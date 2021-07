Kunsthaus Grenchen erhält eine Skulptur von Schang Hutter

Grenchen Kunsthaus erhält ein edles Geschenk Stiftung schenkt Kunsthaus Grenchen die Skulptur «Kleine Figur auf grösserem Sockel» von Schang Hutter. Oliver Menge 08.07.2021, 05.00 Uhr

Claudine Metzger, die künstlerische Leiterin mit Hanspeter Rentsch, Stiftungspräsident des Kunsthauses Grenchen, bei der neuen Skulptur von Schang Hutter. Oliver Menge

Die Hans und Wilma Stutz Stiftung aus Herisau hat der Stiftung Kunsthaus Grenchen am Dienstag die Skulptur «Kleine Figur auf grösserem Sockel» (1993) des vor kurzem verstorbenen Solothurner Künstlers Schang Hutter übergeben. Sie wurde im Park des Kunsthauses platziert und erweitert die bestehende Sammlung von Grossskulpturen der Stiftung, die ihren Park belebt.

Grenchen erhält typisches Werk von Schang Hutter

«Kleine Figur auf grösserem Sockel» (1993) von Schang Hutter sei ein typisches Werk des bedeutenden Solothurner Künstlers, dessen Schaffen immer um die menschliche Figur kreiste, schreibt das Kunsthaus in einer Medienmitteilung. Hauptthema ist dabei die Verletzlichkeit des Menschen und der Schock über die Erkenntnis, wie grausam Menschen sein können. Inspiriert von Vorbildern wie Alberto Giacometti entwickelte Hutter in den 60er- Jahren seinen eigenen, charakteristischen Stil: Köpfe mit markanten Nasen, schmale Figuren mit kompaktem Rumpf, dünnen Armen und Beinen. Die Figuren wirken instabil, fragil und schwerelos.

In «Kleine Figur auf grösserem Sockel» betont der extreme Unterschied in den Dimensionen zwischen Skulptur und Sockel die Verlorenheit der menschlichen Figur. Gleichzeitig erhebt der hohe Sockel diese in Richtung Himmel und entrückt sie damit der normalen Lebensrealität der Betrachterinnen und Betrachter. Obwohl beinahe in unerreichbarer Höhe stehend, scheint sich die Figur gegen eine unsichtbare Gefahr verteidigen zu müssen, schwingen die überlangen Arme doch wie eine Sense in grossem Bogen aus, um sich mögliche Angreifer vom Hals zu halten.

Eine Übersicht der Skulptur. Oliver Menge

Figur passt ausgezeichnet in den Skulpturengarten

Die Materialität der Skulptur, insbesondere ihre in Rost gefasste Oberfläche, verbindet sich mit den anderen Skulpturen in der unmittelbaren Nachbarschaft sowie mit der Fassade des Erweiterungsbaus des Kunsthauses. Mit dem 2008 eröffneten Erweiterungsbau wurde auch die Parkanlage des Kunsthauses Grenchen neu gestaltet und mit Grossplastiken aus der Sammlung besetzt, mehrheitlich mit Werken von Künstlern, die mit der Region verbunden sind. Durch die Schenkung der Hans und Wilma Stutz Stiftung wird das Ensemble um eine wichtige Solothurner Künstlerposition erweitert.

Während Hutter in seiner Geburtsstadt Solothurn auf öffentlichen Plätzen mit zahlreichen Skulpturen vertreten ist, stellt «Kleine Figur auf grösserem Sockel» im Skulpturengarten des Kunsthauses Grenchen die erste und einzige Arbeit dieses bedeutenden Solothurner Künstlers in Grenchen dar. Wie Claudine Metzger, die künstlerische Leiterin des Kunsthauses sagt, stand die Skulptur bisher bei einer Firma in der Ostschweiz.

Der Künstler Schang Hutter

1934 in Solothurn geboren, macht Schang Hutter in den 1950er Jahren eine Lehre im elterlichen Steinmetzbetrieb. Parallel dazu besucht er die Kunstgewerbeschule Bern. Danach studiert er an der Akademie der Bildenden Künste München. Er wird ab 1958 mit verschiedenen internationalen Stipendien und Preisen geehrt. 1998 sorgt Hutter mit der ursprünglich für den Skulpturenweg Grauholz 98 geschaffenen Stahlplastik «Shoah» für grosse Medienresonanz und politische Diskussionen, indem der das Werk vor dem Bundeshaus in Bern und später auf dem Paradeplatz in Zürich aufstellt. Im Juni 2021 ist Schang Hutter verstorben.

Die Stiftung Hans und Wilma Stutz wurde 2007 gegründet und unterstützt unter anderem kulturelle Belange.