Tour de Suisse: In Grenchen werden Freiwillige gesucht

Etappenort Grenchen Näher kann man das grosse Sportevent kaum erleben: Das Tour-de-Suisse-Organisationskomitee sucht Unterstützung Grenchen wird im Sommer zwei Tage lang zum Veloparadies. 100 Paar Hände fehlen aber noch. Sharleen Wüest 14.03.2022, 05.00 Uhr

Bald schon flitzt sie durch die Stadt: die Rad-Weltelite. Archiv/Manfred Hofer

Kameras, Schaulustige und vorbeiflitzende Sportler: Diesen Sommer ist in Grenchen viel los. Denn in weniger als 90 Tagen treffen die Radfahrer der Tour de Suisse in der Stadt ein.