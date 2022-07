Grenchen: Die Schweizer Fahne kommt aus der Luft

Grenchen Kniffliger Fallschirmsprung am 1. August: Verwirbelungen zwischen den Gebäuden erschweren die Landung auf dem Marktplatz Der Zielspringer Thomas Saurer landet am 1. August, mit der Schweizer Fahne umgehängt, auf dem Marktplatz. Trotz der kniffligen Aufgabe freut sich Thomas Saurer auf den Tag. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Thomas Saurer wird am 1. August mit einer Schweizer Flagge auf dem Marktplatz landen. Oliver Menge

Am 1. August feiert Grenchen den Bundesfeiertag mit einer Festrede von Bundespräsident Ignazio Cassis. Mitverantwortlich für ein gelungenes Fest ist der Fallschirmspringer Thomas Saurer, der mit einer Schweizer Fahne auf dem Marktplatz landet und diese Cassis übergibt. Die Landung zwischen den hohen Gebäuden im Grenchner Stadtzentrum ist eine schwere Aufgabe, die ein grosses Können und viel Erfahrung voraussetzt.

Der 60-jährige Thomas Saurer springt bereits seit 40 Jahren Fallschirm. Damit begonnen hatte der in Sigriswil (BE) wohnhafte Saurer noch in seiner Jugend. Damals wollte er Rennskifahrer werden. Wie so oft kam es jedoch auch bei Saurer anders. In seiner Freizeit begann er mit dem Fallschirmspringen, was ihm viel Spass bereitete. «Der Freifall mache noch heute den Reiz am Fallschirmspringen aus.»

Thomas Saurer wird am 1. August mit einer Schweizer Flagge auf dem Marktplatz landen. Hier mit seiner Frau Corinne Saurer, die ihn begleitete. Oliver Menge

Auch weil die Konkurrenz im Schweizer Skisport bei seinem Jahrgang sehr gross war, entschied er sich mit 19 Jahren für eine Kombination seiner beiden Hobbys. Er begann mit dem Paraski und fand da einen Platz im Weltcup. Paraski ist eine Kombination aus zwei Riesenslalomläufen und sechs Zielsprüngen. Beim Zielspringen muss der Fallschirmspringer mit seiner Ferse eine 16 Zentimeter grosse Scheibe treffen. Wobei die Ferse möglichst nahe am Mittelpunkt der Zielscheibe sein muss.

Während Saurer im Winter Paraski betreibt, nimmt er im Sommer sowohl alleine als auch im Team an Wettkämpfen im Zielspringen teil. Es sind bis heute rund sechs Weltcup-Springen im Jahr, an denen 40 bis 45 Teams teilnehmen. Saurer wurde in seiner Karriere Einzel- und Team-Weltmeister im Paraski.

Effektiver Landeplatz ist vom Wind abhängig

Der Berner Oberländer ist kein Profispringer und absolviert viele Trainingssprünge. So mache er heute noch jährlich zirka 120 bis 130 Sprünge. Früher waren es gar bis zu 400 im Jahr. «In den letzten 40 Jahren komme ich auf total 8000 Sprünge.» Einen Teil waren auch Demosprünge wie jener am kommenden 1. August in Grenchen.

Am Bundesfeiertag wird der Berner mit einem Flugzeug von Skydive Grenchen an den Absprungpunkt geflogen. Dieser liegt auf rund 1400 Metern. Springt Saurer höher ab, ist er vom Marktplatz nicht mehr zu sehen. Bei einer tieferen Höhe reicht jedoch die Zeit nicht aus zum «Anziehen» der Fahne. Denn diese kann er erst nach dem Öffnen des Fallschirms an seinem Rücken und seinem Fuss befestigen. Ein Gewicht auf der anderen Fahnenseite soll sicherstellen, dass die Schweizer Fahne durch die Luft flattert.

Die Landung zwischen den hohen Gebäuden um den Marktplatz ist schwierig. Oliver Menge

Die Probelandung vom vergangenen Samstag zeigt Saurer: Eine gelungene Ziellandung in der Grenchner Innenstadt sei je nach Wetter- und Windverhältnissen knifflig. Denn der Freiraum für die Landung sei zwischen den hohen Häusern sehr beschränkt. Zudem seien Kabel zwischen den Gebäuden gespannt, die besonders für die Fahne eine Gefahr zum Verheddern darstellen.

Iganzio Cassis anlässlich der Ukraine-Konferenz in Lugano Anfang Juli. Michael Buholzer/EPA

Der Bundespräsident: Ankunft Grenchen 13.33 Uhr Bundespräsident Ignazio Cassis unternimmt am Nationalfeiertag eine Bahnreise, die ihn von seiner Heimat im Tessin über verschiedene Stationen bis an die Bundesfeier in Lausanne führen wird. Cassis wird am Morgen um 7.30 Uhr den Zug in Lugano besteigen und zuerst einmal nach Knonau (ZH, Bezirk Affoltern) reisen, wo er am Vormittag an einem Bauernhof-Brunch teilnehmen wird. Nächste Station ist bereits Grenchen, wo der Bundespräsident um 13.33 Uhr eintrifft. Organisiert wurden ein Empfang am Bahnhof Süd und ein Umzug mit dem Bundespräsidenten, Landammann Remo Ankli und Stadtpräsident François Scheidegger zum Marktplatz, wo die Bundesfeier ab 12.30 Uhr im Gange ist. Die Stadt lud Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter ein, den Umzug mit einer Fahnendelegation zu begleiten. Musikalisch wird der Festzug durch die Stadtmusik Grenchen umrahmt. Um 14.30 Uhr wird der Bundespräsident seine Ansprache beim Stadtdach halten. Nächste Stationen von Cassis sind Yverdon und am Abend Lausanne, wo gleich zwei Auftritte auf dem Programm stehen. Der Bundespräsident will anlässlich seiner «Tour de Suisse» das Gespräch mit der Bevölkerung suchen. Die Zugreise mit verschiedenen Stationen stehe im Zeichen des Mottos von Cassis’ Präsidialjahr, in welchem er das Verbindende in der Vielfalt der Schweizer (Sprach-)Kulturen ins Zentrum rücken will.

«Für den genauen Landeplatz entscheide ich mich erst beim Flug», so Saurer. Die Entscheidung mache er vom Wind abhängig. So könne es beispielsweise zwischen den Gebäuden zu Verwirbelungen kommen, die die Landung beeinflussen. Den Marktplatz fliege er von Süden an, mit dem Ziel, auf der Wiese an der nordwestlichen Ecke des Marktplatzes zu landen. Dieser Rasenplatz biete Saurer die besten Platzverhältnisse und sei somit am sichersten.

Nach der Landung löst Saurer die Schweizer Fahne, trägt sie auf den Marktplatz und übergibt sie dem Bundespräsidenten. Ignazio Cassis wird um 14.30 Uhr auf der Bühne beim Stadtdach seine Festrede halten. «Ein Demosprung während der Rede des Bundespräsidenten ist für mich eine grosse Ehre», meint Saurer.

Skydive Grenchen setzt Fokus auf andere Disziplinen

Der Demosprung am Bundesfeiertag erachtet Saurer als Kollegenhilfe an Rene Glücki, den Präsidenten von Skydive Grenchen. Saurer habe früher oft in Grenchen trainiert. Mittlerweile stehen in Grenchen jedoch andere Disziplinen als die Ziellandung im Fokus, weshalb Saurer zum Zug kommt.

Bronzemedaille für drei Schweizerinnen aus Deitingen Letzte Woche fand im tschechischen Strakonice die Weltmeisterschaft in den Fallschirmdisziplinen Freifall und Zielspringen statt. Im Zielsprung nahmen sowohl als Team als auch in der Einzeldisziplin die Mutter Christina Franz sowie ihre beiden erwachsenen Töchter Erica Franz und Barbara Bloch teil. Sie kommen aus Deitingen. Als Team waren die Schweizerinnen erfolgreich und gewannen im Team die Bronzemedaille. Dem Nationalteam gehörten Christina Franz, Erica Franz, Barbara Bloch, Mirjam Lutz und Claudia Grätzer an. Die Schlussränge in der Einzeldisziplin Zielspringen waren: Claudia Grätzer (15), Mirjam Lutz (16), Erica Franz (22), Christina Franz (30) und Barbara Bloch (33).

