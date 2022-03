Uhrenindustrie Grenchen: Generationenwechsel bei Titoni

Grenchen Generationenwechsel bei Titoni – und was es alles braucht, um ein eigenes Uhrwerk zu entwickeln Es ist eine Seltenheit in der Uhrenindustrie: Die Grenchner Firma Titoni hat die Entwicklung eines eigenen Uhrwerks gewagt. «Es war eine gewaltige technische und logistische Herausforderung», erklären die neuen Geschäftsleiter Marc und Olivier Schluep. Andreas Toggweiler 1 Kommentar 08.03.2022, 05.00 Uhr

Olivier und Marc Schluep (vorne und hinten) haben Anfang Jahr die Leitung von Titoni von ihrem Vater Daniel Schluep übernommen. Tom Ulrich

Die beiden Brüder Marc (29) und Olivier (28) Schluep haben am 1. Januar die operative Leitung des Grenchner Uhrenunternehmens Titoni von ihrem Vater Daniel Schluep übernommen. Damit ist nun die vierte Generation der Familie beim traditionsreichen Uhrenhersteller an der Schützengasse am Drücker.

Beide Brüder haben an der Universität St.Gallen Betriebswirtschaft studiert und sind mit einem Jahr Abstand in die Firma eingetreten, wo sie von ihrem Vater auf die kommenden Aufgaben vorbereitet wurden. Am vergangenen 1. Januar war es dann so weit. Daniel Schluep zog sich auf das Verwaltungsratspräsidium zurück. Das operative Steuer der Firma wurde übergeben.

Schon als Jugendliche bei Titoni gearbeitet

«Wenn man in einer Unternehmerfamilie aufwächst, dann werden Belange der Firma natürlich auch am Familientisch erörtert», erklärt Marc Schluep. Bereits als Schüler übernahmen die beiden Brüder Ferienjobs und halfen beispielsweise in der Versandabteilung oder im Lager aus.

Mit zunehmendem Alter und der Ausbildung stiegen die Interessen am Unternehmen, und auch die Themen am Familientisch wurden umfangreicher. Heute ist Marc Schluep für den asiatischen Markt zuständig, Olivier für Europa und die USA.

Während in den Jahren bis etwa 2014 die Verkäufe in Asien und insbesondere in China ständig stiegen, ergaben sich jedoch «zu Hause» mehr Probleme: Die ETA, über Jahrzehnte ein Monopolist in der Produktion von Standard-Uhrwerken, hatte sich 2013 «dank» einer einvernehmlichen Regelung mit der Weko, der Wettbewerbskommission, entschieden, ihre Liefermengen schrittweise zu reduzieren.

Das klassisch-repräsentative Firmengebäude an der Schützengasse. Oliver Menge/D5

Ein Entscheid, den auch die Titoni als langjährige Kundin der ETA und mit ihrer Ausrichtung auf mechanische Uhren besonders schmerzlich traf.

Zum Glück gab es noch den Uhrwerkhersteller Sellita in La Chaux-de-Fonds, mit dem Titoni aufgrund persönlicher Beziehungen ebenfalls eng verbunden war. Olivier Schluep erklärt:

«Zeitgleich ist die Idee herangereift, ein eigenes Uhrwerk zu entwickeln.»

Das war im Jahr 2013. Sechs Jahre später wurde das erste selbst entwickelte und gefertigte Manufakturwerk T10 anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Firma der Öffentlichkeit vorgestellt. Allein der Zeitraum zeigt auf, dass es sich bei diesem Unternehmen um ein Grossprojekt gehandelt hat.

Titoni-Uhrmacherin an der Arbeit. Tom Ulrich

«Bei uns wurde und wird bis heute Wert daraufgelegt, Uhren und Uhrwerke von A bis Z aus den Einzelteilen zusammenzusetzen. Wir haben dieses Know-how immer gut gepflegt, und glücklicherweise ist dieses Wissen bis heute im Hause geblieben», erklärt Marc Schluep nicht ohne Stolz. «Das hat uns bei der Entwicklung des T10 enorm geholfen.»

Ferrari- oder VW-Motor, das war die Frage

Die andere grosse Herausforderung bei der Entwicklung eines eigenen Uhrwerks war das nötige Ingenieur- und Projektleitungswissen und der Aufbau eines Lieferantennetzwerks zur Produktion der Einzelteile. Und dann natürlich der Umstand, dass die finanziellen Ressourcen eines KMU limitiert sind.

Zu Beginn des Projekts musste die Leitung der Titoni entscheiden, ob man ein Uhrwerk bauen will, das – im übertragenen Sinne – einem Ferrari- oder eher einem VW-Motor entspricht. Als vordringlich galt es, die relevanten Faktoren abzuwägen: Kosten, Qualität und Höhe des Werkes. Man legte sich schliesslich auf den VW-Motor fest, will heissen auf Robustheit und absolute Zuverlässigkeit.

Phänomenale Gangreserve

Grossen Ehrgeiz verwendete das Titoni-Team bei diesem Projekt auf der Gangreserve. Das ist die Zeit, welche die Uhr autonom weiterläuft, ohne dass sie aufgezogen werden muss (bzw. bewegt wird, sodass sie vom Gewicht des Rotors von selbst aufgezogen wird).

Das neue, selber entwickelte Kaliber T10 in seinen Einzelteilen. Tom Ulrich/Fotomtina/ Solothurner Zeitung

Titoni gelang es mit dem T10, eine Gangreserve von bis zu drei Tagen herzustellen. Eine Meisterleistung.

«Bis all das erreicht wurde, war ein beträchtlicher Entwicklungsaufwand nötig. Wir mussten viele technische Klippen umschiffen und unzählige Gespräche mit unseren Lieferanten führen», erklären Marc und Olivier Schluep weiter.

Montiertes T10 vor Einbau des Rotors. Titoni

Das Uhrwerk besteht aus 168 Einzelteilen, die von rund 15 verschiedenen Lieferanten aus dem Jura-Bogen bezogen werden. Diese 168 Teile müssen selbstverständlich harmonisch aufeinander abgestimmt sein: Wie eben das sprichwörtliche Uhrwerk würde hier der Volksmund sagen und damit diesmal zu 100 Prozent ins Schwarze treffen. Olivier Schluep erklärt:

«Die Entwicklung eines Uhrwerks gleicht einem Gang durch ein Minenfeld. Wenn nur ein Teilchen sich nicht so verhält wie geplant, hat dies Auswirkungen auf das gesamte Werk.»

Dies bedeute unabsehbare Folgen für Kosten, Terminplanung und Geschäftspartner. «Als vergleichsweise kleiner Abnehmer ist es ja nicht so, dass wir auf der Prioritätenliste unserer Lieferanten zuoberst stehen.»

Seascoper Chronometer. Titoni

Die ersten 800 Manufakturwerke T10 wurden in die «Line 1919» eingebaut, jenes Uhrenmodell, das zum 100-Jahr-Jubiläum der Firma Titoni lanciert wurde. Seither wurde das Werk laufend weiterentwickelt und verfeinert: So beispielsweise wird das T10 seit Ende 2020 auch in die «Seascoper 600» eingebaut, eine COSC-zertifizierte, bei Uhrenexperten höchst beliebte Taucheruhr.

Corona brachte einen Dämpfer

Später kam Corona und damit eine volatile Zeit für das Familien-KMU mit seinen 50 Angestellten. «Wir hoffen sehr, dass wir unsere Kunden in Fernost bald wieder besuchen können. Nichts ersetzt den direkten Austausch mit dem Personal an der Verkaufsfront», erklärt Marc Schluep. Es habe zwar eine Erholung eingesetzt, doch liege man aber noch klar unter dem Niveau von vor der Pandemie.

Nach wie vor schwierig und unvorhersehbar sei die Situation in China, wo mitunter wegen einzelner lokaler Corona-Ausbrüche ganze Regionen oder Stadtteile in den Lockdown versetzt werden und so die Verkäufe und Lieferketten unterbrochen werden. Die Marke mit der symbolisierten Pflaumenblüte im Logo – sie steht in China als Symbol für Beständigkeit – hofft natürlich, dass sich auch der chinesische Markt weiter erholt.

Zumindest in Europa und den Verkaufspunkten in der Schweiz, wo man nun verstärkt auch lokale Kunden anspricht, sieht man positive Lichtblicke. «Zudem hat einer unserer Verkäufer in Luzern am 1. März nach zwei Jahren Schliessung den Laden endlich wieder geöffnet», berichtet Olivier Schluep. Man stelle sich vor: zwei Jahre Kurzarbeit, ohne dass man überhaupt arbeiten konnte.

Die Leute sehnen sich danach, endlich wieder Uhren und Schmuckstücke verkaufen zu können. Dafür müssen aber auch die ausländischen Reisenden zurückkehren.

Aufsehen in der Fachwelt erregt Titoni-Uhren kann man in Bern kaufen (Stähli Goldschmied in der Kramgasse), im Internet im firmeneigenen Webshop, aber auch beim Hersteller selber im repräsentativen Firmengebäude an der Schützengasse in Grenchen. «Wir sind offen, interessierte Besucherinnen und Besucher nach Voranmeldung zu empfangen», betonen Marc und Olivier Schluep, und es kämen auch immer wieder interessierte Uhrenenthusiasten aus dem In- und Ausland vorbei – insbesondere seit der Lancierung des T10. Denn in Fachkreisen wirft die Entwicklung eines eigenen Kalibers nach wie vor hohe Wellen. Kenner und Uhrenliebhaber wissen um die Herausforderungen, welche ein Unternehmen dafür meistern muss.

