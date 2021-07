Gartenhaus brennt, ein Ersthelfer muss ins Spital – war es Brandstiftung?

In Grenchen brannte es am Donnerstagabend in einem Gartenhaus innerhalb einer Familiengartenanlage. Ein Ersthelfer, welcher sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr an den Löscharbeiten beteiligt hatte, musste zur Kontrolle ins Spital. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen

23.07.2021, 11.16 Uhr