Grenchen Inhaber des Back-Caffee blickt auf Lockdown-News zurück: «Ich wusste, wir müssen einfach Gas geben» Back-Caffee-Inhaber Jürg Jaeggi hat den Lockdown dazu genutzt, Projekte durchzuziehen, die schon vor Corona aufgegleist worden waren. Mit einer weiteren Eröffnung am Marktplatz wartet er aber noch zu. Oliver Menge 30.04.2021, 05.00 Uhr

Jürg Jaeggi, Inhaber des Back-Caffee vor dem neu umgebauten Wintergarten und der neuen Terrasse an der Archstrasse in Grenchen. Oliver Menge

Vor 13 Jahren wurde die Firma Back-Caffee gegründet. Jürg Jaeggi übernahm damals das «Café Treff» an der Archstrasse und baute es um zu einem Verkaufsladen mit Café. Nebst Brot verkauft Jaeggi Patisserie, belegte Brötchen, Sandwiches, Salate, Pralinés und einiges mehr.

Das Geschäft ist inzwischen stark gewachsen: An der Däderizstrasse in Grenchen gibt es einen weiteren Verkaufsladen, vor einigen Jahren übernahm Jaeggi auch das Café Stadthaus und expandierte 2017 nach Biel, wo er im Bahnhof und an der Marktgasse zwei weitere Filialen eröffnete.

Neues Geschäft in Leuzigen eröffnet

Letzte Woche kam ein weiterer Standort dazu: In Leuzigen, dem Heimatort Jaeggis, übernahm er die alte Chäsi, die der Milchgenossenschaft gehört hatte, die aber die Milchannahme und die Käserei nicht mehr weiter betreiben wollte. Dort eröffnete Jaeggi letzten Freitag einen neuen Verkaufsladen mit Café – 20 Innenplätze und 10 Aussenplätze auf der kleinen Terrasse, die noch nicht ganz fertiggestellt ist.

Der neue Standort in Leuzigen in der alten Chäsi wurde letzte Woche eršöffnet. Oliver Menge

«Das Gebäude war verkauft worden und ich wurde angefragt, ob ich nicht Interesse daran hätte, eine Filiale zu eröffnen», sagt Jaeggi. Aus den ursprünglichen 48 m2 wurden im Lauf der Vorbereitungen letztes Jahr aber 88 m2, denn Jaeggi übernahm auch die Räumlichkeiten im hinteren Teil, wo sich früher die Milchannahme befunden hatte. «Ursprünglich hatten wir vor, lediglich einen Verkaufsladen zu bauen. Aber mit dem zusätzlichen Platz machte das Café Sinn, so wie wir es auch im Namen stehen haben»:

«Wir backen und wir bieten Café an»

Um eine Bewilligung zu bekommen, mussten WC-Anlagen eingebaut werden, behindertengerecht und getrennt für Mitarbeitende und Kundschaft.

Start ist in den ersten Tagen geglückt

«Die ersten fünf Tage waren besser als erwartet», sagt Jaeggi. Zwar sei der Platz auf der Terrasse beschränkt, aber im Laden sei es überaus gut gelaufen. «Wir haben viele Kunden aus Leuzigen, die regelmässig nach Grenchen kamen, um einzukaufen. Dort ist man jetzt natürlich froh um die Einkaufsmöglichkeit im Dorf, denn es gibt ja nichts anderes.»

Ein weiteres Projekt wurde ebenfalls letzte Woche abgeschlossen. Der Wintergarten des Hauptsitzes an der Archstrasse – das eigentliche Café – war in einem desolaten Zustand: Das Dach war undicht, die Metallrahmen hatten Risse, die Kundschaft beschwerte sich vor allem im Winter über Zugluft und kalte Füsse. Zusammen mit den Grenchner Architekten Bigolin & Crivelli realisierte man einen Neubau, der sich flächenmässig nicht vom ursprünglichen Café unterscheidet und auch den Charakter des Wintergartens mit grossen Scheiben beibehalten hat.

Die Gesamtinvestition belief sich auf rund 250'000 Franken – eine Investition in die Zukunft, wie Jaeggi sagt. Überdies ist das Back-Caffee an der Archstrasse jetzt auch besser gegen Einbrüche gesichert. Letztes Jahr war dreimal eingebrochen worden: Zigaretten und Bargeld im Wert von nur etwa 2000 Franken kamen weg, die Täter haben aber einen Schaden von rund 30'000 Franken verursacht.

Jürg Jäggi erzählt im Video, wie das Back-Caffee die Pandemie erlebt hat und wie die Projekte laufen:

Auch die Aussenterrasse wurde etwas vergrössert. Betonbänke bilden den Abschluss der Terrasse – mit gutem Grund: 2014 hatte ein Autofahrer den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt und war durch die Scheibe ins Café gekracht. Ein Gast wurde dabei verletzt. «Wenn jetzt jemand die Kurve nicht kriegt in der Einfahrt, haben wir einigermassen einen Schutz für die Gäste im Innenbereich», erklärt Jaeggi.

Die Krise wurde bisher einigermassen gut gemeistert

Ein weiteres Projekt steht noch an, denn Jaeggi ist seit Februar Pächter des ehemaligen «Station 1» neben der Kantonspolizei am Marktplatz in Grenchen und will dort ein Café mit grösserem Aussenbereich schaffen. Allerdings habe er dieses Projekt vorerst auf Eis gelegt – pandemiebedingt.

«Wir haben die Coronakrise bis jetzt glimpflich überstanden»

, sagt Jaeggi.

«Aber auch bei uns fiel die gesamte Gastronomie in den letzten Monaten aus. Das Geschäft mit dem Verkauf von Brot, Backwaren, Patisserie und anderen Frischprodukten hingegen lief gut, denn offenbar zogen viele Kundinnen und Kunden den Einkauf im kleinen Laden den Grossverteilern vor.»



Besonders getroffen habe es das Café beim Stadthaus, das mehr auf Kundschaft im Gastrobereich angewiesen sei. Auch er habe Mitarbeitende in Kurzarbeit schicken müssen. «Die Krise hat die Gastrobranche hart getroffen. Es ist jetzt einfach noch zu früh, um schon wieder ein neues Projekt anzureissen», sagt Jaeggi.

Aber er versichert, dass man jetzt, da die beiden anderen Projekte abgeschlossen sind, das Projekt Marktplatz in Angriff nehmen werde, ohne allerdings einen fixen Terminplan anzugeben. «Das hat auch etwas mit dem Respekt meinen Mitarbeitenden gegenüber zu tun. Ich kann nicht meine Leute in Kurzarbeit schicken und gleichzeitig neues Personal für den neuen Standort suchen.» Und überhaupt wolle er erst einmal abwarten, wie sich die Coronakrise weiterentwickle.

Die Krise als Chance gesehen

Als der Bundesrat im Dezember den Lockdown verordnete, sei er für drei Tage in eine regelrechte Schockstarre verfallen. Dann habe er sich gesagt, so eine Krise sei eine Chance, etwas zu ändern.

«Ich wusste, wir müssen einfach Gas geben und versuchen, Lösungen zu finden.» Also beschloss er, das Angebot an Salaten und Menus zum Mitnehmen massiv zu erweitern. Der Erfolg scheint Jaeggi recht zu geben.