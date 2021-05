Grenchen Marktfahrer haben die Coronakrise bisher komplett unterschiedlich (üb)erlebt Augenschein auf dem Grenchner Monatsmarkt: Während Lebensmittel zu Pandemiezeiten gefragt waren, ging der Umsatz bei Textilien und Accessoires generell zurück. Oliver Menge 08.05.2021, 05.00 Uhr

Das eher garstige Wetter sorgte dafür, dass nicht allzu viele Leute den Markt besuchten. Oliver Menge

Petrus zeigt sich am Freitag nicht von der gnädigen Seite - wenigstens nicht für die rund 40 Marktfahrer auf dem Monatsmarkt in Grenchen. Es weht ein böiger, teils stürmischer Wind, der ab und zu auch etwas Regen quer über den Marktplatz peitscht.

Einige Marktfahrer haben ihre Teilnahme denn auch kurzfristig abgesagt, weil sie befürchteten, die Schäden an ihren Zelten könnten grösser sein als der Gewinn, den sie möglicherweise erwirtschaften, erklärt Jörg Wangeler von der Polizei Stadt Grenchen, der zusammen mit einem Kollegen die Standgebühren kassiert und dann und wann einen Marktbesucher auf die immer noch geltende Maskenpflicht hinweist.

Viele Märkte wurden abgesagt und sind es immer noch

Wie haben die Marktfahrer die schwierige Situation der letzten Monate gemeistert? Letztes Jahr fielen etliche Märkte aus ‒ nicht nur während des ersten Lockdowns ab März 2020, sondern auch später im Herbst und auch diesen Frühling, sagt beispielsweise Haihua Cappelli aus Oberbipp BE, die seit rund zehn Jahren jeweils am Monatsmarkt Taschen, Gürtel und Accessoires anbietet.

Haihua Cappelli und ihr Partner sind froh, wieder in Grenchen zu sein.

An einigen Märkten gebe es einfach zu wenig Platz, um die Abstandsregeln auch zwischen den einzelnen Ständen einzuhalten, wie z.B in Brugg. «Es war eine lange Durststrecke», sagt sie. Darum sei sie sehr froh darüber, in Grenchen am Monatsmarkt ihre Ware anbieten zu können.

Aber nach wie vor habe sie den Eindruck, die Leute hätten noch etwas Angst wegen Corona, den Markt zu besuchen. Oder liegt es heute doch nur am Wetter, dass die Grenchnerinnen und Grenchner nicht in Massen auf den Markt strömen?

«Gut ist anders, aber ich muss zufrieden sein», sagt Ali Ülgür, der im nördlichen Teil bedruckte T-Shirts, Silberschmuck und andere Kleidungsstücke anbietet. Er kommt aus dem Luzernischen seit 40 Jahren nach Grenchen zum Monatsmarkt. Das Geschäft sei eher harzig gelaufen, sagt Ülgür.

Als Selbstständiger sei es schwer, aber er wolle nicht jammern, denn er sei ein stolzer Türke mit Schweizer Pass, der in die Schweizer Kultur hineingewachsen sei. Darum habe er auch nie um irgendwelche Hilfe vom Staat oder der Gemeinde gebettelt.

Mit Onlineshop das Geschäft am Leben erhalten

Auf die Frage, wie es ihm ergangen sei, meint der Bellacher Manfred Schwaller, der in seinem Marktwagen seit über 30 Jahren die berühmten Zurlisocken anpreist: «Den Umständen entsprechend.» An den wenigen Märkten, die noch stattgefunden hätten, sei das Geschäft einigermassen gelaufen, was unter dem Strich Verlust bedeute, dafür habe man umso mehr im Onlinehandel erwirtschaften können.

Manfred Schwaller (l) ist seit über 30 Jahren auf dem Monatsmarkt.

Dementsprechend sei er froh, dass es jetzt überall mit den Märkten wieder vorwärts gehe. Schwaller ist viel im Oberland, im Baselbiet, im Aargau und im Stammland Solothurn-Grenchen unterwegs.

Dass es nicht ganz so schlimm herausgekommen sei, verdanke er nicht zuletzt einer treuen Stammkundschaft, sagt Schwaller. «Wir haben festgestellt, dass der Kundenkontakt jetzt besser ist als vor der Pandemie.» Die Leute seien froh, könnten sie wieder raus und draussen an der frischen Luft einkaufen, ist Schwaller überzeugt.

Lebensmittel liefen trotz oder wegen Krise gut

Das sieht Karin Boss von Boss Röthlisberger Geflügel und Kaninchenspezialitäten aus Bargen ähnlich. Viele Kundinnen und Kunden haben es ihrer Meinung nach vorgezogen, auf dem Markt statt beim Grossverteiler einzukaufen. «Das Geschäft lief super», sagt sie, die nicht nur am Monatsmarkt, sondern jeden Freitag in Grenchen auf dem Markt anzutreffen ist.

Der Austausch mit den Kunden sei ausgezeichnet gewesen, die Leute gesprächig und aufgestellt, trotz Maske und Abstand.

«Ich habe noch nie so viel Duzis gemacht innert kurzer Zeit.»

Eventuell finde auch ganz grundsätzlich ein Umdenken in Sachen Fleisch statt, sagt Karin Boss. «Manche Leute wollen wissen, woher das Fleisch kommt und wie die Tiere aufgezogen und gehalten werden. Da sind wir gegenüber den Grossverteilern eher im Vorteil.» Die Coronakrise habe sie geschäftlich positiv erlebt ‒ mit einer Ausnahme: Abgesehen von den Anfangsschwierigkeiten bei der Platzzuteilung, als auf dem Marktplatz das Coronaregime eingeführt wurde, habe sie das Zelt, welches die Stadt aufgestellt habe, rund 1000 Franken Umsatz gekostet an jedem Markttag.

Lebensmittel und Blumen waren in der Krise gefragt.

Dass Lebensmittel ganz allgemein sehr gut gelaufen seien am Markt, bestätigt auch Ueli Hostettler, der zusammen mit seiner Frau Vreni schon seit 47 Jahren fast ausnahmslos jeden Freitag in Grenchen Forellen aus der eigenen Zucht in Kräiligen und andere Fischspezialitäten anbietet. «Für uns verlief das Geschäft nur positiv ‒ abgesehen von den Wochen im ersten Lockdown, als wir unsere drei Standbeine ‒ Sportfischerei, Ladenverkauf und Märkte ‒ alle einstellen mussten.»

Da hätten auch sie Kurzarbeit anmelden müssen. «Aber als es dann wieder losging, waren nicht nur die Stammkunden hier am Markt froh, wir haben auch viele neue Kunden dazugewinnen können.» Die Leute hätten die Grossverteiler gemieden und auch vermehrt zu Hause fein gekocht, weil man nicht mehr ins Restaurant konnte.

Markt ist eine gute Werbeplattform

Ein wahrer Exot auf dem Grenchner Monatsmarkt ist Alexander Grädel von der Spycher-Handwerk AG in Huttwil. In seinem kleinen Marktwagen bringt er Lammfelle, Schurwollprodukte, Bettwarenfüllwaren und vieles andere mit, das man sonst nirgends findet.

Vom Schaffell über den Lenkradbezug zum Hirsekissen: Alexander Grädel vom Spycher-Handwerk aus Huttwil bietet «Urchigs» an.

Er könne ein positives Fazit der letzten Monate ziehen, was das Geschäft angehe, allerdings nicht auf Märkten.

Die Spycher Handwerk verzeichnete schlicht mehr Kunden im Hauptgeschäft in «Huttu». Oder dann haben Stammkunden telefonische Bestellungen aufgegeben. «Der Markt ist für uns auch nicht wirklich matchentscheidend, sondern eher Werbeauftritt.»

Im Idealfall verdiene er etwas an einem Markttag, sonst sei er froh, wenn er wenigstens die Ausgaben decken könne, so Grädel. «Die Leute schätzen es aber sehr, wenn sie bei uns etwas bestellen und es dann beim nächsten Mal abholen können.»

Pünktlich zu Mittag, wenn die Marktfahrer beginnen, ihre Stände abzubauen, zeigt sich auch plötzlich die Sonne wieder und der Wind flaut ab. Nein, Petrus war heute tatsächlich kein Freund des Grenchner Monatsmarkts ‒ in einem Monat kann er's erneut versuchen.