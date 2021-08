"Use stuehle" - Aktion mit Bands in Grenchen

Grenchen Ländler, Jazz und Rock n'Roll - es war für alle etwas dabei beim «Use stuehle» Die zweite Ausgabe von «Use stuehle» war ein voller Erfolg und belebte am Wochenende die Grenchner Innenstadt. Nadine Schmid 29.08.2021, 17.37 Uhr

Märetplatz Nord: Schibae (mit HD Läppli) Jose R. Martinez

Beim Marktplatz und entlang der Bettlachstrasse dringt von verschiedenen Stellen her Musik: Die Ländlergiele Hubu­stei» aus dem Bucheggberg sorgen beim «Baraoca» mit Schwyzerörgeli und Kontrabass für Stimmung, während gleichzeitig die in der Region Bern-Solothurn beheimatete Country-Band The C.A.P. mit Gitarren und rauchigem Gesang beim «Centro» nach Amerika versetzen.