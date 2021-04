In Grenchen existieren nebst der Kita Teddybär noch zwei weitere städtisch geführte Krippen, die Kitas Märlihuus und Kunterbunt. Die Stadt möchte die Krippen verselbstständigen und sucht für diese neue Trägerschaften. Bald wird zudem eine weitere privat geführte Krippe ihre Tore öffnen. Es ist die Seniokita, welche im Juni in den dannzumal fertiggestellten Räumlichkeiten der Wohnüberbauung Sunnepark ihren Betrieb aufnehmen soll. Sie bezeichnet sich als Pilotprojekt eines künftig schweizweit geplanten Netzwerks, das durch ihre Nähe zu Seniorenwohnung den Austausch unter den Generationen fördern will. Trägerschaft ist die Aktiengesellschaft Bluestep AG. (at.)