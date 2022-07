Pläne für Überbauung Girard Ost in Grenchen sind aufgelegt

Grenchen Geplante Überbauung Girardstrasse Ost: Bis am 28. Juli liegt der Gestaltungsplan auf Auf dem Grundstück vis-à-vis der Raiffeisenbank soll eine grosse Überbauung mit 72 Wohnungen realisiert werden. Der Investor, die Belano Group AG, ist spezialisiert auf «selbstständiges Wohnen im Alter». Oliver Menge 20.07.2022, 11.55 Uhr

Situationsplan der drei Baukörper an der Girardstrasse (Norden ist links). Baudirektion Grenchen

An der Kreuzung Solothurnstrasse–Girardstrasse soll eine grosse Überbauung realisiert werden, drei Gebäude, die im Unter- und Erdgeschoss verbunden sind. Der höchste Bau, unmittelbar an der Solothurnstrasse, wird mit sieben Stockwerken der höchste und gleich hoch wie das Gebäude, in dem sich die Raiffeisen-Bank befindet. Architekt ist der Grenchner Reto Mosimann von «ssm Architekten».