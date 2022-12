Grenchen Mikromechanik mit anarchistischem Unterton: Uhrmacherfilm «Unrueh» ist ein Schweizer Kinoerfolg Rund 80 Grenchner Uhrmacher konnten den Film «Unrueh» sehen. Anschliessend diskutierten sie mit dem Regisseur des neuen Erfolgsstreifens, Cyril Schäublin. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Szene aus dem Film «Unrueh», mit Clara Gostynski als Uhrenarbeiterin Josephine Gräbli. Filmcoopi

Der Verein ehemaliger Schüler der Uhrmacherschule Kanton Solothurn hat zusammen mit Regisseur Cyril Schäublin dafür gesorgt, dass rund 80 Uhrmacher seinen neuen Film «Unrueh» in Grenchen sehen konnten. Der Film, ein Schweizer Kinoerfolg, der auch international beachtet wird, handelt von der Uhrmacherei im St.Immer-Tal im Berner Jura in den 1870er-Jahren.

Gezeigt wird der Arbeitsalltag der damaligen Uhrenarbeiter. In der Terminage und auch bei der Herstellung von wichtigen Teilen waren das meistens Frauen. Wenig bekannt ist, dass im beschaulichen Jura-Tal auch der Anarchismus weit verbreitet war. Die Uhrenarbeiter hatten einen Hang zu dieser Ideologie, welche das Ideal der herrschaftsfreien Gesellschaft anstrebt.

Kontemplative Bildsprache mit eigenwilliger Kameraführung

Weltanschauungen, die später in Grenchen im Vorfeld des Generalstreiks alles andere als fremd waren. Im Film wird gezeigt, wie die – im Vergleich zu den Bauern finanziell gutgestellten – Uhrenarbeiter auch anarchistische Bewegungen in aller Welt finanziell unterstützen.

Schäublin tut das in ruhigen, fast kontemplativen Bildern, mit einer eigenwilligen Kameraführung, welche die Menschen oft ganz am Bildrand agieren lässt, während oft kleine Uhrenteile und handwerkliche Verrichtungen in Grossaufnahme ins Zentrum gerückt werden.

So etwas wie eine Handlung ergibt sich aus der Begegnung zwischen dem russischen Anarchisten Peter Kropotkin, einer geschichtlichen Figur, und der Arbeiterin Josephine, die mit ihren geschickten Händen die «Unruh», das Herzstück jeder Uhr mit Schweizer Ankerhemmung, herstellt. Gesprochen wird Berndeutsch und Französisch.

Daniel Wegmüller im Gespräch mit Regisseur Cyril Schäublin (rechts). Andreas Toggweiler

Viele technische Details des damaligen Uhrmacherhandwerks werden erläutert, mit viel historischen Requisiten und Werkzeugen. Ausführlich wird auch dokumentiert, wie Fabrikherren, in bester tayloristischer Manier mit Stoppuhr und Formular jeden Schritt der Akkordarbeit zu optimieren suchen. Und wer in der (fiktiven) Longines-Fabrik von St.Imier als Anarchistin enttarnt wurde, verlor sofort die Stelle.

Im Gegensatz dazu gab's kleine Kooperativen, wo im Plenum diskutiert und demokratisch entschieden wird, etwa, ob ein Betrag aus dem eigenen Verdienst anarchistischen Schwesterorganisationen überwiesen wird.

Anarchisten waren vor allem die Zulieferer

«Während die Uhrenfabriken hierarchisch-autoritär organisiert waren, waren es besonders die Zulieferer, etwa Schalenhersteller, welche dem anarchistischen Gedankengut anhingen», sagte Regisseur Cyril Schäublin in der anschliessenden Diskussion mit den Uhrmacherinnen und Uhrmachern im Kino Rex in Grenchen. «Dass der Fabrikdirektor der Longines die anarchistische Zeitung abonniert hatte, ist aber bekannt.»

Thematisiert werden auch die Beruhigungsmittel, welche die Uhrenarbeiterinnen schon zu jener Zeit einnahmen, um trotz Stress Zittern zu vermeiden. Ein Thema, das auch in den Grenchner Fabriken des 20. Jahrhunderts ein allgegenwärtiges Tabu war. Leberschäden waren etwa die Folge.

Schäublin verriet, dass er als Nächstes einen Science-Fiction-Film plane, wo es um die amerikanische und die chinesische Regierung gehe.

