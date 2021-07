Grenchen «Jetzt haben wir so richtig Ferienstimmung»: Badi freut sich über viele Besucher – wegen Hochwasser auch aus Region Biel Paul Markus Joss, der Leiter des Grenchner Schwimmbads, hat noch nie einen solchen Sommer erlebt: Ein extrem kalter Mai, nur wenige schöne Tage im Juni und jede Menge Regen im Juli. Oliver Menge 23.07.2021, 05.00 Uhr

Der Sprungturm ist die Attraktion für die Jugendlichen: Salti, Wasserbomben und Ränzler - sie können kaum genug bekommen. Oliver Menge

Es ist friedlich in der Badi. Im grossen Becken absolvieren Schwimmer ihre Längen, manche ganz gemütlich, andere etwas schneller. Manche mit Schwimmhilfen, Schwimmbrillen und «professionellem» Stil und Atemtechnik, andere elegant mit hocherhobenem Kopf. Der Sprungturm mit dem 1-Meter, 3-Meter und 5-Meter wird rege benutzt - ein paar Jungs und Mädchen überbieten sich mit Wasserbomben, Salti und Köpflern.

Auf den Liegewiesen gibt es noch reichlich Platz, die meisten, die schon vor dem Mittag gekommen sind, haben sich einen Schattenplatz am Hügel oder unter einem Baum gesichert. Familien mit kleinen Kindern eher in der Nähe des Nichtschwimmer-Beckens oder beim Planschbecken. Dort wurde übrigens erst kürzlich ein Wasserspiel eingerichtet, das den Kleinen einen Riesenspass bereitet.

«Mich hat das Wasserspiel beim Bundeshaus dazu inspiriert»,

erklärt Paul Markus Joss, der Leiter des Schwimmbads Grenchen. Auch hier stechen unerwartet Wasserfontänen am Rand des Beckens in die Höhe, allerdings nur 2 Meter hoch. Aber während 10 Minuten können die Kids sich damit vergnügen zu versuchen, das richtige Loch zu erwischen, um den Strahl zu unterbrechen.

Oliver Menge

«Jetzt haben wir hier so richtige Ferienstimmung», sagt Joss. «Viele Familien und praktisch niemand, der Probleme macht». Auch seine Mitarbeitenden hätten richtig Spass, meint er. Keiner pöble sie an wegen irgendwas. Dazu hätten vor allem die Erleichterungen der Covid-Massnahmen wesentlich beigetragen, denn aktuell gilt nur noch im Innenbereich des Restaurants Maskenpflicht und dort, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

«Wir können uns darauf beschränken, die Besucherinnen und Besucher über die Lautsprecheranlage daran zu erinnern, dass die Verhaltensregeln und das Schutzkonzept noch immer gelten, aber ‹Polizist› müssen wir nicht mehr spielen».

Kaltes und nasses Wetter

Aber das Jahr 2021 wird aus anderen Gründen in Erinnerung bleiben. Normalerweise hätte man in dieser Saison bis jetzt etwa 60'000 Eintritte gezählt, doch es sind nur knapp 35'000. «Der Mai war so kalt, ich musste die Becken sozusagen durchheizen, und das mit dem ‹grossen Ofen›», sagt Joss. Einzig im Juni verzeichnete man an etwa 10 heissen und schönen Tagen eine annähernd normale Anzahl Eintritte - bis der Regen kam.

«So viel Wasser habe ich in der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, noch nie erlebt»,

sagt Joss. Der Boden sei an manchen Stellen noch jetzt spürbar von der Nässe gezeichnet und fühle sich lehmig an. Dazu kam der Sturm vor etwa einem Monat, der an einigen Bäumen zum Teil grosse Äste abgerissen habe. «Und doch hatten wir jeden Tag mindestens 50-60 Besucherinnen und Besucher, meistens Leute, die zum Schwimmen kommen».

Unverhoffte zusätzliche Gäste wegen des Hochwassers

Das Hochwasser am Bielersee und der Aare beschert der Badi Grenchen aktuell zusätzliche Besucher aus der Region Biel. Da alle Schwimmbäder am Bielersee wahrscheinlich noch für längere Zeit geschlossen seien, werde das wohl noch eine Weile anhalten. «Es ist vor allem unseren Stammgästen aufgefallen, man sehe jetzt öfters Leute, die man in Grenchen noch nie gesehen habe», sagt Joss.

Oliver Menge

Er sei froh, sei der Sommer endlich da, sagt Joss. Am Mittwoch verzeichnete die Badi rund 1800 Eintritte. Der Ferienschnitt liegt in guten Jahren zwischen 1500 und 2000 Eintritten pro Tag. Allerdings spiele das keine grosse Rolle, denn die meisten Gäste hätten eh ein Abonnement gelöst und die Einzeleintritte machten den kleinsten Teil aus. Aber doch hoffe er, dass nach den angekündigten Gewittern am Wochenende nochmals eine Schönwetterperiode komme.

Beliebtes Badi-Restaurant

Auch Badi-Beizer Christoph Gerber ist zufrieden, das Geschäft läuft gut. «Gestern waren praktisch alle Tische besetzt, ich bin sehr zufrieden.» Das Angebot, insbesondere das Kaffeehäuschen, scheint den Badigästen zu passen. Was auch Joss bestätigt: Jetzt werde das Bistro am Mittag auch von »Büezern» besucht, die hier das Mittagsmenü geniessen.

Zusammen mit seiner Partnerin Louise führt Gerber auch das Strandbadbeizli in Mörigen. Dort steht aktuell alles etwa 80 Zentimeter unter Wasser. «Wir haben keinen Strom und die Angestellten, deren Lohn in dieser Notlage von der Gemeinde übernommen wird, sind nur damit beschäftigt, Schwemmholz und tote Tiere einzusammeln». Er hoffe sehr, dass sich die Situation bald normalisiere.