Grenchen Im Bachtelen soll schon bald der 17. Kindergarten der Stadt eröffnet werden Die Anzahl der Kinder, die im Lingeriz und Bodenrain eingeschult werden, ist überdurchschnittlich hoch. Deshalb braucht es einen zusätzlichen Kindergarten, über den der Grenchner Gemeinderat heute Dienstag abstimmt. Oliver Menge 18.05.2021, 05.00 Uhr

Hier soll der 17. Kindergarten hinkommen. zvg

Die 16 Kindergärten und die ersten Klassen in Grenchen sind schon jetzt «randvoll», wie es in der Vorlage für den Gemeinderat heisst. Für das Schuljahr 21/22 werden 347 Kindergartenkinder prognostiziert. Alleine im Lingeriz werden 43 Kinder neu eingeschult, zusätzlich zu 33 Kindern im zweiten Jahr KG. Man hätte also 76 Kinder auf drei Klassen und in die bestehenden Kindergärten aufteilen müssen.