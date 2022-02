So feierte Grenchen den ersten «Guggenday»

Grenchen «Guggenday» begeisterte das Grenchner Fasnachts-Publikum Stationäre Fasnachtsaktivitäten lockten viele Leute auf den Grenchner Marktplatz. Ein Publikumsmagnet war auch der Lunapark. André Weyermann Jetzt kommentieren Aktualisiert 27.02.2022, 17.15 Uhr

Guggen-Day und Lunapark in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Das aus der zeitlichen Not heraus geborene Format «Guggenday» könnte zu einem Zukunftsmodell werden. Bei unserem Augenschein am Samstagnachmittag zeigte sich der Marktplatz so, wie man sich ihn gerne vorstellt. Hunderte bis Tausende bevölkerten ihn. Im oberen Teil lockte süss-betörender Duft an die Verkaufsstände.

Die Jungen und Jüngsten vergnügten sich beim Karussell, während die Pubertierenden auf oder am Rande der «Putschibahn» taten, was schon vorherige Generationen in ähnlicher Art und Weise versuchten.

Die Luna-Zunft, die Faschingszünftler und die Crazy Beasts ihrerseits boten Tranksame sowie handfeste Nahrung feil, teilweise noch Spuren tragend vom vorangegangenen Kostümball im Parktheater. Und auf der Bühne unter dem Stadtdach zeigten die Guggen, dass sie auch mit wenig Probenaufwand das Publikum zu begeistern wussten.

Es war eine erstaunliche Vielfalt an musikalischer Interpretation auszumachen. Die Cocoloris erwärmten Herz und Seele mit augenbetörenden Kostümen und wärmendem Karibik-Sound. Die Superhelden der Froschzunft überzeugten mit fein arrangierten Versionen aus der Geschichte der populären Musik. Die wundersamen Elben der Familiengugge Schuelschwänzer intonierten Evergreens von Jazz bis Uriah Heep, wobei natürlich ihre Hymne «The Wall» nicht fehlen durfte.

Mischung zwischen Soulmusik und Bigband-Sound

Die Hilari Broders zelebrierten eine gelungene Mischung zwischen Soulmusik und Bigband-Sound, holten dazu wieder einmal die Hofer-Hits «Alperose» und «Giggerig» hervor. Manch einem Fasnachts-Enthusiasten dürfte trotzdem die klaffende Lücke, die Ur-Broder Aldo Bigolin hinterlassen hat, bewusst geworden sein.

Die Gäste aus Wangen an der Aare, die «Zytgloggeschränzer», zeigten noch kaum je Gesehenes in Form einer Dirigentin. Nun, sie hatte ihre Combo im Griff. Der Sound wirkte gut «geschränzt», die Einsätze fasnächtlich pünktlich.

Schliesslich No Copyrights: Die unabhängige Fasnachtstruppe überraschte mit einem venezianischen Drummer, dessen Identität mit einer typischen Totenmaske aus der Lagunenstadt kaschierte werden sollte. Allein, sein musikalisches Können wird manch einen Zuschauenden auf die richtige Spur gebracht haben.

Die doch ziemlich frostigen Temperaturen verhinderten am Abend einen ähnlich grossen Zuschaueraufmarsch wie am Tage. Trotzdem wollte sich eine stattliche Anzahl Närrinnen und Narren das von Obergugger Mischu Baier zusammengestellte Programm nicht entgehen lassen.

Zu den bereits erwähnten «Guggen» gesellten sich noch Gäste aus Selzach. Die «Schnabuwetzer» überzeugten mit gewohnt mächtigem «Geschränze». Fazit: Grenchens Fasnachtsgemeinde sorgte für einen Marktplatz, wie man ihn gerne sieht: belebt und animiert.

An der Strassenfasnacht vom Sonntag strömten ebenfalls viele ins Stadtzentrum, allerdings wenig Kostümierte. Die «Zivilisten» wurden vom Luna-Park gelockt, der dafür sorgte, dass auf dem Marktplatz immer Betrieb herrschte.

Und die riesigen Konfetti-Vorräte unter der Treppe des Barwagens der «Crazy Beasts» liessen erahnen, dass da noch was kommt: Eine gewaltige Konfettischlacht sorgte am Sonntag Nachmittag bei den Kids für Begeisterung und war für die jüngsten bestimmt ein Höhepunkt. (at.)

Konfettischlacht auf dem Marktplatz. Andreas Toggweiler

