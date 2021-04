Grenchen Militärverein Jubiläum: Kameradschaft, Kompetition und die eine oder andere «kurlige» Geschichte Mit einer Ausstellung im Kultur-Historischen Museum präsentiert der Militärverein Grenchen seine 150-jährige Geschichte. Daniela Deck 21.04.2021, 05.00 Uhr

Wehrschau im Gartenbad Grenchen anlässlich des Jubiläums 75 Jahre Offiziersgesellschaft Grenchen 1970. Peter Zurschmiede

Der Militärverein von Grenchen und Umgebung (MVG) feiert heuer gleich ein doppeltes Jubiläum und wartet mit einer neu gestalteten Website auf. Die Sektion der Unteroffiziere blickt auf ihr 150-jähriges Bestehen zurück, die Offiziere holen die Feier des 125. Geburtstags nach, die im letzten Jahr nicht stattfinden konnte.

Das Publikum: bunte Mischung aus Bikinis und Militäruniformen ... P. Zurschmiede

Eine Sonderausstellung im Kultur-Historischen Museum zeigt die Tätigkeit und die Geschichte der Grenchner Wehrmänner und (in den letzten Jahrzehnten) der Wehrfrauen. Kameradschaft, Kompetition und die eine oder andere «kurlige» Gegebenheit erwarten ab Mitte Mai die Besucherinnen und Besucher in Form von Objekten, Bild, Ton und Lesestoff im Dachstock an der Absyte.

Jubiläums-GV findet erst 2022 statt

Nach dem langen Stillstand geht es mit der Vorbereitung der Ausstellung nun voran. Mit bundesrätlichem Segen wird mit dem aktuellen Öffnungsschritt nun sogar Mitte Mai eine Vernissage mit geladenen Gästen möglich. Hansueli Habegger, Präsident des Organisationskomittees, und Hanspeter Crivelli, Koordinator der Ausstellung, weibeln fürs Jubiläum: Ende April beginnt der Aufbau der Sonderschau.

Zum Auftakt des Vereinsjahres hätte am 7. Mai die Generalversammlung stattfinden sollen, extra ohne Referat, um dem Gedankenaustausch nach dem gemeinschaftsabstinenten Ausnahmejahr Raum zu geben. Doch darauf muss die MVG leider verzichten. Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Unteroffiziersvereins samt eidgenössischer Veteranentagung vom 19. Juni, ebenfalls im Parktheater, wurde aufs nächste Jahr verschoben.

Einst waren es vier Vereine und die Ehrengarde

In den Fünfzigerjahren gab es in Grenchen vier unabhängige Militärvereine (Offiziere, Unteroffiziere, Motorfahrer und Sanitäter). Sportlich, in Sachen «Ausbildung» und «Sozialkontakte» trugen ihre Aktivitäten massgeblich zum Vereinsleben der Stadt bei. Seither hat sich viel verändert. Die Armee ist mittlerweile sechsmal kleiner als damals, die Dienstzeit kürzer und der Mentalitätswandel hat das Bild verändert, das sich die Gesellschaft vom Militärdienst macht.

2013 fusionierten die Verbleibenden, Offiziersgesellschaft (OG), Ehrengarde (EG) und Unteroffiziersverein (UOV) nach fünfjähriger Vorbereitung, nachdem sich der Militärmotorfahrerverein quasi am Vorabend des Zusammenschlusses aufgelöst hatte. Crivelli erinnert sich: «Die Motfahrer haben wir mit der Fusion gezielt auch angesprochen und ein Dutzend von ihnen im MVG integrieren dürfen.»

Aktive Juniorenförderung

Wer, dank der Unteroffizierssektion, in Grenchen seit Jahrzehnten im Fokus steht, ist der Nachwuchs. Mit Stolz verweist Crivelli auf die Juniorenabteilung, in der interessierte Jugendliche ab 16-jährig willkommen sind und von vielfältigen Aktivitäten profitieren können (zum Beispiel Kartenlesekurse und Besuche in Militäranlagen, Sanitätsdienst und Festigung der Waffenkenntnisse aus dem Jungschützenkurs JS).

«Grenchen gehörte mit den Aktivitäten für Jugendliche zu den ersten Vereinen landesweit. Unser Ziel ist es, die Absolventen der Abschlussklassen und der JS anzusprechen»,

sagt Crivelli.

Dank dieser Aktivitäten blickt er optimistisch in die Zukunft, wenn auch «die Offizierssektion sich mit der Nachwuchsförderung schwerer tut als die Unteroffiziere. Die Verkürzung der Dienstzeit und die Vielfalt bei der Freizeitbeschäftigung erschweren offenbar den Aufbau von Netzwerken und Freundschaften, die früher oft ein Leben lang gehalten haben», so seine Beobachtung.

Bloodhound-Flabrakete beim Parktheater. P. Zurschmiede

Verjüngung dank vieler Secondos

Was dem MVG hingegen zugutekommt, ist die Bevölkerungsstruktur der Region mit vielen Secondos unterschiedlicher Kulturen, Kulturen, in denen der Dienst in der Schweizer Armee zum Teil ein hohes Ansehen geniesst. Nicht selten wird der Militärdienst als Siegel zur gelungenen Integration in die hiesige Bevölkerung gewertet.

Auch Alexander Kohli, MVG-Gründungspräsident (2013–2016) und als Brigadier höchster (Berufs-)Offizier der Stadt, bescheinigt dem Verein eine gute Perspektive:

«Wenn ein Militärverein ganz bestimmt nicht eingehen wird, dann ist es der Grenchner. Unser Jahresprogramm und besonders die Führungsübungen haben regelmässig ein erfreuliches Feedback.»

In dieser «ausserdienstlichen Tätigkeit», wie die Aktivitäten im Fachjargon zusammengefasst werden, sieht Kohli eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. «Das Wissen, das im MVG und den übrigen Militärvereinen in der Schweiz vermittelt wird, hilft der Armee, ihre Kampf-, Schutz- und Hilfefunktion wahrzunehmen. Erprobte Führung hilft im Notfall, wie wir im Frühling letztes Jahr einen hatten mit der Pandemie.»

Die Reithalle von 1931. Oliver Menge

Für Offiziere war Reiten selbstverständlich Eigentlich gäbe es dieses Jahr im Zusammenhang mit dem Militär noch etwas zu feiern: die Reithalle an der Dählenstrasse; sie ist 90 Jahre alt und dient mittlerweile als beliebte Kinderreitschule. Den markanten rotbraunen Holzbau ist der Offiziersgesellschaft zu verdanken. Diese initiierte für den Bau der Halle die Gründung einer Genossenschaft (aufgelöst 1970; inzwischen gehört die Anlage der Stadt). Reitkurse für Offiziersanwärter gab es schon Jahrzehnte zuvor. Doch der Bau der Reithalle 1931 stellte sicher, dass die jungen Männer auch im Winter üben und trainieren konnten. Ausserdem erlaubte der angebaute Stall, die Militärpferde gemeinsam unterzubringen, statt sie wie zuvor verstreut bei den Bauern einzustellen. Hanspeter Crivelli erinnert sich an seine ersten Begegnungen mit den Vierbeinern; er lernte in der alten Reithalle reiten, allerdings nicht im Rahmen des Militärs. Doch über die Verhältnisse anno dazumal weiss er Bescheid: «Acht Pferde wurden von der Empfa (Eidg. Militärpferdeanstalt) für den Reitkurs einst nach Grenchen geschickt, samt Pferdewärter. Dieser hatte die Aufgabe, die Reitschüler im ersten Monat in die Pflege und Fütterung der Pferde einzuweisen.» Später seien es sechs Pferde gewesen und dann nur noch vier. «Auch wenn die Kavallerie in der Armee an Bedeutung verlor, für die Offiziere war es lange eine Selbstverständlichkeit, dass sie Reiten lernten.» (dd)