die Ausstattung und den Betrieb des Campus Technik haben Gemeinden der Region bereits eine Anschubfinanzierung in der Höhe von 585'000 Fr, gesprochen. Hiervon zahlt Grenchen den Löwenanteil von 500'000 Fr., Bettlach 45'000 Fr., Lengnau 30'000 Fr. und Pieterlen 10'000 Franken. Offen sind noch Anfragen in Selzach und Büren a. A. Die Campus Vertreter betonen überdies, dass der Investor Thomke Investment sehr zuvorkommend auf die räumlichen Wünsche des Campus eingeht.

Für Erwin Fischer (Lengnau) ist klar, dass der Campus über die Kantonsgrenze hinaus bedeutsam ist. So habe man auch alt Bundesrat Samuel Schmid als Botschafter für das Projekt gewinnen können. Schmid präsidiert das Patronatskomitee Fundraising, für das überdies eine professionelle Agentur beauftragt wurde.

Prominenz besetzte Begleitgruppe

Eine hochkarätig dotierte Begleitgruppe mit Wirtschaftsvertretern unterstreicht die Bedeutung des Projektes: Richard Aschberger, Erich Blösch, Livio Marzo, Simon Michel, Alex Naef, Walter Sahli, Manuel Thomke, Urs Tschudin, Thomas Wahl und Sven Zybell konnten für eine Mitarbeit gewonnen werden. «Die Begleitgruppe wird die Idee und die Vision nach aussen tragen und zeigen, dass der Campus sehr breit abgestützt ist», erklärt Michael Benker. Als Vertreter der verschiedenen Branchen sollen die Mitglieder auch weitere Ideen und Ausbildungsbedürfnisse an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des Campus Technik herantragen.

Auf der Industriebrache nördlich vom SWG-Gebäude soll der Campus Technik gebaut werden.

Hanspeter Bärtschi

Inzwischen hat sich auch eine klare Aufgabenteilung gegenüber dem Solothurner Projekt SOTech Network ergeben. Diese Initiative wird sich laut Angabe der Campus-Technik-Vertreter ausschliesslich virtuell als Network- und Weiterbildungsplattform positionieren. Eine Kooperation mit dem Campus Technik werde geprüft.