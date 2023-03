Kuno Tschumi arbeitet neu als Rechtsanwalt in Grenchen

Grenchen Früher zur gleichen Zeit im Kantonsrat, sind ein Freisinniger und eine SP-Politikerin nun gemeinsam in einem Anwaltsbüro tätig Kuno Tschumi, ehemaliger Derendinger Gemeindepräsident und Präsident der Solothurner Einwohnergemeinden, ist neu Partner im Anwaltsbüro der Grenchner Ex-Politikerin Clivia Wullimann. So entstand die Zusammenarbeit der beiden früheren Kantonsratsmitglieder. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.03.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kuno Tschumi und Clivia Wullimann in der gemeinsamen Anwaltskanzlei. Bild: Hanspeter Bärtschi

Clivia Wullimann hat seit 2001 ihr Anwaltsbüro im 3. Stock des Grenchner Centro-Hochhauses. Sie war Kantonsrätin, SP-Gemeinderätin in Grenchen und blieb auch nach der politisch aktiven Zeit im Gespräch. Etwa weil sie ihre Anwaltskanzlei mit Boris Banga teilte, der nach seinem erzwungenen Ausstieg aus der Politik wieder als Anwalt tätig war.

Vergangenes Jahr trennten sich Banga und Wullimann nach mehrjähriger Zusammenarbeit. Man habe sich auseinandergelebt, erklärt Wullimann. Umgehend habe sie allerdings nach einem Nachfolger und neuen Kanzleipartner gesucht. Und wurde auch bald fündig.

Von Politprominenz zu Politprominenz

In einer weiteren prominenten Person: Kuno Tschumi, der ehemalige Gemeindepräsident von Derendingen, will es mit 72 Jahren nochmals wissen. Vor einiger Zeit ist er in der Kanzlei von Wullimann in Grenchen eingestiegen. «Wir schliessen uns mit lic. iur. Kuno Tschumi, Rechtsanwalt und Notar, zusammen», war unlängst auch in einem Inserat mit dem Titel «Clivia Wullimann & Partner mit neuem Partner» zu lesen.

«Ich hatte als Gemeindepräsident während fast 16 Jahren, als Kantonsrat und auch als Präsident des Einwohnergemeindeverbandes immer viel zu tun – ich kann jetzt nicht einfach dasitzen und nichts machen», sagt Tschumi, der diese politischen Ämter heute nicht mehr innehat. Nach einer erfolgreichen Hüftoperation fühle er sich wieder fit für eine berufliche Tätigkeit.

25 Jahre als Anwalt tätig

So sei ihm die Anfrage von Wullimann gerade recht gekommen. Denn schliesslich sei er vor dem Gemeindepräsidium 25 Jahre lang in Solothurn als Anwalt tätig gewesen. Und jetzt erneut mit einem Pensum von rund 40 Prozent.

Dabei haben die beiden ein unterschiedliches Parteibuch: Wullimann als streitbare SP-Politikerin, Tschumi als liberaler Freisinniger. Das gehe sehr gut zusammen, betonen beide, schliesslich kenne man sich aus dem Kantonsrat und wisse gegenseitig, woran man sei.

Bei der Anwaltstätigkeit träten überdies politische Weltbilder in den Hintergrund. Tschumi: «Im Zivilrecht geht es darum, durch Verhandlungen für die Parteien gute Lösungen zu finden.» Es gelte zwar die Interessen der Klientinnen und Klienten klar zu vertreten, dies aber nicht um jeden Preis.

In der Kanzlei mit sieben Mitarbeitenden – Tschumi ist der einzige Mann – sieht man sich als «juristische Allgemeinpraxis», wie Wullimann sagt. Tschumi werde mehr im «Innendienst» arbeiten (etwa bei Verträgen, Nachfolgeregelungen und baurechtlichen Fragen) und ihr den Rücken freihalten. «Der Wiedereinstieg ermöglicht mir auch, mein Praxiswissen auf den neusten Stand zu bringen», sagt Tschumi.

Dienstleistungen für Geschäftsmieterschaft

Zusammen wolle man aber auch Pflöcke einschlagen in einem neuen Bereich: Man stelle zunehmend fest, dass Geschäftsmieterinnen und -mieter im Konfliktfall zu wenig Unterstützung haben. Hier möchte sich das neue Duo einen Namen machen in Grenchen und darüber hinaus.

Grenchen habe er im Übrigen bis jetzt noch nicht so gut gekannt, höchstens aus Zusammenkünften und Sitzungen, räumt Tschumi ein. Umso mehr freue er sich, gemeinsam mit Wullimann die Vorzüge einer Stadt kennen zu lernen, wo Unternehmerinnen und Arbeiter beide eine bedeutende Rolle spielen. «So gesehen ergänzen wir uns auch durch den politischen Hintergrund.»

Es gibt auch eine weitere Liaison zwischen Grenchen und Derendingen, die allerdings, wie Wullimann unterstreicht, nichts mit ihrer neuen beruflichen Konstellation zu tun hat. Wullimanns Partner im Privatleben, Jean-Pierre Thomsen, ist Leiter der Derendinger Verwaltung.

Boris Banga ist übrigens weiterhin als Anwalt in Grenchen tätig und hat sich zu diesem Zweck mit einem Partner aus Burgdorf zur Kanzlei LBP Rechtsanwälte zusammengetan. Rajeevan Linganathan führt den Standort in Burgdorf, und Boris Banga hat sein Grenchner Büro an der Schützengasse 15.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen