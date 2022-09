Die neue Saison im Grenchner Parktheater bietet für jeden was

Grenchen Neue Spielsaison im Parktheater: Von Comedy über Schauspiel und Operette bis zum Italo-Pop Die Programmverantwortlichen am Parktheater Grenchen wollen für jeden Geschmack etwas bieten. Dies zeigt das Programm der neuen Spielsaison. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jazzoperette der Bühne Burgäschi 2021 im Parktheater Grenchen. Am 10. Dezember gastiert das Ensemble erneut in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

«Wir machen ein Programm, das alle Bevölkerungsschichten begeistern soll», sagt Sandra Sieber vom Verein cosmosK, der das Parktheater bespielt. Und über die Programmgestaltung 2022/23 im Parktheater Grenchen sagt sie:

«Schauspiel, Comedy, Operette, Italo-Pop, auch lokale Künstler: alles dabei.»

Vor erneuten coronabedingten Problemen habe sie selber keine Angst, aber klar, «es brucht meh Schnuuf», damit alles wieder in den gewohnten Gang kommt. Die Bühne Burgäschi kommt nach Grenchen. Nach dem gelungenen Start mit Mike Müller steht am 21. Oktober «100 Dinge» an, eine Komödie, ein «rasantes Grossstadtmärchen» um Freundschaft und Geld, dargeboten als Gastspiel des Theaters Fürth.

Gastspiel der Bühne Burgäschi

Am 4.11. treten der aus der Region stammende Damian & The Oscars mit «Beflügelt – die Show» auf, mit 16 Musikstücken quer durch alle Sparten. Weiter geht es am 11.11. mit einer Italo-Pop-Musicalkomödie, «Azurro II – il dolce signori», gefolgt von einem weiteren einheimischen Act, der Bühne Burgäschi mit «Die Operette lebt!», einer Gala zwischen Walzerklängen und den wilden Zwanzigern und Dreissigern.

Besonders freut sich Sandra Sieber auch auf das Monodrama «Lydia» am 28. Januar, in dem es um eine bemerkenswerte Schweizer Persönlichkeit geht, Lydia Welti Escher, Tochter von Alfred Escher, dem Zürcher Industriemagnaten. Ihr tragisches Schicksal zieht auch heute noch in den Bann. Mit dabei die aus «Meisterklasse» bekannte Graziella Rossi, die bereits letztes Jahr auf der Bühne des Parktheaters als Maria Callas durch eine grosse Leistung beeindruckte.

Das letzte Saison wegen Corona abgesagte Drama von Stefan Zweig «Ungeduld des Herzens» bekommt eine neue Chance: Es geht am 14.3.23 um die Frage, was wahres Mitleid ist und ob man wirklich mit anderen Menschen leiden kann und wie. Das Stück beruht auf dem einzigen abgeschlossenen Roman des berühmten österreichischen Autors und wird ebenfalls vom Theater Fürth aus Bayern gespielt. (Billetts von der abgesagten Vorstellung sind noch gültig und können auch weitergegeben werden.)

Eine Komödie feiert in Grenchen ihre Premiere

«Telephonate um Leben und Tod», so lautet der Untertitel von «Knolls Katzen». Das Stück, das von fe.m@il produziert wird, feiert in Grenchen seine Premiere. Sie findet am 31. März statt, es darf gelacht werden und es wird auch musiziert und gesungen.

Der 29. April wartet mit der «Geierwally» auf, wiederum ein Gastspiel des Theaters Fürth. Und am 17.6.23 gehört die Bühne der Grenchner Jugend, die ironisch und mit Humor von den vergangenen Schuljahren erzählen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen