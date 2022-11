Grenchen Hier kehrt die Schallplatte zurück: «Es ist ein Schritt in Richtung Entschleunigung und bewusstes Musikhören» Im Fachgeschäft Digirama in Grenchen kann man neuerdings Schallplatten hören – und auch wieder Plattenspieler kaufen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.11.2022, 14.00 Uhr

«Vinylabende» im Digirama Grenchen: Stefan Buser bedient die Schallplattenwaschmaschine. Andreas Toggweiler

Als die amerikanische Sängerin Taylor Swift Anfang November ihr neues Album als Vinylschallplatte lancierte, setzte sie in einer Woche eine halbe Million Stück davon ab. Aber auch, als die holländische Dutch-Swing-College-Jazzband diesen Herbst im Grenchner Parktheater zu einem ihrer beiden Schweizer Konzerte aufspielte, gab es ihr 75-Jahr-Jubiläumsalbum nur als altmodische Schallplatte zu kaufen. Was ist da passiert?

Aus einem Geheimtipp für Fans ist inzwischen eine unübersehbare Bewegung geworden. Immer mehr Leute haben genug von MP3-codierter Musik aus der Cloud. Sie wollen das Musikhören wieder zu einem sinnlichen, taktilen, optisch-akustischen Erlebnis machen: eine Schallplatte aus dem Regal auswählen, sie aus einem schön gestalteten Plattencover nehmen, den Plattenspieler anwerfen, «süferli» die Nadel aufsetzen.

Musik hören mit allen Sinnen

Zurücklehnen. Hören. Horchen. Ein Glas Single Malt, Granicum oder Rotwein in der Hand, das Zimmer womöglich sanft erleuchtet vom Glimmen der Vakuumröhren eines High-End-Verstärkers, welchen die Fans mit dem ultimativen Musikgenuss assoziieren. Wer die Ausrüstung und Tonträger noch hatte, hat dies in der Coronazeit bestimmt öfters gemacht.

Viele weitere kommen jetzt (wieder) auf den Geschmack, wie Stefan Buser vom Grenchner Fachgeschäft Digirame erklärt:

«Schallplatten hören ist auch ein Statement für die Entschleunigung und für das konzentrierte, bewusste Musikhören – von einem Medium, das intuitiv fassbar, ja greifbar ist.»

Plattenspieler sind wieder en vogue. Andreas Toggweiler

Allein die Plattenumschläge der 1970er-Jahre waren Kunstwerke für sich. Zum bombastischen Sound der Rockkonzeptalben gehörte stets ein durchgestyltes Cover, womöglich als ausklappbares Doppelalbum. Die Urform des Multimediaerlebnisses, sozusagen. Eine Erfahrung, welcher der Spotify-Generation völlig abgeht.

Stefan Buser hat dieses Jahr mit einer neuen Veranstaltungsreihe begonnen. Schon zum zweiten Mal hat er die Kundschaft zum bewussten Musikhören ab Schallplatte begrüsst: Alle waren eingeladen, eigene Platten mitzubringen, für die vielleicht die Abspielmöglichkeit im Haushalt fehlt.

Und dabei hat man gezeigt bekommen, dass heute niemand mehr verzweifeln muss, wenn er oder sie eine Schallplattensammlung erbt, die er aus Nostalgiegründen gerne wieder mal anhören möchte. Oder der ganz bewusst die Musik aus der schwarzen Rille neu entdecken will. Gleich mehrere Plattenspieler und Musikanlagen für verschiedene Budgets gibt es im Fachgeschäft wieder zur Auswahl.

Im Arsenal fehlt auch ein Spulentonband des legendären Schweizer Herstellers Revox nicht. Andreas Toggweiler

Im Gegensatz zu Kassettendecks (bei den Tonbandkassetten, gibts inzwischen auch eine verschworene Revival-Szene) werden Plattenspieler heute von vielen Firmen wieder oder weiterhin in hochwertiger Qualität hergestellt – sogar mit technischem Fortschritt (beispielsweise ultraleichte und verwindungssteife Tonarme aus Karbonfasern).

«Sieg auf der ganzen Linie» Das Digirama-Fachgeschäft an der Bahnhofstrasse darf in der Liegenschaft verbleiben. Wie Geschäftsinhaber Stefan Buser erklärt, habe er gegen den Vermieter vor Mietgericht vollumfänglich obsiegt. Er hatte eine Mieterstreckung um vier Jahre beantragt, nachdem er nun über 30 Jahre in der Liegenschaft eingemietet war. Der Besitzer liess sie richtiggehend verfallen, doch dann sollte es plötzlich schnell gehen. Doch bei der Mietschlichtungsstelle und später vor der Zivilinstanz glänzte der Eigentümer bei den Verhandlungen mit Abwesenheit. Buser, der die Suche nach einem neuen Standort für das Geschäft aufgenommen hat, hat nun etwas mehr Zeit.

Messtechnisch scheint zwar klar, dass zurzeit die CD das qualitativ und bezüglich Dynamikumfang beste Medium ist (sofern die Musik dort nicht auch aufs MP3-Format «komprimiert» wurde). Doch Fans attestieren der Vinylschallplatte halt einfach den «wärmeren, angenehmeren» Klang. «Diese Fangemeinde ist klar am Wachsen», stellt Buser fest.

Es werden wieder Vinylscheiben gepresst

Nachdem die letzte Schallplattenfabrik in der Schweiz vor 20 Jahren dichtmachte, hat im beschaulichen Örtchen Champagne im nördlichen Waadtland kürzlich eine Schallplattenmanufaktur ihre Arbeit aufgenommen. Das Geld kam per Crowdfunding, die Plattenpresse aus Australien, wie die Westschweizer Zeitung «Le Temps» berichtete. Demnächst sollen in Biel auch wieder Schweizer Matrizen hergestellt werden können. Heute ist das nur noch im Ausland möglich.

«Die Idee, so etwas zu machen, hatte ich schon vor einiger Zeit», berichtet Buser. Dann kam die Pandemie dazwischen und man beschloss, noch zuzuwarten. Dieses Jahr hat es aber geklappt mit der Lancierung der «Vinylabende» im Digirama an der Bahnhofstrasse. Am Freitagabend bei einem kleinen Apéro über seine Lieblingsplatte reden und hören, wie sie «auf einer rechten Anlage» tönt. (Spektakulär – war man versucht, zu sagen, als jemand «Oh Yeah» von Yello aus dem Jahr 1985 auflegte.)

Eine Waschanlage für Schallplatten

Dabei gibt es natürlich mitunter auch ernüchternde Erlebnisse für die Vinylfans. Etwa, wenn es mehr knistert als tönt. Doch auch für diesen Fall ist Buser gerüstet. Er hat kürzlich eine professionelle Schallplattenwaschmaschine angeschafft, die Wunder wirken kann.

Ein Selbstversuch mit einer historischen Aufnahme (Beethoven, D-Dur-Violinkonzert in einer CBS-Monoaufnahme von 1955 mit dem Geiger David Oistrach), die in den vergangenen Jahrzehnten arg Staub angezogen hat, war jedenfalls sehr effektiv.

In Solothurn gibt es seit Frühjahr 2021 übrigens auch wieder einen Laden für Secondhandschallplatten.

